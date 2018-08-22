2018-08-22T20:34:02+03:00
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Лорак и Шнур сместили Градского из «Голоса». Что? Да!

Первый канал объявил состав наставников восьмого сезона вокального шоу
Егор АРЕФЬЕВ
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Наверняка Сергей, отмывшись от образа алкоголика и тунеядца, порадует публику ослепительным блеском новых зубов, веселыми репризами, колкими замечаниями и энергиейНаверняка Сергей, отмывшись от образа алкоголика и тунеядца, порадует публику ослепительным блеском новых зубов, веселыми репризами, колкими замечаниями и энергиейФото: Александр ГЛУЗ
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С одной стороны, ШОК.

С другой, рано или поздно это должно было состояться.

В шоу «Голос» значительно обновили тренерский состав.

В помощь к Басте, знатно поднаторевшему в детской версии проекта, взяли — внимание! — одиозного Сергея Шнурова.

Ани Лорак. Прошла пора блондинок в «Голосе», не зовут больше Пелагею с Полиной Гагариной.

И Константина Меладзе. Не путать с братом.

— Чур меня, Шнур! — закричат пожилые зрительницы «Голоса». Зато молодежи будет весело. Наверняка Сергей, отмывшись от образа алкоголика и тунеядца, порадует публику ослепительным блеском новых зубов, веселыми репризами, колкими замечаниями и энергией. Мат в эфире запрещен, не переживайте.

У Лорак, кстати, опыт работы в подобном шоу есть. Певица заседала в жюри четвертого сезона украинской версии «Голоса» вместе с нашим Сергеем Лазаревым. Более того, она пела песню Мота «Сопрано» в этом году в российском детском «Голосе».

У Лорак, кстати, опыт работы в подобном шоу есть Фото: Михаил ФРОЛОВ

У Лорак, кстати, опыт работы в подобном шоу естьФото: Михаил ФРОЛОВ

О Константине Меладзе и говорить не приходится. Он был продюсером украинского «Голоса». Работал в жюри проекта «X-фактор» там же. А еще руководил и оценивал участников реалити-шоу «Хочу к Меладзе!» (НТВ), по итогам которого был создана мальчиковая группа M-band.

Почему в «Голос-7» не позвали Александра Борисовича Градского (всего лишь второй раз за всю историю проекта)? Вариантов немного.

Или он снова «попросил миллион евро», как писали когда-то посвященные о гонораре мэтра. Или восьмиминутные романсы и шестиминутные арии в исполнении артистов его команды утомили публику.

Константин Меладзе был продюсером украинского «Голоса» Фото: Евгения ГУСЕВА

Константин Меладзе был продюсером украинского «Голоса»Фото: Евгения ГУСЕВА

Или он просто очень занят развитием собственного детища, музыкального театра Градский-холл.

В целом, получился интересный микс: опыт Меладзе будут уравновешивать и обогащать молодые и амбициозные, совершенно разные артисты — Баста, тяготеющий к хип-хопу, фанку, r'n'b; Лорак, предпочитающая поп, соул и дэнс-поп; и Шнур, голосующий за все отвязное, безбашенное и рок-н-ролльное. Что из этого получится, станет понятно в конце сентября, когда на смену шоу «Голос. 60+» придет «Голос-7» на Первом канале.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Лев Лещенко стал четвертым наставником в «Голос. 60+»

Народный артист будет оценивать вокал поющих пенсионеров вместе с Пелагеей, Агутиным и Меладзе (подробности)

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