«Русский Тарзан» в джунглях Австралии: На крокодилов ходил с голыми руками, бегал по 30 километров без передышки

СЕГОДНЯ 19:50 2018-08-22T19:59:57+03:00

Сын советских мигрантов, бежавших на далекий континент, Михаил Фоменко в 26 лет ушел из дома и поселился в «мире дикой природы». В минувший вторник, в возрасте 89 лет, он скончался. «Комсомолка» рассказывает о непростой судьбе везучего авантюриста

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СЫН ГРУЗИНСКОЙ КНЯЖНЫ

История о том, как Михаил Фоменко оказался в Австралии и превратился там в человека, который отверг все блага человечества - достойна приключенческого романа. Был бы жив Александр Дюма!

«Русский Тарзан» родился в Грузинской ССР еще в 1930 году. Как он сам рассказывал, его мать Елизавета Мачабели - настоящая грузинская княжна. Правда, никаких документальных подтверждений тому не было, поэтому австралийцы и остальные иностранцы, встречавшие Михаила, верили на слово. Отец, - а это уже было правдой, - атлет-тяжеловес Даниил Фоменко. Помимо Михаила у пары было три дочери.

В конце 30-х годов, спасаясь от накрывших страну репрессий, семья с маленьким Мишей и его сестренками решила бежать из Советского Союза. Границу они пересекли во Владивостоке и потом скитались по китайской Манчжурии. Но надолго там они не задержались и переехали в Японию. В Стране восходящего солнца, проживая в коммуне таких же советских мигрантов, 10-летний Миша быстро стал заводилой в компании сверстников. Но закрепиться на новой родине семье не удалось.

Когда стало ясно, что Япония втягивается во Вторую мировую войну - семья приняла решение двигаться южнее. Выбор пал на Австралию. Отец Даниил Фоменко устроился быстро: стал спортивным преподавателем в одном из колледжей Сиднея.

Мише адаптироваться к новым условиям жизни оказалось сложнее. В школе он был единственным иностранцем из тысячи учеников. Английский давался с трудом, из-за языкового барьера мальчик чувствовал себя чужаком. Единственное, что его спасало — это уроки физкультуры. С этим у Миши никаких проблем не было - здесь он пошел в отца-атлета. Среди сверстников подросток славился своей силой. На соревнованиях по десятиборью Фоменко не было равных. Поэтому позднее юноша стал кандидатом в национальную сборную для участия в Олимпийских играх 1956 года. Но именно тогда Миша принял для себя судьбоносное решение и отказался от спортивной карьеры. И не только от нее...

Михаил Фоменко в 26 лет ушел из дома и поселился в «мире дикой природы»

ЦАРЬ ИТАКИ

С детства Миша восхищался поэмой греческого поэта Гомера «Одиссеей» - описанию многолетнего эпического путешествия царю Итаки. Когда Фоменко исполнилось 26 лет, он просто ушел из дома, подражая своему кумиру - Одиссею, и поселился на севере Австралии, в джунглях Квинсленда. Поначалу юноша возвращался, чтобы проведать родителей и свою девушку. Устраивал разные отчаянные экспедиции. Но со временем Михаил стал появляться среди людей все реже и реже. Почему он решил отказаться от цивилизованной жизни, никто не знает. Фоменко всегда отказывался общаться с журналистами. Но тропические леса Квинсленда ему были знакомы - семья подростка частенька ездила в эти места во время школьных каникул. Видимо тогда первозданные красоты джунглей навсегда покорили юного Миши.

- Я уверен, мой сын долго ждал того момента, когда во фланелевой рубашке, джинсах, сандалях, с рюкзаком и томагавком в руках он сможет уйти из дома и путешествовать, - говорил его отец Даниил, когда в 1958 году о Мише, как о «русском Тарзане», стала писать вся австралийская пресса.

Фоменко был безбашенным авантюристом, но безумно везучим.

В 1958 году он отправился в первое свое путешествие на каноэ, которое длилось семь месяцев. Его путь пролегал от города Куктаун (северо-восток Австралии) до острова Четверг (на севере континента) - 800 км! С собой у него не было никаких навигационных приборов. Ориентировался по береговой линии.

