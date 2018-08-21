Бюсты, попы и хлысты: Голые и нелепые наряды премии MTV Video Music Awards 2018
В Нью-Йорке 20 августа прошла церемония вручения одной из самых престижных музыкальных премий планеты - MTV Video Music Awards 2018. Статуэтки за лучшие композиции и музыкальные клипы получили Дженнифер Лопес, Ариана Гранде, Карди Би, Рита Ора и другие. И победительницы, и те, кто на серьезные награды не претендовал, по традиции привлекали внимание обнаженной плотью: юбилейная 35-я церемония стала рекордной по числу неприличных нарядов. Звезды демонстрировали на красной дорожке практически обнаженные бюсты, мерились «пятыми точками» - у кого круче? - и кутались в прозрачнейшие ткани, не скрывавшие от зрителей практически ничего.
Ники МинажФото: GLOBAL LOOK PRESS
Одной из триумфаторш премии стала темнокожая рэперша Ники Минаж: исполнительница получила призовую статуэтку за лучшее хип-хоп видео. На красной дорожке Ники появилась в купальнике и прозрачной юбке, обнажившей ее внушительные тылы.
Ники МинажФото: EAST NEWS
Давняя соперница Ким Кардашьян модель Blac Chyna (Блэк Чайна) уже не первый год стремится отхватить звание самой прекрасной «попы» Америки. Поэтому на церемонию она пришла в платье, состоящем из цепочек. Розовый металл переливался и позвякивал на крутых бедрах крашеной блондинки, подчеркивая крутые ягодицы.
Модель Blac Chyna (Блэк Чайна)Фото: REUTERS
Модель Blac Chyna (Блэк Чайна)Фото: REUTERS
Еще одна фигуристая модель, актриса и бывшая стриптизерша Эмбер Роуз (настоящая фамилия девушки, к слову, Левончук) заявилась на красную дорожку в алом латексном костюме женщны-кошки. Чтобы никто не сомневался в ее садо-мазо-намерениях, Эмбер поигрывала хлыстом и выразительно смотрела на фотографов: мол, не будете снимать — отшлепаю.
Модель Эмбер РоузФото: REUTERS
Модель Эмбер РоузФото: REUTERS
Эмбер — подруга рэпера Шайа Бин Авраама-Джозефа, более известного как 21 Savage. Композиция «Рок-звезда», которую он спел в дуэте с Post Malone, была признана на церемонии лучшей песней года.
Модель Эмбер РоузФото: GLOBAL LOOK PRESS
Модель Эмбер РоузФото: EAST NEWS
Комедийная актриса Sky не стала мудрствовать и просто распахнула перед фотографами свой блестящий пиджачок, продемонстрировав внушительную грудь. От категории «только для взрослых» ее внешний вид отделяли только наклейки на сосках, имитировавшие некую грань приличия.
SkyФото: GLOBAL LOOK PRESS
SkyФото: REUTERS
Еще одна победительница MTV Video Music Awards 2018 Рита Ора сделала ставку на прозрачность. Британская певица с албанскими корнями выбрала эффектное платье с витиеватыми узорами, лишь слегка прикрывавшими ее грудь.
Рита ОраФото: REUTERS
Рита ОраФото: GLOBAL LOOK PRESS
На фоне бойкой молодой поросли Мадонна, когда-то считавшаяся пионером стиля «ню» на канале MTV, выглядела словно скромная восточная женщина, на секунду оторвавшаяся от своего мужа-бедуина. 16 августа певица отпраздновала 60-летний юбилей, устроив пышную и многодневную вечеринку в Марокко. Видимо, этим и объясняется ее восточный наряд.
МадоннаФото: REUTERS
МадоннаФото: GLOBAL LOOK PRESS
Дженнифер Лопес по традиции пришла в блестящем и обтягивающем: давно помечено, что именно «металлик» эффектнее всего подчеркивает ее знаменитые формы. Джей Ло унесла с церемонии сразу несколько статуэток и публично призналась со сцены в любви своему бойфренду, бейсболисту Алексу Родригесу.
Дженнифер Лопес на красной дорожке...Фото: REUTERS
...и на сцене.Фото: REUTERS
Еще одна победительница MTV Video Music Awards 2018 певица Cardi B (Карди Би), выбрала вполне себе классический бархатный наряд с глубоким декольте, преподносившим ее внушительный бюст во всей красе.
Солистка группы Just Friends Морган Сэйнт уныло позировала фотографам на красной дорожке, видимо, расстроившись, что она не получила никакой награды. А ведь девушка так старалась! Даже нарядилась в прозрачную блузку, не скрывавшую от посторонних взглядов ее грудь.
Морган СэйнтФото: GLOBAL LOOK PRESS
Рэперша Dreamdoll выбрала в качестве наряда эффектный бюстгальтер с кисточками и что-то вроде штанов с трусами.
DreamdollФото: REUTERS
Еще одна рэперша Dej Loaf (Джей Лоаф) решила брать зрителя оригинальностью костюма — и нарядилась в белую хламиду в самурайском стиле.
Dej Loaf (Джей Лоаф)Фото: EAST NEWS
ПОБЕДИТЕЛИ MTV VIDEO MUSIC AWARDS 2018
Песня года — Post Malone — Rockstar [ft. 21 Savage]
Песня лета — Карди Би, Bad Bunny & J Balvin — I Like It
Видео года — Камила Кабелло — Havana
Артист года — Камила Кабелло
Лучший новый артист — Карди Би
Лучшая коллаборация — Дженнифер Лопес, DJ Khaled и Карди Би — Dinero
Лучшее поп-видео — Ариана Гранде — No Tears Left to Cry
Лучшее хип-хоп-видео — Ники Минаж — Chun-Li
Лучшее танцевальное видео — Avicii и Рита Ора — Lonely Together
Лучшее рок-видео — Imagine Dragons — Whatever It Takes
Почетная премия имени Майкла Джексона - Дженнифер Лопес