Худший день Трампа: адвокат рассказал всю правду о его преступлениях

СЕГОДНЯ 14:55 2018-08-22T14:56:58+03:00

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Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты - эта мудрость сегодня особенно актуальна для Дональда Трампа. Людей из его ближайшего окружения одного за другим обвинили в финансовых махинациях. А те, утопая, схватились за красный галстук и потащили американского лидера за собой.

Так, бывший адвокат президента Майкл Коэн сдался агентам ФБР и под присягой признался, что давал деньги любовницам Трампа, чтобы те молчали об их сексуальной связи с будущим руководителем страны. Речь идет о порнозвезде Сторми Дэниелс и бывшей модели Playboy Карен Макдугал. Кроме того, Коэн рассказал, что не платил налоги и участвовал в банковском мошенничестве. При этом его адвокат Лэнни Дэвис тут же перевел стрелки на Трампа.

Бывший адвокат президента Майкл Коэн под присягой признался, что оплачивал "молчание" бывших любовниц Трампа.Фото: REUTERS

«Если это было преступлением для Майкла Коэна, то почему не было преступлением для Дональда Трампа?» — написал он в Twitter.

Другого приближенного к лидеру США - Пола Манафорта - суд признал виновным по 8 из 18 пунктов. Среди них все те же старые добрые уклонения от уплаты налогов и банковское мошенничество. По каждому делу 69-летнему экс-главе предвыборного штаба Трампа грозит до 30 лет тюрьмы.

- То, что случилось - очень печально и не имеет никакого отношения к расследованию связей с Россией, - сказал Дональд Трамп. - Все это часть «Охоты на ведьм», которую начали в 2016 году.

ПОЛИТОЛОГ: ТРАМПУ ПЕРЕСТАЮТ ВЕРИТЬ

- Это выбивает людей из команды президента, - уверен политолог, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. - Все эти судебные разбирательства создают впечатление, что Трамп не в состоянии защитить своих подчиненых. И это, в свою очередь, делает потенциальных фигурантов антитрамповского процесса более разговорчивыми. Однако, с точки зрения электората, Трамп пока ничего не теряет. Рейтинги его растут на фоне роста экономики. И об импичменте говорить еще рано. Но времени впереди много, и деятельность в этом направлении не останавливается.

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