«Да, я старая. И ничего с этим я поделать не могу»: Алла Пугачева дала откровенное интервью Олегу Меньшикову

СЕГОДНЯ 16:56 2018-07-10T17:08:32+03:00

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Мы уже писали о том, что Алла Пугачева стала героиней интернет-программы Олега Меньшикова «ОМ» и даже приводили некоторые фрагменты из этой беседы двух звезд.

Артист анонсировал этот эфир, как первое большое интервью Примадонны за последние десять лет.

ОМ Алла Пугачева. Встреча первая.Новым гостем Олега Меньшикова стала великая Алла Пугачёва. Это её первое большое интервью за последние 10 лет.

Напомним: Алла Пугачева призналась Меньшикову, что порой ее взаимоотношения с нынешним мужем Максимом Галкиным и бывшим супругом Филиппом Киркоровым напоминают знаменитый любовный треугольник.

- Филя — это Филя. Так надо было, - рассказала о браке с Киркоровым Пугачева. - Иногда мне кажется, что мы живём жизнью - Лиля Брик, Осип Брик и Маяковский. Это просто невероятно. Если перечитать их историю, то понимаешь, что это так. Вот как это могло повториться?

Личный архив Олега Меньшикова

Можно сказать, что тогда это был наш спойлер программы Меньшикова. Теперь же интернет-шоу Олега Евгеньевича наконец появилось в Ютубе.

Приводим некоторые отрывки из беседы Меньшикова с Пугачевой.

О браке с Галкиным

- Я сейчас живу той жизнью, которой я не знала. У меня маленькие дети. С Кристиной (Орбакайте) в основном мама моя возилась, - призналась Олегу Меньшикову Алла Пугачева. - И муж у меня не пьет, не курит, верный, талантливый, красивый, с юмором, домовитый. Все, что есть в нем — потрясающе. Смотришь на него и думаешь: «Как же мне повезло!» Сколько ж надо было перепробовать всего, чтобы найти свое счастье.

О возрасте и критике

- Я редко захожу в Инстаграм, Фейсбук, Твиттер. Инстаграм мне нужен только для правды жизни. Тут пошла тенденция обвинять меня в старости, как будто люди сами не будут стареть. Пишут: «Смотрите, какая она без краски, без всего!» А я выросла на принципе: «Молодым везде у нас дорога, старикам у нас везде почет!» И вот тетенька 70-лет, выросшая на этих правилах, вдруг читаю о себе: «Старуха, такая - рассякая!» Думаю: «А я тебе добавлю! Порадуйся, гад!» Да, я старая. И ничего с этим я поделать не могу. И говорить о том, что у меня душа молодая- я тоже не буду. Да, я старею. Уже ложишься и думаешь: «Проснуться бы!» Вот встаешь и думаешь: «Надо посидеть, чтобы голова не закружилась!» Вчера в ресторане были, я уже не помню, когда вино пила, думаю: «А, давай выпью!» И таблетку тут же достаю (смеется).

Смешон тот человек, который реагирует на такие выпады в Инстаграме: «Как они могли назвать меня старухой?» Плевать я хотела. Мне главное, чтобы стенты (Алла Борисовна из-за проблем с сердцем перенесла стентирование сосудов -Ред.) мои не выпали, ножки мои (кстати, красивые до сих пор) ходили.

Главное другое — желание жить сегодняшним мгновением.

О детях

- У меня было строго воспитание и я за это благодарна своим родителям. Хотя сейчас так воспитывать совершенно не модно. Своих маленьких детей я воспитываю так, чтобы не наказывать. Стараемся им все объяснять. Для того, чтобы ребенку что-то дать, надо понять, что он хочет. Лет 5 только присматриваешься к нему. Я сейчас присматриваюсь к своей младшей дочери Лизе. Все говорят: «Какая она у вас артистичная!» А я бы ее не стала пока показывать. Это Максим ее в Инстаграме выставляет. Я думала: «Знаю, что тебе, Лиза, надо. Ты или будущая Брижит Бардо или математик (она очень организованная, любит математику).

Личный архив Олега Меньшикова

Рассказываю недавно дочке сказку про девочку Лизу: какие у нее родители замечательные, братик. Потом рассказываю, как она пошла в школу, как замуж вышла, какая свадьба у нее была, какие подарки им с мужем подарили гости.

Я думала она уже спит, а Лиза вскочила: «А швейную машинку мне подарили?» Вот почему она так спросила? Поэтому пока не знаю, кем она будет, когда вырастет. Пока наблюдаем.

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