Детская диспансеризация: подробная инструкция от лучших врачей

СЕГОДНЯ 10:40 2018-08-23T10:49:14+03:00

Как пройти всех врачей перед школой и садиком без очередей

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Врачи наблюдают за детьми периодически до самого совершеннолетия — новорожденных проверяют каждый месяц, потом плановые осмотры специалистов в детском саду и школе. Обычно поход в поликлинику — это испытание не на один день: записаться к нескольким врачам, отстоять очередь на анализы, получить справку, забрать карточку, отнести карточку… На это уходит много времени, и родители переживают, что ребенок может подхватить вирус от других малышей.

Поэтому многие предпочитают проходить осмотры врачей в частных клиниках. ОАО «Медицина» рассказывает, как устроена детская диспансеризация.

Общие принципы диспансеризации

Пройти диспансеризацию могут дети любого возраста — начиная с одного месяца. От года до 15 лет действуют общие программы осмотров, до года обычно предлагаются индивидуальные планы. Но если это необходимо, для ребенка любого возраста тоже можно составить личную программу. Пройти диспансеризацию в клинике можно платно или по ДМС.

В клинике исповедуется подход академика Н.А. Семашко: «Один пациент — один врач». Ребенку или всей семье назначают одного специалиста — педиатра или семейного врача. Он курирует обследования, назначает лечение, направляет к узким специалистам.

В клинике: что ждет маленьких пациентов

1 этап: знакомство. Педиатр проводит стандартный осмотр, собирает информацию о предыдущих обследованиях, смотрит анализы и прививочные сертификаты. Если пациент наблюдается в клинике ОАО «Медицина», то все эти документы есть в медицинской информационной системе — МИС и доступны через личный кабинет. Эти документы необходимы специалисту, потому что в программу диспансеризации может быть включена и вакцинация.

2 этап: план осмотров. Педиатр собирает анамнез, проводит антропометрию, создает программу диспансеризации.

3 этап: посещение врачей. Пациенты посещают специалистов, проходят лабораторные и инструментальные обследования и возвращаются к педиатру. В стандартной программе всех специалистов проходят за один день, в расширенной — за два.

4 этап: возвращение к педиатру. Специалист оценивает пройденные обследования и составляет эпикриз — документ, который можно предъявить в школу или в детский сад.

Если ребенок здоров: стандартные программы

Родители могут выбрать стандартную или расширенную программу диспансеризации. Любую из них ребенок проходит перед детским садом или школой. В программы входят осмотры специалистов согласно приказу Минздрава России № 514н от 10.08.17 г.

Основные специалисты различаются в соответствии с возрастом, но практически в каждой категории есть педиатр, невролог, ортопед, хирург, стоматолог и офтальмолог. Ребенок сдает анализы и проходит ЭКГ, а перед школой — УЗИ брюшной полости, почек, щитовидной железы, репродуктивной системы; в этом же возрасте проводят осмотр у уролога для мальчиков и у гинеколога для девочек.

Если у ребенка есть заболевания: разрабатываем индивидуальный план

Когда у ребенка уже есть поставленные диагнозы, педиатр тщательно составляет индивидуальную программу, включая туда обследования и периодические осмотры узких специалистов, например, кардиолога.

Заболевание может обнаружиться и в ходе диспансеризации — тогда педиатр направит на лечение к специалисту клиники. К сожалению, это случается с 20-30% детей, которых родители считали полностью здоровыми. Например, в клинике проходила диспансеризацию девочка, которую родители считали полностью здоровой. Она занималась теннисом. В ходе диспансеризации у нее обнаружили гигрому — опухоль на кисти руки. К счастью, вовремя — девочку вылечили, и она продолжила заниматься спортом.

Особый подход к малышам: неонатальная программа от месяца до года

Меньше всего хочется носить в клинику новорожденного. Поэтому для малышей до года мы разработали домашние программы. Каждый месяц к маленьким пациентам приходит педиатр, периодически — узкие специалисты: невропатолог, хирург, офтальмолог, стоматолог. Для анализов и УЗИ есть выездные бригады.

«Диспансеризацию мы рекомендуем проходить детям и взрослым одновременно. В клинике семье назначается один врач, который знает генетическую историю семьи и понимает, могут ли быть связаны болезни родителей и детей. Да и малышам полезно видеть пример родителей, которые тоже ходят к врачу и проходят осмотры». Сайфулина Марьям Закареевна, врач-педиатр высшей категории, член Союза педиатров России.

Врачи детского отделения, созданного в 1990 году, при необходимости приглашают лучших мировых специалистов – членов РАН и ведущих зарубежных экспертов.

О клинике

Клиника ОАО «Медицина» первой в России аккредитована Объединенной международной комиссией (Joint Commission International, JCI). Миссия клиники —

стремиться превысить ожидания и быть лучше самых строгих требований международных стандартов, чтобы оправдать доверие пациентов.

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