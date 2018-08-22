2018-08-22T20:52:10+03:00
Происшествия

Полицейских в Чечне атаковали завербованные террористами подростки

За день в республике произошло три нападения на силовиков. Старшему из террористов было 18 лет, младшему 11 [видео]
Дмитрий КОЗУРОВАлена БЕЛЯЕВА
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В этой машине, за рулем которой сидел 18-летний Элах Ахматханов (фото в углу) была заложена мощная взрывчатка. Фото: ЧГТРК "Грозный"В этой машине, за рулем которой сидел 18-летний Элах Ахматханов (фото в углу) была заложена мощная взрывчатка. Фото: ЧГТРК "Грозный"
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ПО ПРОДУМАННОМУ СЦЕНАРИЮ

20 августа двое молодых людей подошли к отделу полиции в чеченском городе Шали. Парни ударили ножом в шею первому преградившему путь стражу порядка и рванулись в отдел. Нападавших застрелили.

- Я даже не видел, как парень положил руку мне на шею. Подумал, это кто-то из товарищей. И только когда почувствовал нож и стала неметь рука, понял, что это нападение, - рассказывает командир взвода Альви Саидов. - Оттолкнул парня и крикнул своим: стреляйте в него!

Одному нападавшему было 18 лет, другому 17. В рюкзаках у них быди самодельные бомбы для взрыва в отделе полиции.

Час спустя о ЧП уже знали все. На посту полиции в селе Мескер-Юрт обсуждали нападение, когда к ним подошел молодой человек с рюкзаком.

Момент взрыва бомбы в Чечне попал на видео.

- Он мне сразу подозрительным показался. Похоже, он понял, что мы его заметили, и тут взорвался, - рассказывает полицейский Исмаил Вахидов.

Когда нашли документы подрывника, выяснилось, что это 17-летний уроженец Шали Магомед Актаев. Подросток еще дышал, и полицейские вызвали «скорую». Он скончался в больнице.

В это время в Грозном к посту ГИБДД подъехал «Мерседес». Раздался хлопок, и из багажника иномарки повалил дым. Но взрыва не случилось - машина рванула от плиции. Водитель «Мерса» сбил троих инспекторов, патрулировавших улицу. Оказалось, что в машине везли несколько газовых баллонов, переделанных в бомбы.

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На видеозаписи 11-летний мальчик обещает «сеять страх в сердцах кафиров» (иноверцев - прим. «КП»). По его лицу блуждает улыбка. Он держится за руки со старшими (но все еще очень юными) парнями, среди них - его 16-летний брат.

Наверняка мальчик в этот момент чувствует себя очень взрослым. Это самая важная игра в его жизни.

Через короткое время мальчик и его старший брат погибнут под огнем полицейских при попытке совершить теракт в Грозном. (подробности)

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