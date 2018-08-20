Одно лицо: Дочь Анджелины Джоли, превратившаяся в мальчика, выросла копией Брэда Питта

СЕГОДНЯ 20:00 2018-08-20T20:16:50+03:00

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Анджелине Джоли пришлось прервать съемки фильма «Малифисента 2», работа над которым проходила в Лондоне, и вернуться в Лос-Анджелес. Причина — судебное разбирательство с бывшим мужем Брэдом Питтом по поводу опеки над детьми. Суд обязал Анджелину привезти шестерых наследников к отцу и не препятствовать их встречам с Питтом. Сделав перерыв в работе, актриса ведет себя как образцовая мать: в выходные папарацци сфотографировали Анджелину и ее младших детей по пути в кинотеатр.

Актриса повела на сеанс 13-летнюю Захару, 12-летнюю Шайло и девятилетних близнецов Нокса и Вивьен. Судя по всему, звездное семейство пребывало в отличном расположении духа: дети весело болтали, Анджелина улыбалась. Увидев поджидавших их папарацци, младшие слегка насупились, а самая робкая из всей компании — блондиночка Вивьен — взяла Анджелину за руку и прижалась к маме.

Папарацци сфотографировали Анджелину Джоли во время семейного похода в кино. Слева направо: 9-летний Нокс, 12-летняя Шайло, 13-летняя Захара и 9-летняя Вивьен.Фото: EAST NEWS

Поклонники актрисы всегда обращают внимание на то, как одеваются ее дочери. Из них только одна, приемная Захара, любит платья и неизменно выбирает женственные наряды. Биологические же дочки Джоли и Питта предпочитают мальчиковую одежду. Вот и в этот раз Вивьен отправилась в кинотеатр в джинсах, кедах и темно-синей футболке с принтом. Шайло же и вовсе нарядилась в черные кроссовки, широкие шорты и толстовку.

Старшая биологическая дочь звездной пары не так давно сделала новую мальчишескую стрижку и стала еще больше походить на своего отца. Во время этой прогулки ее сходство с Питтом многим бросилось в глаза: Шайло подросла и стала просто копией Брэда в молодости. И мальчишеская одежда подчеркивает это еще сильнее.

Сама же Анджелина, по традиции, с ног до головы нарядилась в черное: несмотря на достаточно теплую погоду, актриса вышла из дома в пальто. Поговаривают, что таким образом звезда маскирует слишком худую фигуру. Из-за развода Джоли сильно потеряла в весе, сейчас она весит всего 46 килограммов. Чтобы не мучиться с подбором нарядов, Анджелина прячет свое тело в широкие кардиганы, плащи и пальто.

Мальчишеская стрижка Шайло еще сильнее подчеркивает ее сходство с отцом.Фото: EAST NEWS

Анджелина всегда позволяла своим дочкам выбирать одежду самим, не настаивая, чтобы они одевались как девочки. Старшая дочь звездной пары Шайло Джоли-Питт уже в три года отказалась носить девчачью одежду и стала одеваться так же, как братья. А в четыре девочка заявила: «Зовите меня Джон!» и устраивала истерики каждый раз, когда к ней обращались по-другому. С возрастом Шайло не изменила своим привычкам: она продолжает коротко стричься и носит брюки вместо платьев. Внешне ее совершенно не отличить от мальчика — правда, очень миловидного.

В последнее время младшая дочка звезды Вивьен во всем копирует сестру Шайло: девочка отрезала свои длинные локоны и совсем перестала носить девчачью одежду. Блондинка Вивьен растет настоящей красавицей: она унаследовала глаза Брэда Питта и пухлые губы Анджелины. До недавнего времени девочка любила носить милые платьица с кружевами и пышные юбочки, но теперь предпочитает мальчишеские брюки, футболки и шорты. Характерно, что перемена в гардеробе Вивьен произошла вскоре после того, как стало известно о разрыве ее родителей. Видимо, таким образом на девочке сказался стресс из-за их развода.

Обе биологические дочки Джоли, и Шайло, и Вивьен предпочитают одеваться как мальчики.Фото: EAST NEWS

Напомним, адвокаты Джоли и Питта уже почти два года ведут упорную борьбу в суде, добиваясь развода самой знаменитой звездной пары Голливуда. Главный камень преткновения — опека над детьми: Брэд и Анджелина никак не могут поделить шестерых наследников. Джоли мечтает воспитывать их в одиночку, без участия экс-супруга, но ее желаниям не суждено сбыться. Согласно очередному решению суда, Анджелина обязана позволять бывшему мужу встречаться с детьми через день. Брэд сможет видеться с ними как минимум четыре часа в дни школьных занятий и как минимум двенадцать часов в дни, свободные от обучения.

По словам инсайдеров, узнав о решении суда, Джоли впала в ярость. Теперь актриса пытается воздействовать на отпрысков, добиваясь того, чтобы дети сами отказались видеться с отцом. Брэд же и его юристы добиваются равной опеки 50 на 50 — чтобы дети могли проводить и с матерью, и с отцом одинаковое количество времени.

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