Вскоре после этого Михаил вновь засобирался в дорогу, но на сей раз морское путешествие чуть не стоило ему жизни. Молодой человек потерялся в море на три месяца. Его семья забила тревогу, когда Миша не вышел на связь из конечного пункта на своем маршрута. Австралийские власти спешно организовали поиски - Фоменко был найден в маоей лодке истощенным и ослабленным, но главное - живым.

Неудачи не пугали Михаила. Не успев прийти в себя после неудачного путешествия, он вновь отправился в путь.

Фоменко был безбашенным авантюристом, но безумно везучим

С ТЯГОЙ К ПРИРОДЕ БОРОЛИСЬ ЭЛЕКТРОШОКОМ

В начале 60-х годов умирает отец Михаила Даниил. Он был единственным человеком, который поддерживал странную любовь сына к странствованиям и лесной жизни. После смерти мужа мать Михаила решила взяться за воспитание блудного сына и вернуть его любыми средствами домой. Елизавета, будучи обладательницей сурового грузинского характера, обратилась за помощью к полиции. В 1964 году Михаила разыскали - в тех самых лесах Квинсленда. Его арестовали за бродяжничество и непристойный внешний вид — на мужчине была только одна набедренная повязка. Правда, как писала австралийская пресса, отыскать Фоменко удалось только потому, что он был ранен. Незадолго до этого мужчина пострадал от нападения кабана, и загноившиеся раны не позволяли ему передвигаться.

Полицейские доставили Михаила в город, и очень скоро было решено направить его на принудительное лечение в психиатрическую больницу. Там Фоменко назначили электрошоковую терапия. Но даже это не сломило его настрой, а лишь укрепило желание как можно скорее скрыться от цивилизации. Когда же мужчину выпустили из клиники, он вновь отправился в джунгли Квисленда, решив навсегда прекратить общение с миром.

- Мать очень сожалела о содеянном, - вспоминала после смерти матери сестра Михаила Нина. - Особенно из-за насильственного лечения. Но сейчас Миша мог бы уже вернуться назад и остепениться. Я думаю, он убежал по какой-то только ему известной причине, чего, к сожалению, никто не мог понять. Но внутри него был и другой Миша, который хотел быть обыкновенным человеком и завести семью.

На похороны матери Михаил приехал, но после этого в Сидней больше не возвращался.

РУССКИЙ ТАРЗАН

Михаил Фоменко прожил в диких джунглях более 30 лет. Он выбирал для жизни труднодоступные районы, куда опасались отправляться даже местные жители. О нем и его сверхъестественной силе ходили легенды. Рассказывали, что мужчина в одиночку охотился на кабанов и крокодилов и убивал их голыми руками. Мог пробежать 25-30 километров без остановки на отдых. Видимо поэтому его и прозвали «русским Тарзаном».

Иногда его замечали идущим вдоль автомагистралей. В старости Фоменко стал чаще выходить к людям, заходил в маленькие магазинчики (откуда у него были деньги — неизвестно). Но в 2012 году «дикий человек Кейп Йорка», как прозвали его местные, внезапно исчез. Жители Квисленда были взволнованы пропажей легенды, но всех успокоили полицейские — Михаил Фоменко в безопасности, он жил в доме престарелых.

История знаменитого «русского Тарзана», прожившего в джунглях почти 60 лет, закончилась 17 августа. Ему было 88 лет.

КСТАТИ

Еще одной известной русской отшельницей является 74-летняя Агафья Лыкова. Она родилась в семье староверов, ушедших в тайгу в 1938 году. В начале 80-х годов благодаря легендарному журналисту «Комсомольской правды» Василию Пескову о семье Лыковых узнала вся страна. Агафья Карповна, как и прежде, живет одна в дремучей тайге, держит коз, выращивает овощи, собирает шишки сибирской сосны. Добираться до ближайшего населенного пункта — поселка Матур (республика Хакасия) - почти 200 километров.