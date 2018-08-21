Кто такая Момо и чем она опасна: новая городская легенда-страшилка появилась в Южной Америке

СЕГОДНЯ 10:10 2018-08-21T10:50:09+03:00

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С начала августа в сети появилось немало информации о якобы «смертоносной» игре с дьяволом Момо в мессенджере WhatsApp. Будто номер, на который надо писать - проклят. И если с этим Момо поговорить, то через некоторое время умрешь. Все как в хороших подростковых страшилках.

Все это пришло из Южной Америки. Как утверждают, первой жертвой «дьявола Момо» стала 12-летняя девочка. Но на самом же деле, в истории с появлением новой страшилки - немало интересного.

«ПЕРВОЙ ЖЕРТВОЙ» МОМО НАЗЫВАЮТ ДЕВОЧКУ СЕЛЕСТЕ

Считается, что первое серьезное появление Момо в сети — это собравший тысячи комментариев и лайков пост на Reddit от юзера AlmightySosa00 с фотографией ужасающей скульптуры Link Factory. Тот пользователь, который его оставил, на данный момент заблокирован. Однако же как говорят он - поклонник рэпа и мало как связан с появлением Момо. Скорее это просто человек, который увидел необычную фотографию и запостил ее на Reddit. Активно же это фото постили в 2016 году во время выставки в Японии, на которой впервые эту скульптуру и представили. Согласно задумке автора, это - погибшая женщина, которая потеряла ребенка во время родов и теперь в образе птицы по ночам летает, ужасая всех.

Впервые скульптуру показали в Японии в 2016 году.

Первые же сообщения о том, что якобы общение с Момо стало причиной самоубийства, появились в начале июля в ряде СМИ Аргентины. Происшествие случилось 11 июля в небольшом городке Инхеньеро Масчвиц, который расположен в пригороде Буэнос-Айреса. По сообщениям местной полиции, 12-летнюю девочку по имени Селесте (имя изменено) нашел мертвой ее старший брат. И как уточнили полицейские, в ее телефоне была найдена переписка с неким абонентом по имени «Момо», на аватарке которого стояла та самая страшная женщина. Как заявили близкие покойной, они подозревают некоего 18-летнего парня, который переписывался с Селесте. И он - не местный, из соседнего города. Следствие все еще идет и пока что эта версия на данный момент никак не нашла своего подтверждения.

Однако же, местная полиция попросила всех родителей быть бдительными и следить за тем, чтобы дети не вели переписку с подозрительными личностями в соцсетях и мессенджерах.

Специальная листовка, выпущенная мексиканской полицией.

УСТРАШАЮЩИЙ МОМО-ЧЕЛЛЕНДЖ

Между тем, 11-12 июля сразу несколько испаноязычных СМИ написали о том, что всего за пару дней случился вирусный флешмоб. Суть его заключалась в том, что необходимо было написать Момо после трех часов ночи. Как гласил «слоган» из соцсетей — «Вы напишете Момо в WhatsApp в 3 часа ночи и ваша жизнь навсегда изменится».

Суть этого челленджа заключалась в том, что нужно было вести переписку с Момо и не допустить того, чтобы она прислала вам два сообщения подряд. Вы можете допустить ошибку один раз, но если ошибетесь дважды, то, как гласила страшилка из соцсетей, «вы исчезнете без следа с этой планеты». Но это было очень сложно сделать, потому что в ответ слались страшные фото или же снимки и видеоролики со сценами насилия. В числе снимков слались даже фото загримированных под Момо женщин. Челлендж было выполнить трудно.

В Твиттере был даже аккаунт MomoDeWhatsApp. Там в течение нескольких дней в июле постились сообщения и видео со сценами насилия. А когда же ему кто-то отвечал, то разговор сводился к различным угрозам. Даже в профайле у этого момо-юзера была надпись: «Я приду за тобой!». На данный момент этот пользователь в Твиттере заблокирован, но по тем страницам, что остались в кэше Гугла, можно заметить, что юзер был зарегистрирован в этой социальной сети в октябре 2017 года.

