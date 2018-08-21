Бюсты, попы и хлысты: Голые и нелепые наряды премии MTV Video Music Awards 2018

СЕГОДНЯ 15:30 2018-08-21T15:32:42+03:00

В Нью-Йорке 20 августа прошла церемония вручения одной из самых престижных музыкальных премий планеты - MTV Video Music Awards 2018. Статуэтки за лучшие композиции и музыкальные клипы получили Дженнифер Лопес, Ариана Гранде, Карди Би, Рита Ора и другие. И победительницы, и те, кто на серьезные награды не претендовал, по традиции привлекали внимание обнаженной плотью: юбилейная 35-я церемония стала рекордной по числу неприличных нарядов. Звезды демонстрировали на красной дорожке практически обнаженные бюсты, мерились «пятыми точками» - у кого круче? - и кутались в прозрачнейшие ткани, не скрывавшие от зрителей практически ничего.

Ники МинажФото: GLOBAL LOOK PRESS

Одной из триумфаторш премии стала темнокожая рэперша Ники Минаж: исполнительница получила призовую статуэтку за лучшее хип-хоп видео. На красной дорожке Ники появилась в купальнике и прозрачной юбке, обнажившей ее внушительные тылы.

Ники МинажФото: EAST NEWS

Давняя соперница Ким Кардашьян модель Blac Chyna (Блэк Чайна) уже не первый год стремится отхватить звание самой прекрасной «попы» Америки. Поэтому на церемонию она пришла в платье, состоящем из цепочек. Розовый металл переливался и позвякивал на крутых бедрах крашеной блондинки, подчеркивая крутые ягодицы.

Модель Blac Chyna (Блэк Чайна)Фото: REUTERS

Модель Blac Chyna (Блэк Чайна)Фото: REUTERS

Еще одна фигуристая модель, актриса и бывшая стриптизерша Эмбер Роуз (настоящая фамилия девушки, к слову, Левончук) заявилась на красную дорожку в алом латексном костюме женщны-кошки. Чтобы никто не сомневался в ее садо-мазо-намерениях, Эмбер поигрывала хлыстом и выразительно смотрела на фотографов: мол, не будете снимать — отшлепаю.

Модель Эмбер РоузФото: REUTERS

Модель Эмбер РоузФото: REUTERS

Эмбер — подруга рэпера Шайа Бин Авраама-Джозефа, более известного как 21 Savage. Композиция «Рок-звезда», которую он спел в дуэте с Post Malone, была признана на церемонии лучшей песней года.

Модель Эмбер РоузФото: GLOBAL LOOK PRESS

Модель Эмбер РоузФото: EAST NEWS

Комедийная актриса Sky не стала мудрствовать и просто распахнула перед фотографами свой блестящий пиджачок, продемонстрировав внушительную грудь. От категории «только для взрослых» ее внешний вид отделяли только наклейки на сосках, имитировавшие некую грань приличия.

Еще одна победительница MTV Video Music Awards 2018 Рита Ора сделала ставку на прозрачность. Британская певица с албанскими корнями выбрала эффектное платье с витиеватыми узорами, лишь слегка прикрывавшими ее грудь.

Рита ОраФото: REUTERS

Рита ОраФото: GLOBAL LOOK PRESS

На фоне бойкой молодой поросли Мадонна, когда-то считавшаяся пионером стиля «ню» на канале MTV, выглядела словно скромная восточная женщина, на секунду оторвавшаяся от своего мужа-бедуина. 16 августа певица отпраздновала 60-летний юбилей, устроив пышную и многодневную вечеринку в Марокко. Видимо, этим и объясняется ее восточный наряд.

Дженнифер Лопес по традиции пришла в блестящем и обтягивающем: давно помечено, что именно «металлик» эффектнее всего подчеркивает ее знаменитые формы. Джей Ло унесла с церемонии сразу несколько статуэток и публично призналась со сцены в любви своему бойфренду, бейсболисту Алексу Родригесу.

Дженнифер Лопес на красной дорожке...Фото: REUTERS

...и на сцене.Фото: REUTERS

Еще одна победительница MTV Video Music Awards 2018 певица Cardi B (Карди Би), выбрала вполне себе классический бархатный наряд с глубоким декольте, преподносившим ее внушительный бюст во всей красе.

Cardi B (Карди Би)Фото: REUTERS

Cardi B (Карди Би)Фото: REUTERS

Cardi B (Карди Би)Фото: REUTERS

Солистка группы Just Friends Морган Сэйнт уныло позировала фотографам на красной дорожке, видимо, расстроившись, что она не получила никакой награды. А ведь девушка так старалась! Даже нарядилась в прозрачную блузку, не скрывавшую от посторонних взглядов ее грудь.

Морган СэйнтФото: GLOBAL LOOK PRESS

Рэперша Dreamdoll выбрала в качестве наряда эффектный бюстгальтер с кисточками и что-то вроде штанов с трусами.

Еще одна рэперша Dej Loaf (Джей Лоаф) решила брать зрителя оригинальностью костюма — и нарядилась в белую хламиду в самурайском стиле.

Dej Loaf (Джей Лоаф)Фото: EAST NEWS

ПОБЕДИТЕЛИ MTV VIDEO MUSIC AWARDS 2018

Песня года — Post Malone — Rockstar [ft. 21 Savage]

Песня лета — Карди Би, Bad Bunny & J Balvin — I Like It

Видео года — Камила Кабелло — Havana

Артист года — Камила Кабелло

Лучший новый артист — Карди Би

Лучшая коллаборация — Дженнифер Лопес, DJ Khaled и Карди Би — Dinero

Лучшее поп-видео — Ариана Гранде — No Tears Left to Cry

Лучшее хип-хоп-видео — Ники Минаж — Chun-Li

Лучшее танцевальное видео — Avicii и Рита Ора — Lonely Together

Лучшее рок-видео — Imagine Dragons — Whatever It Takes

Почетная премия имени Майкла Джексона - Дженнифер Лопес