2018-08-21T15:32:42+03:00
Звезды

Бюсты, попы и хлысты: Голые и нелепые наряды премии MTV Video Music Awards 2018

Юбилейная 35-я церемония вручения ведущей музыкальной награды США стала рекордной по числу обнаженки [фото]
Ирина СУХАНОВА
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В Нью-Йорке 20 августа прошла церемония вручения одной из самых престижных музыкальных премий планеты - MTV Video Music Awards 2018. Статуэтки за лучшие композиции и музыкальные клипы получили Дженнифер Лопес, Ариана Гранде, Карди Би, Рита Ора и другие. И победительницы, и те, кто на серьезные награды не претендовал, по традиции привлекали внимание обнаженной плотью: юбилейная 35-я церемония стала рекордной по числу неприличных нарядов. Звезды демонстрировали на красной дорожке практически обнаженные бюсты, мерились «пятыми точками» - у кого круче? - и кутались в прозрачнейшие ткани, не скрывавшие от зрителей практически ничего.

Ники Минаж Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ники МинажФото: GLOBAL LOOK PRESS

Одной из триумфаторш премии стала темнокожая рэперша Ники Минаж: исполнительница получила призовую статуэтку за лучшее хип-хоп видео. На красной дорожке Ники появилась в купальнике и прозрачной юбке, обнажившей ее внушительные тылы.

Ники Минаж Фото: EAST NEWS

Ники МинажФото: EAST NEWS

Давняя соперница Ким Кардашьян модель Blac Chyna (Блэк Чайна) уже не первый год стремится отхватить звание самой прекрасной «попы» Америки. Поэтому на церемонию она пришла в платье, состоящем из цепочек. Розовый металл переливался и позвякивал на крутых бедрах крашеной блондинки, подчеркивая крутые ягодицы.

Модель Blac Chyna (Блэк Чайна) Фото: REUTERS

Модель Blac Chyna (Блэк Чайна)Фото: REUTERS

Модель Blac Chyna (Блэк Чайна) Фото: REUTERS

Модель Blac Chyna (Блэк Чайна)Фото: REUTERS

Еще одна фигуристая модель, актриса и бывшая стриптизерша Эмбер Роуз (настоящая фамилия девушки, к слову, Левончук) заявилась на красную дорожку в алом латексном костюме женщны-кошки. Чтобы никто не сомневался в ее садо-мазо-намерениях, Эмбер поигрывала хлыстом и выразительно смотрела на фотографов: мол, не будете снимать — отшлепаю.

Модель Эмбер Роуз Фото: REUTERS

Модель Эмбер РоузФото: REUTERS

Модель Эмбер Роуз Фото: REUTERS

Модель Эмбер РоузФото: REUTERS

Эмбер — подруга рэпера Шайа Бин Авраама-Джозефа, более известного как 21 Savage. Композиция «Рок-звезда», которую он спел в дуэте с Post Malone, была признана на церемонии лучшей песней года.

Модель Эмбер Роуз Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Модель Эмбер РоузФото: GLOBAL LOOK PRESS

Модель Эмбер Роуз Фото: EAST NEWS

Модель Эмбер РоузФото: EAST NEWS

Комедийная актриса Sky не стала мудрствовать и просто распахнула перед фотографами свой блестящий пиджачок, продемонстрировав внушительную грудь. От категории «только для взрослых» ее внешний вид отделяли только наклейки на сосках, имитировавшие некую грань приличия.

Sky Фото: GLOBAL LOOK PRESS

SkyФото: GLOBAL LOOK PRESS

Sky Фото: REUTERS

SkyФото: REUTERS

Еще одна победительница MTV Video Music Awards 2018 Рита Ора сделала ставку на прозрачность. Британская певица с албанскими корнями выбрала эффектное платье с витиеватыми узорами, лишь слегка прикрывавшими ее грудь.

Рита Ора Фото: REUTERS

Рита ОраФото: REUTERS

Рита Ора Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Рита ОраФото: GLOBAL LOOK PRESS

На фоне бойкой молодой поросли Мадонна, когда-то считавшаяся пионером стиля «ню» на канале MTV, выглядела словно скромная восточная женщина, на секунду оторвавшаяся от своего мужа-бедуина. 16 августа певица отпраздновала 60-летний юбилей, устроив пышную и многодневную вечеринку в Марокко. Видимо, этим и объясняется ее восточный наряд.

Мадонна Фото: REUTERS

МадоннаФото: REUTERS

Мадонна Фото: GLOBAL LOOK PRESS

МадоннаФото: GLOBAL LOOK PRESS

Дженнифер Лопес по традиции пришла в блестящем и обтягивающем: давно помечено, что именно «металлик» эффектнее всего подчеркивает ее знаменитые формы. Джей Ло унесла с церемонии сразу несколько статуэток и публично призналась со сцены в любви своему бойфренду, бейсболисту Алексу Родригесу.

Дженнифер Лопес на красной дорожке... Фото: REUTERS

Дженнифер Лопес на красной дорожке...Фото: REUTERS

...и на сцене. Фото: REUTERS

...и на сцене.Фото: REUTERS

Еще одна победительница MTV Video Music Awards 2018 певица Cardi B (Карди Би), выбрала вполне себе классический бархатный наряд с глубоким декольте, преподносившим ее внушительный бюст во всей красе.

Cardi B (Карди Би) Фото: REUTERS

Cardi B (Карди Би)Фото: REUTERS

Cardi B (Карди Би) Фото: REUTERS

Cardi B (Карди Би)Фото: REUTERS

Cardi B (Карди Би) Фото: REUTERS

Cardi B (Карди Би)Фото: REUTERS

Солистка группы Just Friends Морган Сэйнт уныло позировала фотографам на красной дорожке, видимо, расстроившись, что она не получила никакой награды. А ведь девушка так старалась! Даже нарядилась в прозрачную блузку, не скрывавшую от посторонних взглядов ее грудь.

Морган Сэйнт Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Морган СэйнтФото: GLOBAL LOOK PRESS

Рэперша Dreamdoll выбрала в качестве наряда эффектный бюстгальтер с кисточками и что-то вроде штанов с трусами.

Dreamdoll Фото: REUTERS

DreamdollФото: REUTERS

Еще одна рэперша Dej Loaf (Джей Лоаф) решила брать зрителя оригинальностью костюма — и нарядилась в белую хламиду в самурайском стиле.

Dej Loaf (Джей Лоаф) Фото: EAST NEWS

Dej Loaf (Джей Лоаф)Фото: EAST NEWS

ПОБЕДИТЕЛИ MTV VIDEO MUSIC AWARDS 2018

Песня года — Post Malone — Rockstar [ft. 21 Savage]

Песня лета — Карди Би, Bad Bunny & J Balvin — I Like It

Видео года — Камила Кабелло — Havana

Артист года — Камила Кабелло

Лучший новый артист — Карди Би

Лучшая коллаборация — Дженнифер Лопес, DJ Khaled и Карди Би — Dinero

Лучшее поп-видео — Ариана Гранде — No Tears Left to Cry

Лучшее хип-хоп-видео — Ники Минаж — Chun-Li

Лучшее танцевальное видео — Avicii и Рита Ора — Lonely Together

Лучшее рок-видео — Imagine Dragons — Whatever It Takes

Почетная премия имени Майкла Джексона - Дженнифер Лопес

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