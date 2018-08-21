2018-08-21T14:15:28+03:00
Политика

Полиция начнет платить информаторам за помощь в раскрытии преступлений

Сумма вознаграждения может варьироваться от нескольких тысяч до десятков миллионов рублей
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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На раскрытии преступлений можно будет заработать миллионыНа раскрытии преступлений можно будет заработать миллионыФото: Михаил ФРОЛОВ
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Министерство юстиции России утвердило разработанный МВД приказ о выплате вознаграждения гражданам, которые помогли в раскрытии преступлений.

Теперь поощрять таких информаторов можно будет совершенно официально и за счет специально выделенного бюджета. Сумма вознаграждения может варьироваться от нескольких тысяч до десятка миллионов рублей. При этом, если она составляет более 500 тысяч, то решение о выдаче принимается первым заместителем главы МВД. Согласно опубликованному на портале официальной информации документу, схема получения денежной награды уже регламентирована.

Между тем, чтобы привлечь население к поимке преступника, правоохранителей нужно будет обратиться в департамент по финансово-экономической политике и обеспечению социальных гарантий. Уже там примут решение о возможности размещения данной информация на официальном сайте МВД и в СМИ.

Ожидается, что данный нормативный акт вступит в силу после официального опубликования на сервере органов государственной власти страны.

ДОСЛОВНО

Вот что сказано в постановлении о размерах вознаграждения для информаторов:

- До 500 тысяч рублей - по решению руководителя территориального органа МВД России или его заместителя

- До 3 миллионов рублей - по решению заместителя министра

- Свыше 3 миллионов рублей - по решению министра.

Напомним, что в 2011 году министерство внутренних дел уже просило у правительства ежегодно выделять дополнительные 280 млн рублей на оплату осведомителей. Тогда эксперты предположили, что это может негативно сказаться на достоверности предоставляемых сведений и целевом использовании средств ведомства. Якобы деньги на оплату деятельности информаторов могут просто "прикарманить" непорядочные полицейские, передает сайт kp.ru.

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