ПОЛИЦИЯ ИСПАНИИ ПРЕДУПРЕДИЛА О МОМО

Но волну хайпа было уже трудно остановить. 18 июля полиция Испании в своем официальном Твиттере настоятельно посоветовала никому не добавлять в контакты один японский номер. Якобы именно он и есть тот самый настоящий Момо. И дала ссылку на материал о новомодной вирусной истории.

Аргентинская девочка, ставшая якобы первой жертвой Момо, состояла в закрытой группе на Facebook.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В нем, в частности, говорилось о том, что это - тот самый пользователь, который может быть причастен к самоубийству маленькой девочки в Аргентине. Его можно легко определить по профайлу, в котором японскими иероглифами написано «Люди предпочитают называть меня Л.». Как отмечалось в этом материале, скорее всего это - развлечение какого-то японского абонента, который ради шутки пишет подобные сообщения. Не стоит, что называется, "кормить тролля" своим вниманием.

Еще 12 июля, на YouTube-канале, который был зарегистрирован 11 мая, появляется шестисекундный видеоролик. Он озаглавлен японскими иероглифами именно так, как говорилось в том материале - «Люди предпочитают звать меня Л». На нем некто, загримированный под Момо, размахивает ножом. Через несколько дней были загружены еще два видеоролика с этим же персонажем. Подобных фейков на видеосервисе на данный момент появилось уже немало.

Момо.

К слову, предостережения по поводу Момо выпускала и полиция мексиканского штата Табаско. В сообщении говорилось, что за новым челленджем могут скрываться мошенники, которые занимаются хищением личных данных.

«ГОРОДСКИЕ СТРАШИЛКИ» ВЕЧНЫ

Как писали аргентинские СМИ, 12-летняя Селесте, ставшая якобы первой жертвой Момо, состояла в закрытой группе на Facebook. В ней давались некие «экстремальные» задания, которые необходимо было воплотить в жизнь. И будто бы тот самый 18-летний парень, которого пытаются найти полицейские, должен был выложить в сети некое видео с Селене для так называемого «Момо Челлендж».

До июля 2018 года в сети был челлендж с таким названием. И он навряд ли как-то соотносится со всей историей о «демоне». Все дело в том, что момо в Азии — это название пельменей. И задача «Момо Челленджа» - сьесть за минуту как можно больше этих пельменей.

Момо-челлендж .

Но в Южной Америке до этой страшилки с челленджем написать в 3 часа ночи Момо в WhatsApp было нечто подобное. Например, пользователям соцсетей предлагалось в 3 часа ночи проснуться и позвонить по номеру с разным количеством шестерок. YouTube-блогеры ловили с этого хайп, записывая видео с ночными звонками и набирая миллионы просмотров. В Южной Америке считается, что время между 3 и 4 часами ночи - «час дьявола» и в это время можно «пробудить» нечистые силы. И подобные легенды, привязанные к 3 часам ночи, регулярно возникают в местном Интернете - можно найти довольно много роликов с заглавиями "не повторяйте это в 3 часа ночи".

Если же посмотреть историю этого поискового запроса «Момо», то можно заметить всплески в начале 2000-х годов. Тогда в сеть стали активно заливать видео различных экранизаций книги немецкого писателя Михаэля Энде.

Она называлась «Момо» и ее главной героиней была девочка. Произведение «Момо, или странная история о ворах времени и о ребенке, который возвращал украденное время людям», была написана в 1972 году. Главная героиня обладала даром вести беседы с простыми людьми и «возвращать» таким образом им то время, которое у них украли некие «Серые господа». По сюжету, они крадут у людей время их, отвлекая повседневной рутиной и делая жизнь скучной и серой. А эта девочка - возвращает его им.

Спустя 46 лет после выхода той книги в мессенджере WhatsApp таинственные пользователи под ником «Момо» ведут беседы с простыми людьми, щекоча им нервы устрашающими сообщениями. Однако же, в таких беседах стоит сохранять бдительность, потому что на волну модного хайпа, связанного с Момо, могут придти не только люди, желающие пошутить, но и обычные мошенники.

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