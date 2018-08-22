Бывшая жена Джигарханяна закрутила новый роман

СЕГОДНЯ 01:10 2018-08-22T01:09:51+03:00

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Интригующие кадры прислала в «Комсомолку» наша читательница Татьяна.

- На днях в гипермаркете в московском районе Фили я столкнулась с необычной парочкой, - рассказала женщина. - С огромной тележкой по магазину вышагивал певец Прохор Шаляпин. И не один, а с бывшей женой Джигарханяна Виталиной. Они покупали какие-то булки, яблоки, присматривались к вину. Мне удалось снять их на мобильный телефон. Из магазина они вышли вместе и сели в одну машину - красный «Мерседес». За рулем была Виталина. Лично меня это не удивило. Виталина теперь завидная невеста: квартиры в Москве, хорошая машина. Для Шаляпина, который прославился как любитель состоятельных дам, неплохая партия!

Странно, что парочка отправилась в гипермаркет, где полно народа. Или оба нарочно хотели привлечь к себе внимание? Фото: Татьяна ПРОХОРОВА

Прохор и Виталина набрали две сумки продуктов, словно закупались на неделю. Фото: Татьяна ПРОХОРОВА

Прогулки по парку

Заинтригованные фотографиями и видео, присланными нашей читательницей, мы отправились к дому, где сейчас живет пианистка. Принялись расспрашивать соседей. Но уже через полчаса... сами встретили знакомую парочку: Шаляпин и Цымбалюк-Романовская выходили из подъезда. Прохор и Виталина под руку отправились по направлению к Филевскому парку. Видя знакомые лица из телевизора, прохожие вздрагивали. Старушки буквально крестились, встречая их на пути! Эти двое и правда напоминали влюбленную парочку: оба одеты ярко, в одном стиле, гуляли по парку, мило беседовали о чем-то на лавочке...

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/665295" frameborder="0"></iframe> Виталину Цымбалюк-Романовскую все чаще видят в компании певца Прохора Шаляпина.В минувшие выходные читательница «КП» встретила скандальную парочку в столичном гипермаркете

Неужели у бывшей супруги Джигарханяна глобальные перемены в жизни?

Звоним самой Виталине.

- Виталина, что связывает вас с Прохором Шаляпиным?

- Прохор поддержал меня в непростое время. Развод, суды... Я даже это вспоминать не хочу.

Прогулка по Филевскому парку.Фото: Иван МАКЕЕВ

- Вас видели вместе в магазине, в парке... Жильцы дома уверяют, что Шаляпин часто заходит в вашу квартиру.

- Я же ясно ответила: мы дружим. Иногда музицируем у меня дома. Что тут такого?

Прохор тоже был краток.

- Я не против интервью «КП», но какой тут повод? Сходили вместе за колбасой? Тоже мне сенсация! Почему-то про мои новые песни вы не пишете, вам проще раздуть из мухи слона, - заявил певец.

«Решили вместе заработать»

- Что вы удивляетесь? Скорее всего, Шаляпин и Цымбалюк-Романовская что-то задумали, решили вместе денег заработать, - объяснил «КП» продюсер, попросивший не называть его имени. - Я много лет знаю Шаляпина. Он, если вы помните, как соловей пел о любви к пожилой Копенкиной, потом даже женился на ней. Но что в итоге вышло? Женщина и правда к нему прикипела, а он бросил ее со словами: «Это был пиар!» У Виталины - свой интерес. Шумиха вокруг развода с Джигарханяном утихла, эфиры закончились, нужен новый поворот. Вот и встретились два одиночества. Плюс они оба музыканты. Не исключено, что готовят какой-то проект. Может, запишут новый клип или будут гастролировать - кататься вместе по городам и весям. Их снова начнут на ток-шоу зазывать, еще и там заработают!

«Армена Борисовича ничего с ней не связывает»

А как отнесется к новости 82-летний Армен Джигарханян, бывший муж Виталины?

Дружеские объятия или нечто большее?Фото: Иван МАКЕЕВ

- Армен Борисович не интересуется жизнью Цымбалюк-Романовской, - сказал «КП» друг Джигарханяна бизнесмен Артур Согомонян. - Я тоже за Шаляпиным и Виталиной не следил. Армена Борисовича с Виталиной ничего, слава богу, больше не связывает.

А вот окружение Шаляпина с осуждением реагирует на его сближение с бывшей супругой Джигарханяна. Особенно нервно восприняла эту новость 75-летняя поэтесса и экс-советник Юрия Лужкова Алла Пеняева, которая много лет назад покровительствовала юному Шаляпину. Говорят, именно Пеняева помогла начинающему певцу обрасти связями в Москве. Ходили даже слухи, что благодаря ей у Шаляпина появились в столице квартира и машина.

- Про Прохора и Цымбалюк-Романовскую я говорить не хочу, потому что я не терплю Виталину, - поделилась с «КП» Пеняева. - Джигарханяна я искренне люблю, мы с ним дружили. Но потом Виталина перекрыла мне доступ к нему. Но дело даже не в этом. Мне Шаляпин звонил, приглашал на какой-то концерт, но когда я услышала, что туда придет Виталина, сказала Прохору: «Ноги там моей не будет!» Я категорически против этой дружбы.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

«А может, это любовь»

- Между творческими людьми часто пробегает искра, - говорит психолог Сергей Ланг. - А тут еще у людей профессии похожие: Прохор Шаляпин - певец, Виталина Цымбалюк-Романовская - пианистка. У них есть общие темы для разговоров и схожий круг общения. Это объединяет. А может, это любовь? Виталина вполне могла заинтересовать молодого мужчину: она привлекательна, умеет держать удар, личность сильная, неординарная. С Шаляпиным, судя по всему, тоже не соскучишься. У них обоих нет детей. Поэтому не исключаю, что они могут рассматривать друг друга в направлении создания семьи.

Как психолог могу добавить, что не стоит проецировать прошлое на настоящее. Не нужно оглядываться на то, что было. У каждого есть свои скелеты в шкафу. Но это не значит, что мы не имеем шанса на счастье.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Армен Джигарханян требует 3 миллиона рублей компенсации от бывшей жены

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Виталины Цымбалюк-Романовской

Бывшая жена народного артиста СССР Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская обвиняется по ч. 1 ст. 137 УК РФ ("Незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия либо распространение этих сведений в СМИ"). По этой статье предусмотрено наказание от штрафа (до 200 тыс. рублей) до двух лет лишения свободы. (подробности)