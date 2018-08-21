«Не брат ты мне»: Монеточка сняла в своем клипе Гречку, Буланова и Мистера Малого

СЕГОДНЯ 16:12 2018-08-21T16:51:58+03:00

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Песню «90е» Монеточки мы уже слышали на ее альбоме «Раскраски для взрослых». А вот клип на нее появился только сейчас. Певица решила замахнуться на сакральный для российского человека образ Данилы Багрова из фильма «Брат», воплотив его в видео. Да, практически те же самые декорации, в которых жил персонаж Сергея Бодрова - «вписанная» квартира, трамвай, переулки, где он скрывался от бандитов. Даже одежда на Монеточке, как у Данилы - черный берет, вязаный свитер и бежевый плащ.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/665245" frameborder="0"></iframe> Новый клип Монеточки - 90-е.

"В чем смысл, брат?" - так и хочется просить и певицу, и Михаила Идова, который и снял этот клип.

Да, Монеточка поет «в 90е убивали людей» и ходит с самодельным оружием по городу, но хотелось бы понять, какое-то отношение видео имеет к самой Лизе. Родилась она в 1998-м году, когда эпоха, считай, ушла. Михаил Идов жил сначала в Латвии, потом в США.

Похоже на небольшую, скажем так, спекуляцию ради лайков и просмотров от людей, которые тем воздухом не дышали. Есть и совершенно неузнаваемый кумир 90-х, Мистер Малой («Буду погибать маладым» помните?), и почти не изменившаяся Татьяна Буланова, и Евгений Федоров из группы «Tequilajazzz», и (внезапно) певица Гречка. Тем не менее, клип действительно снят атмосферно и выдавит ностальгическую улыбку у народа.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/655352" frameborder="0"></iframe> Феномен Монеточки.Наши пять копеек в копилку новой российской звезды – Монеточки.

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