Путин — поисковикам: Этих людей давно нет, ваша работа нужна живущим сегодня и будущим поколениям

СЕГОДНЯ 19:38 2018-08-23T19:56:34+03:00

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Прилетев в Курск, праздновавший в четверг 75-летие победы в битве на Курской дуге, Владимир Путин отправился к мемориальному комплексу и возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата. Президент отдал дань памяти моряков подводной лодки «Курск», возложил цветы к монументу, сооружённому в честь подводников.

Путин пообщался с ветеранами и местными жителям, поздравив их с праздником. Одна из курянок даже попросила президента разрешить обнять его, Путин не стал возражать, и объятия произошли.

В тридцати километрах от Курска в музее «Командный пункт Центрального фронта» главу государства ждали поисковики и ветераны. Там, откуда 75 лет назад Константин Рокоссовский командовал войсками северного фаса Огненной дуги, не только построили музей, но и воссоздали исторический блиндаж командующего.

- Блиндаж был близко от линии фронта, его сделали не как в песне «землянка в три наката», а в пять, - рассказывала экскурсовод. - Причем сделали из дубов, которые после войны разобрали для строительства вечерней школы.

Учитывая, что перед самым началось Курской битвы Рокоссовский чудом избежал гибели от попавший в его дом — «вот он тут был, через дорогу» - авиабомбы, саперы старались не зря.

Кто-то обратил внимание, какие высокие потолки в блиндаже.

- Рокоссовский был ростом 198 сантиметров, для него старались сделать повыше, - пояснила экскурсовод.

Все внимательно посмотрели на бревна потолка.

В здании музея за столом с красной скатертью Путин поздравил ветеранов и поисковиков с юбилеем победы.

- Курская битва была окончательным, поворотным пунктом во Второй мировой войне, - сказал он. - Это важнейшее событие в истории нашего государства — если бы таких побед не было, неизвестно, как сложилась бы судьба наших народов. Скорее всего, она была бы трагической. Но этого не произошло благодаря вашему героизму, героизму ваших однополчан, героизму советского народа.

Поисковики рассказывали главе государства о своей работе, о преодолении бюрократических преград, о сложностях в документировании имен уже найденных ими солдат, но все равно считающихся пропавшими без вести.

- К сожалению, часто проводятся хозяйственные работы в непосредственной близости или прямо на местах активных боевых действий, и это, конечно, проблема, - поддержал Путин. - Министерство экономического развития имеет поручение сделать предложение соответствующее, в том числе, и для изменений в действующие законы.

Президент напомнил, что сейчас на учете в Минобороны значится больше 30 тысяч захоронений советских бойцов.

- Как ни странно, до сих пор поименно известна только половина погибших воинов, - сказал Путин. - Вы знаете, этих людей давно нет, они умерли. Ваша работа нужна живущим сегодня и будущим поколениям. Это нужно для воспитания нашего общества в любви и почитании тех, кто отдал свои жизни за страну, за нас, за будущие поколения. Только общество, которое имеет внутренний моральный стержень, имеет шансы на развитие. Чувство благодарности нашим героям и внимания к прошлому должно воспитывать наше общество сегодня и будущие поколения.