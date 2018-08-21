Как обычные яблоки спасают здоровье и жизнь детей

СЕГОДНЯ 11:05 2018-08-21T11:21:45+03:00

Люди пекут дома шарлотку, приносят на фестиваль и выставляют на общий стол. Каждый кусочек отдаётся за пожертвование Фото: Благотворительный Фонд "Детские сердца"

Вот уже несколько лет российские звезды и просто неравнодушные люди пекут шарлотки, чтобы помочь тяжелобольным малышам

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Яблочный спас, праздник урожая, а также православный праздник Преображения Господня в этом году отметили 19 августа. В этот день принято освящать яблоки и готовить с ними пироги. Но кто бы мог подумать, что традиционная шарлотка способна по-настоящему спасти несколько детских жизней.

Фестиваль шарлотки 7 лет назад придумала Катя Бермант, директор Благотворительного фонда «Детские сердца». 2011 год выдался очень «яблочным», многие просили помочь в спасении урожая, раздавали яблоки друзьям и коллегам… Катя пекла шарлотку каждый день, тогда-то и пришла мысль «монетизировать» яблочное изобилие:

«Я написала в ЖЖ призыв: «Сто хозяек, испеките и принесите сто шарлоток, мы их продадим, а деньги пойдут на операцию»,— рассказывает Бермант. - Мы придумали Большой Осенний Благотворительный фестиваль Шарлотки. Это самый демократичный пирог, который умеют печь даже те, кто не умеет готовить вовсе».

Пирог, который испекла ведущая Тутта Ларссен Фото: Благотворительный Фонд "Детские сердца"

Все фестивали проходят по простой схеме: люди пекут дома шарлотку, приносят и выставляют на общий стол. Каждый кусочек отдаётся за пожертвование. Гости пробуют пироги, получают возможность узнать новые рецепты и, конечно, делают доброе дело - участвуют в сборе средств на операции детям. Фестиваль шарлотки — семейная акция, программа рассчитана на взрослых и детей. По итогам дня среди участников выбирается лучшая мужская, женская и детская шарлотка. Главный приз получает Королева Шарлотта – необычную корону, изготовленную специально к мероприятию известными дизайнерами.

Первые три фестиваля в 2011 - 2013 годах проходили в кафе «Март» на Петровке, каждый раз неописуемые ароматы яблок, корицы, ванили и цедры сбивали с ног входящих, кружили голову дамам, будоражили детей. На праздник приносили и вегетарианские шарлотки, и шарлотки с грушами и сливами, и с орехами, и с коньяком и с ромом, и со сливками и с цукатами. Их пекли хозяйки, дети, мужчины, студенты Суворовского училища и представители разных религий. Но самое главное, собранные деньги тогда спасли троих детей, Айнура Алембекова из Уфы, Илью Акопова из Анапы и Дашу Дергачёву из Раменского.

В 2014 году фестиваль проходил в «Гоголь Центре», где были проданы с аукциона "актерские" шарлотки от Алены Хмельницкой и Анатолия Белого, а сам праздник посетил Сергей Капков, в то время министр культуры Москвы.

Настя Маненкова - одна из тех ребят, кому помог спасти жизнь фестиваль Фото: Благотворительный Фонд "Детские сердца"

Благодаря «Шарлотке» была спасена жизнь маленькой Насти Маненковой из Санкт-Петербурга.

«После операции у дочки началась совсем другая жизнь. Она выросла, набралась сил. Начала кататься на коньках, плавать, играть с друзьями в подвижные игры. Если раньше Настя была замкнутой девочкой, часто уставала, то после операции у нее появилось много сил, она стала лучше учиться, участвовать в школьных мероприятиях. Но самое главное, она со временем перестала принимать лекарства и прекратились приступы тахикардии. Огромное спасибо «Детским сердцам» и добрым людям, которые пекли и покупали шарлотки для нашей девочки», - говорит мама девочки Дарья.

Пятый, юбилейный фестиваль 2015 года, проходил в парке Горького и деньги на нём были собраны для того, чтобы спасти малышку Катю Денисову из Владимирской области.

В 2016 году фестиваль собрал добрых гостей в Центральном «Детском Мире» на Лубянке, а деньги, вырученные на празднике, пошли на оплату операции маленькой Диане Карповой из Ростовской области. Известные друзья фонда не только приготовили оригинальные домашние пироги, но и записали очень милые видеоприглашения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/665104" frameborder="0"></iframe> Актер Анатолий Белый поддержал благотворительный фестиваль фонда «Детские сердца».

В прошлый, 2017 год, осенний фестиваль Seasons гостеприимно распахнул ворота сада им. Баумана для фестиваля «Шарлотки». Необычайно домашняя и уютная атмосфера царила на празднике благодаря свежим яблочным ароматам. К традиционным «звёздным» пирогам предлагались специальные бонусы – личное пожелание и автограф ее создателя. Тогда же была спасена Вика Скорнякова из Кировской области – девочке оплатили окклюдер для эндоваскулярной операции.

ВАЖНО

Стоит ли говорить, что эти дети живы не только благодаря яблокам? И стоит ли ждать фестиваля «Шарлотка», который пройдет осенью 2018 года, чтобы спасти жизнь ребёнка? Ведь вы можете прямо сейчас, с аппетитным хрустом откусив спелое яблоко и чувствуя кисло-сладкий, привычный с детства, вкус, отправить любую сумму на номер 7195 и гарантированно спасти детскую жизнь.

А если вам непременно захотелось принять участие в фестивале - следите за новостями на сайте фонда «Детские сердца». Место и время фестиваля «Шарлотка» в 2018 году будет опубликовано здесь.

Эту шарлотку испекла на фестиваль актриса Нелли Уварова Фото: Вера Кочина, предоставлено благотворительным Фондом "Детские сердца"

Справка КП

Фонд "Детские сердца" с 2002 года оказывает финансовую помощь в оплате операций на сердце детям. Фонд приобретает дорогостоящий расходный материал, необходимый для успешного проведения лечения, оплачивает кардиохирургические операции, если выданные государством квоты закончились, и очередь на лечение ребенка растягивается надолго.

Благодаря пожертвованиям простых людей за 15 лет работы фонд смог помочь более 3 тысячам детей, и эта цифра постоянно растет. Все эти жизни спасли совершенно незнакомые люди, те, кто уверен, что каждый ребенок должен жить полной жизнью. Пороки сердца излечимы, если лечение проведено вовремя. Не бойтесь дать мало, 100 рублей - это в 100 раз больше, чем ничего, и нас с вами много. И эти 100 рублей могут спасти детское сердце прямо сейчас.