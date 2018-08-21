Дженнифер Лопес на премии MTV публично призналась в любви своему бойфренду Алексу Родригесу

СЕГОДНЯ 18:05 2018-08-21T18:10:47+03:00

Дженнифер Лопес стала главной звездой премии MTV Video Music Awards 2018: церемония вручения одной из самых весомых музыкальных наград планеты прошла в Нью-Йорке 20 августа. Певица не только выступила на сцене под овации зрительного зала, но и унесла домой сразу две статуэтки (одна из них — почетная премия памяти Майкла Джексона за выдающиеся заслуги в области музыки).

Но гораздо больше, чем награды, которых у нее уже и так немало, Джей Ло в этот вечер, похоже, радовало присутствие бойфренда Алекса Родригеса. Возлюбленный певцы, 43-летний бейсболист, пришел вместе с ней на церемонию и во время шоу любовался подругой из зрительного зала. Получая награду, 49-летняя Дженнифер публично призналась бойфренду в любви, поблагодарив его за поддержку.

Певицу на красной дорожке сопровождал бойфренд Алекс Родригес.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Мы словно зеркало друг для друга. Благодаря нашей любви, доверию и взаимопониманию я чувствую, что мир безграничен, и я способна на все, - сказала Лопес с сцены. Все камеры в этот момент, разумеется, были направлены на Алекса, который изобразил губами что-то вроде «я тебя люблю». Артистка так же упомянула в проникновенной речи своих детей, близнецов Макса и Эмму, а также маму.

Пока Дженнифер позировала фотографам...Фото: REUTERS

... Алекс Родригес снимал ее на телефон.Фото: REUTERS

За этот вечер Дженнифер сменила целых четыре наряда, один эффектней другого. Певица по традиции сделала ставку на блестящее и обтягивающее: давно помечено, что именно «металлик» эффектнее всего подчеркивает ее знаменитые формы. На красной дорожке Лопес позировала в классическом платье голливудской дивы: серебристом, длинном и с открытыми плечами.

На красной дорожке Лопес позировала в классическом платье голливудской дивы.Фото: REUTERS

Во время шоу Дженнифер скакала по сцене в золотом купальнике, читала рэп в блестящих штанах и принимала призовую статуэтку в платье с лохматым шлейфом, напоминающем елочную мишуру.

Джей Ло прыгала на сцене в золотом купальнике...Фото: REUTERS

...и эротично трясла волосами.Фото: REUTERS

Пока Дженнифер позировала фотографам, бойфренд Алекс Родригес снимал ее на мобильный телефон. Спортсмен очень трепетно относится к своей подруге, и хотя Дженнифер уверяет, что в их отношениях никто не доминирует, совершенно очевидно, что лидер в этой паре — она. Хотя, по словам Алекса, в жизни поп-звезда совсем не такая, как на сцене. Ее любимый вид отдыха – полежать дома на диване в пижаме с шоколадным печеньем в руках.

- Она — мой образец для подражания. Она редко пьет. Пытается спать не менее восьми часов. Это объясняет, почему она такая красивая, - рассказывал Родригес недавно в интервью.

Еще один наряд поп-дивы - свободные блестящие штаны.Фото: REUTERS

Поклонники уверены, что пара уже обручилась и вот-вот поженится. Однако недавно, во время ток-шоу на телевидении Дженнифер расставила точки над «i», коротко сообщив: «Мы не помолвлены». Лопес не говорит о свадьбе и вообще, похоже, не строит планов на будущее, просто наслаждаясь моментом. Поп-дива признается, что у них с бойфрендом очень много общего, поэтому им так хорошо вместе.

- Мы безумно похожи: мы оба Львы по гороскопу, оба из Нью-Йорка, мы латиноамериканцы — я могу назвать еще около 20 таких вещей. Я понимаю его так, как никто не сможет, и он меня тоже, - говорит артистка.

Лопес принимала призовую статуэтку в платье с лохматым шлейфом, напоминающем елочную мишуру.Фото: REUTERS

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Юбилейная 35-я церемония вручения ведущей музыкальной награды США стала рекордной по числу обнаженки [фото]

В Нью-Йорке 20 августа прошла церемония вручения одной из самых престижных музыкальных премий планеты - MTV Video Music Awards 2018. Статуэтки за лучшие композиции и музыкальные клипы получили Дженнифер Лопес, Ариана Гранде, Карди Би, Рита Ора и другие. И победительницы, и те, кто на серьезные награды не претендовал, по традиции привлекали внимание обнаженной плотью: юбилейная 35-я церемония стала рекордной по числу неприличных нарядов. Звезды демонстрировали на красной дорожке практически обнаженные бюсты, мерились «пятыми точками» - у кого круче? - и кутались в прозрачнейшие ткани, не скрывавшие от зрителей практически ничего (подробности).