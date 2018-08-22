Эксперты прокомментировали, как Россия ответит на новые санкции США

СЕГОДНЯ 15:20 2018-08-22T15:31:38+03:00

Изменить размер текста: A A

В среду, 22 августа должны вступить в силу новые санкции США против России. Они касаются полного запрета на поставки нам американских электронных устройств и так называемых комплектующих двойного назначения. Запрет распространяется на патенты, технологии, компьютерные программы и оборудование, которые можно использовать как в гражданской, так и в военной промышленности. В Минпромтороге говорят, что ничего страшного в новых санкциях нет: у правительства давно готов план действий.

- По электронике будем заменять недоступные компоненты собственными. Недостающие импортировать из стран Юго-Восточной Азии, эти рынки для нас открыты, - заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. - Запрет на поставки из США затронет некоторые высокотехнологичные отрасли, в том числе оборонно-промышленный комплекс, но не критично. На иностранные высокотехнологичные изделия военной и космической промышленности и так действуют строгие ограничения при продаже другим странам. Нам и раньше самую современную электронику никто не продавал. Полный запрет, конечно, может ударить по некоторым предприятиям, но мы постараемся оказать им максимальную поддержку.

Эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин рассказал «КП», что Россия занимается импортозамещением в военной промышленности давно, еще с первой волны санкций в 2014 году. Поэтому в американском цифровом оборудовании мы практически не нуждаемся – экспорт и так был мизерный. К тому же, при такой глобализации, как сейчас, запрет поставок – вообще не проблема. Все необходимое можно купить в Китае, который уже давно превратился в мировой супермаркет в том числе и по части технических решений.

В Минпромтороге подтвердили, что за последние 6 лет Россия разработала более 1500 изделий электронной компонентной базы. Это различные микросхемы, цифровые блоки, процессорные модули и так далее. Они унифицированы – подходят к различной аппаратуре. А главное, являются аналогами иностранных компонентов и соответствуют их качеству. До 2020 года будет разработано еще более 2000 типов таких изделий для оборонной и космической промышленности.

- Работа военно-промышленного комплекса России имеет важную особенность, - говорит Александр Жилин, военный эксперт, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем. - Во-первых, все инженерные наработки, гениальные решения, в значительной степени, советские. Это то, что придумали ученые в СССР и не реализовали в силу ряда причин. Сейчас это успешно внедряется, а армия получает качественное вооружение. Причем в СССР делали огромную ошибку: все что изобреталось, клали «под сукно» секретности. А это могло использоваться не только в военном, но и в народном хозяйстве тоже. В результате эти достижения вдруг появлялись в других государствах, а не у нас. Получалось так, что мы 10 лет хранили те наработки, которые позволили бы нам закрыть рынок качественных утюгов или кофеварок. Сегодня того, к счастью, нет. ВПК ориентирован и на гражданский рынок. Поэтому никакая отсталость, какую мы пережили во времена Советского Союза, нам не угрожает.

По словам другого источника "КП", пожелавшего остаться неизвестным, задачи оборонки, по большей части, не требуют новых технологий - многие успешно используемые устройства, компоненты отстают от современных на два поколения. "Погоня за обновлением идет лишь на потребительском рынке, типа, смартофонов - а в военке все куда консервативнее. Родные отечественные микросхемы вполне устраивают"- объяснил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Может ли Россия противостоять санкциям США, как когда-то СССР

22 августа начнут действовать новые антироссийские санкции. США запретят продавать нам товары и технологии, «чувствительные с точки зрения национальной безопасности США». В основном под эмбарго попадет электроника, которую можно использовать в нефтегазовой сфере или оборонке. Экономические санкции против России не есть нечто особенное. Скорее наоборот - возврат к реалиям, в которых Советский Союз почти непрерывно пребывал на протяжении всего своего существования (подробности)