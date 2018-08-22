Лорак и Шнур сместили Градского из «Голоса». Что? Да!
С одной стороны, ШОК.
С другой, рано или поздно это должно было состояться.
В шоу «Голос» значительно обновили тренерский состав.
В помощь к Басте, знатно поднаторевшему в детской версии проекта, взяли — внимание! — одиозного Сергея Шнурова.
Ани Лорак. Прошла пора блондинок в «Голосе», не зовут больше Пелагею с Полиной Гагариной.
И Константина Меладзе. Не путать с братом.
— Чур меня, Шнур! — закричат пожилые зрительницы «Голоса». Зато молодежи будет весело. Наверняка Сергей, отмывшись от образа алкоголика и тунеядца, порадует публику ослепительным блеском новых зубов, веселыми репризами, колкими замечаниями и энергией. Мат в эфире запрещен, не переживайте.
У Лорак, кстати, опыт работы в подобном шоу есть. Певица заседала в жюри четвертого сезона украинской версии «Голоса» вместе с нашим Сергеем Лазаревым. Более того, она пела песню Мота «Сопрано» в этом году в российском детском «Голосе».
У Лорак, кстати, опыт работы в подобном шоу естьФото: Михаил ФРОЛОВ
О Константине Меладзе и говорить не приходится. Он был продюсером украинского «Голоса». Работал в жюри проекта «X-фактор» там же. А еще руководил и оценивал участников реалити-шоу «Хочу к Меладзе!» (НТВ), по итогам которого был создана мальчиковая группа M-band.
Почему в «Голос-7» не позвали Александра Борисовича Градского (всего лишь второй раз за всю историю проекта)? Вариантов немного.
Или он снова «попросил миллион евро», как писали когда-то посвященные о гонораре мэтра. Или восьмиминутные романсы и шестиминутные арии в исполнении артистов его команды утомили публику.
Константин Меладзе был продюсером украинского «Голоса»Фото: Евгения ГУСЕВА
Или он просто очень занят развитием собственного детища, музыкального театра Градский-холл.
В целом, получился интересный микс: опыт Меладзе будут уравновешивать и обогащать молодые и амбициозные, совершенно разные артисты — Баста, тяготеющий к хип-хопу, фанку, r'n'b; Лорак, предпочитающая поп, соул и дэнс-поп; и Шнур, голосующий за все отвязное, безбашенное и рок-н-ролльное. Что из этого получится, станет понятно в конце сентября, когда на смену шоу «Голос. 60+» придет «Голос-7» на Первом канале.
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