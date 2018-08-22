Меньшиков сыграет Макбета

СЕГОДНЯ 12:15 2018-08-22T12:20:52+03:00

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Художественный руководитель Театра Ермоловой Олег Меньшиков в минувший вторник рассказал журналистам о предстоящих премьерах, планах на ремонт и о том, кто станет следующими героями его программы на YouTube.

Московский драматический театр имени М. Н. Ермоловой под руководством Олега Меньшикова готовится к открытию 93-го сезона.

Меньшиков поведал о том, что театр ожидает ремонт.

— При подготовительных работах для ремонта служебного буфета выявилось, что у здания проблемы, работы были приостановлены. Потребовалась экспертиза. Мы обратились в департамент, они связались с мэрией, которая выделила 18 миллионов на обследование. После этой окончательной экспертизы мы будем строить свою дальнейшую жизнь. Ремонт может быть локальный или же нет, — рассказал журналистам Олег Меньшиков.

По словам Олега Евгеньевича, в новом сезоне театра имени М. Н. Ермоловой он поставит «Макбета» и комедию «Слуга двух господ».

Меньшиков выступит в качестве режиссёра «Макбета» и исполнит главную роль в спектакле.

— Мы попытаемся наконец «убить» Макбета — то есть поставить «Макбета», потому что у нас долго-долго эта история идет. Надеюсь, что это будет ближайшая премьера. Потом мы будем ставить «Слугу двух господ» — это пьеса английского драматурга и сценариста Ричарда Бина, парафраз известной комедии Карло Гольдони. Действие комедии перенесено из 18 века в 60–е годы века 20-го в Великобританию.

Помимо этого, Меньшиков продолжит записывать свою программу на YouTube-канале «ОМ Олега Меньшикова». Он отметил, что, возможно, будет «выезжать куда-то» для записи программ, но при этом не стал раскрывать имена новых гостей. Также худрук отметил, что не будет приглашать политиков для участия в своем шоу. «Не буду называть имена — потому что разрушается интрига. Людей интересных много — и я хочу с ними разговаривать. Три героя уже есть, в сентябре мы их записываем».

На сборе труппы журналисты заметили и актёра Илью Маланина.

Актер Илья Маланин.

Напомним: Маланин сыграл главную роль в фильме Ольги Зуевой «На районе». Картина должна выйти на экраны этой осенью.

Кинокритики уже прозвали Маланина «новым Брандо».

В Театре Ермоловой Маланин занят в нескольких спектаклях. Самая громкая постановка с его участием — спектакль «Текст» по роману Дмитрия Глуховского.