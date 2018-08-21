Минздрав рассказал, как помогут больным детям, которым нужны не зарегистрированные в России лекарства

СЕГОДНЯ 21:30 2018-08-21T21:22:18+03:00

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Во вторник министр здравоохранения Вероника Скворцова встретилась с представителями некоммерческих организаций (НКО), в первую очередь — фондов, помогающих собирать средства на лечение больных детей. Одним из поводов для встречи стала публикация в «КП», где была поднята проблема доступности препаратов, не зарегистрированных в России. В частности, ректальной формы диазепама, которая в ряде случаев лучше всего помогает купировать приступы эпилепсии у маленького ребенка. В нашей стране диазепам зарегистрирован и выпускается в виде таблеток, растворов для инъекций, а вот микроклизм на официальном фармрынке нет, и некоторые родители покупают их нелегально.

Глава Минздрава сообщила, что после совещания с представителями НКО найдено три возможных пути решения проблемы. Первый — выпуск необходимых препаратов и/или определенных лекарственных форм на российских заводах. Зарубежные производители не спешат регистрировать такие препараты в нашей стране, поскольку сами лекарства стоят дешево, прибыль будет небольшая, а на процедуры регистрации нужно тратить время и деньги. Скворцова рассказала, что в ближайшие 2 — 3 недели начнутся переговоры с одним из отечественных фармпредприятий о выпуске «детских» форм того же диазепама. Правда, в этом случае понадобятся клинические испытания, и хотя Минздрав пообещал, что они пройдут в ускоренной и упрощенной форме, это не самый быстрый путь решения вопроса, признала министр.

Второй вариант — изготовление необходимых форм лекарства в производственных отделах аптек, у которых есть лицензия на работу с сильнодействующими и психотропными препаратами. Сейчас в России 206 таких аптек в 42 регионах. Чтобы они могли начать делать ректальные свечи диазепама для маленьких пациентов, менять законодательство не понадобится. «Мы разработаем методические рекомендации для обеспечения качества и безопасности (изготовления препаратов. - Авт.), и этого будет достаточно, чтобы аптеки начали работу», - пояснила Скворцова. Эксперты считают, что это наиболее быстрый и реальный путь.

Наконец, третий вариант — централизованная государственная закупка за рубежом лекарств, не зарегистрированных в России. Нам нужно проработать такой механизм, принять соответствующее законодательство, чтобы его можно было применять в дальнейшем, когда будут возникать исключительные ситуации с нехваткой каких-либо препаратов, сказала глава Минздрава.

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