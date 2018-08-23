Все благодаря алкоголю: Джордж Клуни возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров планеты-2018

СЕГОДНЯ 02:40 2018-08-23T03:02:36+03:00

Джордж Клуни возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров планеты-2018. А уж как его жена Амаль-то рада! Фото: GLOBAL LOOK PRESS

За год артист заработал впечатляющие 239 миллионов долларов, оставив своих коллег далеко позади [фото]

Журнал Forbes начал традиционный подсчет ежегодных доходов знаменитостей: издание уже опубликовало список самых высокооплачиваемых актрис мира, а теперь пришел черед их коллег-мужчин. В рейтинге самых богатых актеров планеты учитывались доходы, которые они заработали с 1 июня 2017 года по 1 июня 2018-го. С уверенным отрывом первую строчку занял Джордж Клуни – за год он заработал 239 миллионов долларов. Рейтинг наглядно доказывает: время молодых смазливых героев-любовников, вроде Леонардо Ди Каприо в «Титанике», прошло: в списке самых высокооплачиваемых — сплошь зрелые мужи, украшенные благородными морщинами и сединами. Что только доказывает: мужчины, как хорошее вино — с возрастом только ценнее.

1. ДЖОРДЖ КЛУНИ, 57 ЛЕТ

Годовой доход: 239 млн. долларов

Джордж Клуни за год положил в семейный бюджет 239 миллионов долларов.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Актер на голову обошел своих коллег, которые о таком заработке могут только мечтать. Правда, разбогател Клуни вовсе не на кино, а на… спиртном. Джордж выгодно продал свою долю алкогольного бренда Casamigos. Вместе со своими друзьями Рэнди Гербером (мужем супермодели Синди Кроуфорд) и Майком Мельдманом артист несколько лет назад наладил выпуск текилы, причем весьма успешно. В июне прошлого года компания Diageo объявила о намерении купить марку Casamigos, заплатив за сделку 700 миллионов долларов. Часть их и капнула Клуни на счет. Актер признается, что он и сам не ожидал такого успеха.

- Если бы вы спросили нас четыре года назад, есть ли у нас миллиардная компания, я не думаю, что получили бы утвердительный ответ, - рассказал он журналистам после того, как было объявлено о сделке.

Что до фильмов, то последние киноработы Джорджа были далеко не такими коммерчески успешными, как его алкогольные достижения.

2. ДУЭЙН «СКАЛА» ДЖОНСОН, 46 ЛЕТ

Годовой доход: 124 млн. долларов

Это в фильмах он - Скала и спасает мир, а вообще-то Дуэйн нежнейший папа очаровательной дочки.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вот кто реально занял бы первую строчку самых успешных актеров кино, не перейди ему дорогу Клуни со своей текилой. Бывший рестлер выпустил целую обойму боевиков и комедий, включая собравший внушительную кассу фильм «Джуманджи: Зов джунглей».

3. РОБЕРТ ДАУНИ-МЛАДШИЙ, 53 ГОДА

Годовой доход: 81 млн. долларов

Роберт Дауни-младший и в жизни готов подурачиться. Например, сыграть на Пасху роль пасхального кролика.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Актер стрижет купоны благодаря успеху «Мстителей» и «Человека-паука» (за роль Железного человека Дауни заплатили гонорар в 15 миллионов долларов». В 2019 году на экраны выходит еще одна картина с участием Роберта – «Путешествие доктора Дулиттла».

4. КРИС ХЕМСВОРТ, 35 ЛЕТ

Годовой доход: 64 млн. долларов

Крис ХемсвортФото: GLOBAL LOOK PRESS

Коллега Дауни-младшего по «Мстителям» снимается в еще одной суперуспешной франшизе, последняя часть которой - «Тор: Рагнарёк» - вышел на экраны в этом году. При бюджете в 180 миллионов долларов картина собрала в прокате целых 854 миллиона.

5. ДЖЕКИ ЧАН, 64 ГОДА

Годовой доход: 45 млн. долларов

Джеки ЧанФото: GLOBAL LOOK PRESS

Герою каратэ-комедий пошел седьмой десяток, но он по-прежнему один из самых самый успешных актеров и в Азии, и в Голливуде. За минувший год Джеки Чан снялся в целых шести картинах. Неплохой доход ему приносит и собственная сеть кинотеатров.

6. УИЛЛ СМИТ, 49 ЛЕТ

Годовой доход: 42 млн. долларов

Уилл Смит в Москве на закрытии чемпионата мира по футболу-2018.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Актер положил в карман гонорар в 20 миллионов долларов за фильм «Яркость», и на подходе еще одна его высокобюджетная работа – диснеевская сказка «Аладдин». Напомним, что звезда "Людей в черном" еще и поет – вместе с музыкантом Ники Джемом и певицей Эрой Истрефи он записал официальную песню чемпионата мира по футболу-2018 - композицию «Live It Up».

7. АКШАЙ КУМАР, 50 ЛЕТ

Годовой доход: 40,5 млн. долларов

Акшай Кумар с женой Твинкл.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Уже четверть века он – главная звезда Болливуда: каждый год Акшай выпускает по шесть-семь фильмов, попутно снимая сливки в виде рекламных контрактов. За минвший год на экраны вышла индийская социальная драма «Туалет» с его участием и комедия «Пэд Мэн».

8. АДАМ СЭНДЛЕР

Годовой доход: 39,5 млн. долларов

Адам Сэндлер с женой Джеки.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В последнее время комика не критикует только ленивый – мол, и шутки у него не смешные, и фильмы не то чтобы шибко интересные. Но Адам по-прежнему уверенно делает почти 40 миллионов в год. Заключив выгодный контракт с компанией Netflix, Сэндлер стал королем «домашнего видео» и зарабатывает на процентах от показов фильмов, в которых он участвовал как актер, режиссер и сценарист. Актер так же выступает как стэнд-ап-комик: за одно выступление ему платят шестизначные гонорары.

9. САЛМАН ХАН, 52 года

Годовой доход: 38,5 млн. долларов

Салман ХанФото: GLOBAL LOOK PRESS

Еще один любимец Болливуда, выпускающий сразу по нескольку фильмов в год. Плюс Салман снимается во всех рекламных роликах подряд – у него с десяток контрактов, начиная от мотоциклов Suzuki и заканчивая жевательной резинкой Chlormint.

10. КРИС ЭВАНС, 37 ЛЕТ

Годовой доход: 34 млн. долларов

Крис ЭвансФото: GLOBAL LOOK PRESS

Еще один высокооплачиваемый счастливчик из звездного кастинга «Мстителей». На счету Криса также успешный боевик «Капитан Америка», который до сих пор приносит ему ощутимый доход.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Скарлетт Йоханссон, Анджелина Джоли и другие: Опубликован рейтинг самых высокооплачиваемых актрис планеты в 2018 году

Forbes сравнил доходы самых успешных звезд экрана [фото]

Журнал Forbes опубликовал традиционный ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых актрис 2018 года. В тройку самых богатых звезд Голливуда вошли сразу две бывших жены Бреда Питта – Анджелина Джоли и Дженнифер Энистон. Ну а возглавила список самых успешных знаменитостей Скарлетт Йоханссон. Кто еще вошел в Топ-10 самых высокооплачиваемых актрис, и за что им заплатили такие бешеные гонорары (подробности).