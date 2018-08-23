2018-08-23T20:36:08+03:00
Политика

В правительстве рассказали о травме Дмитрия Медведева

Публичных мероприятий с участием премьера не планируется в ближайшее время, отметили в пресс-службе кабмина
Екатерина БОЛГОВА
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Премьер-министр РФ Дмитрий МедведевПремьер-министр РФ Дмитрий МедведевФото: REUTERS
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Глава правительства России Дмитрий Медведев не принимает участия в публичных мероприятиях из-за полученной спортивной травмы. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина в четверг, 23 августа.

Ранее в СМИ появились информация о том, что некоторые события в рабочем графике председателя правительства были отменены.

"Травма, полученная во время занятий спортом, не позволяет премьеру проводить публичные мероприятия", — сказали в пресс-службе.

Там отметили, что публичных мероприятий с участием премьера не ожидается и в ближайшее время.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал условие сотрудничества Москвы и Вашингтона. Он заявил, что сейчас Соединенные Штаты лишь выдвигают обвинения, которые Россия вынуждена опровергать.Он отметил, что Москва готова к диалогу и сотрудничеству с администрацией США, если американская сторона также покажет свое желание к налаживанию отношений.

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