Наконец-то мир: Анджелина Джоли и Брэд Питт договорились об опеке над детьми

СЕГОДНЯ 20:25 2018-08-23T20:36:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Анджелина Джоли и Брэд Питт наконец-то смогли договориться по поводу опеки над детьми. Супруги почти два года сражались в суде, поскольку никак не могли прийти к единому решению. Джоли всегда хотела единоличную опеку над отпрысками, Брэд же настаивал на опеке 50 на 50 — когда дети проводят с отцом столько же времени, сколько с мамой. И вот теперь, как сообщает издание ETonline, Брэд и Анджелина зарыли топор войны. 21 августа должно было пройти очередное судебное заседание по делу об опеке — но оно было отменено за ненадобностью, так как адвокаты Джоли и Питта подписали временное соглашение об опеке. Таким образом, делить своих шестерых детей в суде супруги больше не будут.

Детали соглашения держатся в секрете, однако, по словам источника, супруги решили мирно уладить конфликт и сделать так, как будет лучше для детей.

- Временное соглашение удовлетворяет обе стороны, оно было составлено по рекомендации консультанта по делам опеки, - рассказал инсайдер, хорошо знакомый с ситуацией.

Вслед за временным соглашением юристы подготовят и постоянный документ об опеке, однако, как уверяет источник, в нем ничего существенно не изменится.

- Анджелина сейчас наслаждается последними днями отдыха с детьми перед началом школьных занятий, - говорит источник. - Она помогает детям наладить отношения с отцом.

Джоли всегда хотела единоличную опеку над отпрысками, Брэд же настаивал на опеке 50 на 50 — когда дети проводят с отцом столько же времени, сколько с мамой.Фото: EAST NEWS

Возможно, Джли пошла на уступки, поскольку до сих пор суд больше благоволил к Питту, чем к ней. Предыдущее заседание суда закончилось победрй Брэда: суд обязал Анджелину позволять бывшему мужу встречаться с детьми через день. Брэду разрешалось видеться с ними как минимум четыре часа в дни школьных занятий и как минимум двенадцать часов в дни, свободные от обучения.

Анджелина Джоли подала документы на расторжение брака в сентябре 2016 года. Все это время основная опека над шестью наследниками пары принадлежала актрисе. Напомним, у 43-летней Анджелины и 54-летнего Брэда шестеро детей: 16-летний Мэддокс, 14-летний Пакс, 13-летняя Захара, 12-летняя Шайло и девятилетние близнецы Нокс и Вивьен.

С тех пор, как его жена забрала детей и ушла из дома, актер пытался привести в порядок свою жизнь: он бросил пить и посещал семейного психолога. Анджелина тоже стала меньше сниматься и решила сосредоточиться на воспитании детей. Актриса сделала исключение только для продолжения фильма «Малифисента»: съемки второй части сказочной истории прошли этим летом в Лондоне. Все это время дети жили вместе с Джоли в Англии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Одно лицо: Дочь Анджелины Джоли, превратившаяся в мальчика, выросла копией Брэда Питта

12-летняя Шайло поразила сходством с отцом во время семейного похода в кино [фото]

12-летняя Шайло растет копией Брэда Питта.Фото: EAST NEWS

Анджелине Джоли пришлось прервать съемки фильма «Малифисента 2», работа над которым проходила в Лондоне, и вернуться в Лос-Анджелес. Причина — судебное разбирательство с бывшим мужем Брэдом Питтом по поводу опеки над детьми. Суд обязал Анджелину привезти шестерых наследников к отцу и не препятствовать их встречам с Питтом. Сделав перерыв в работе, актриса ведет себя как образцовая мать: в выходные папарацци сфотографировали Анджелину и ее младших детей по пути в кинотеатр (подробности).