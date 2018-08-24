В России обнаружены останки девочки, родившейся в результате скрещивания людей двух вымерших видов

СЕГОДНЯ 16:20 2018-08-24T16:25:37+03:00

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Останки — громко сказано. Обнаружен был всего лишь небольшой обломок кости длиной около 3 сантиметров. Но именно он и позволил сделать сенсационный вывод. Генетический анализ показал: кость принадлежит гибриду, появившемуся в результате скрещивания людей двух различных видов - неандертальца и денисовского человека.

- Известно, что неандертальцы и денисовцы время от времени вступали в интимные контакты друг с другом, в результате которых появлялись дети, - говорит Вивиан Слон (Viviane Slon) из Института сравнительной антропологии Макса Планка (Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology in Leipzig, Germany). - Но я и представить себе не могла, что когда-нибудь нам привалит такая удача — и в самом деле найти их потомство.

Косточка девушки-гибрида: вид с разных сторон.

Косточка была обнаружена еще в 2016 году на Алтае в знаменитой Денисовой пещере - там, где и проживали денисовцы. Они отличались и от нас — людей современного вида - и от неандетальцев.

В 2018 году ученые подвели итоги, проведенного исследования. И сообщили о результатах в журнале Nature. Косточка, как выяснилось, принадлежала 13-летней девушке. Мать ее была неандертальской женщиной, отец — денисовским человеком. От матери девушке досталось 38,6 процентов генов, от отца — чуть больше - 42,3 процента.

Антропологи в восторге. Они подчеркивают: останки прямого потомка представителей двух разных вымерших видов найдены впервые.

Место косточки в скелете установить не удалось. Ясно лишь одно: обломок был частью какой-то длинной кости.

Пути неандертальцев и денисовцев пересеклись на Алтае.

Ученые гадают, в каких отношениях состояли родители девушки. Предполагают всякое - и плохое и хорошее. Неандерталка могла сожительствовать с денисовцем в любви и согласии. А могла быть и жертвой сексуального насилия. И то и другое не исключено. Ведь точно не известно, враждовали ли два вида людей или сосуществовали мирно. Они и совокуплялись и ели друг друга. И кто его знает, чего было больше.

Кстати, известно, как выглядели неандертальцы. По современным представлениям, женщины были далеко не красавицами — коренастыми и рыжими. Да и неандертальские мужчины не отличались привлекательностью. А вот про денисовцев в этом смысле ничего не известно. Их внешний вид остается загадочным. Черепов и скелетов, по которым можно было бы его воссоздать, найти пока не удалось.

СПРАВКА «КОМСОМОЛКИ»

Доисторический мизинец

О том, что денисовцы вообще существовали, антропологи догадались не так давно, изучив другую находку - часть фаланги мизинца, обнаруженную в 2008 году. Ее откопали российские исследователи, ведомые академиком Анатолемя Деревянко и доктором исторических наук Михаил Шуньковым из Института археологии и этнографии Сибирского отделения Российской академии наук.

Тогда ученые предположили, что фаланга от неандертальца. Но вскоре усомнились. Правда выяснилась через два года.

Часть фаланги мизинца, благодаря которой ученые узнали о существовании денисовцев - ранее неизвестного вида людей.

Профессоры Иоганн Краузе (Johannes Krause) и Сванте (Паабо Svante Paabo )все из того же из Института эволюционной антропологии имени Макса Планка и примкнувший к ним доктор Ричард Грин (Dr Richard Green) из Калифорнийского университета (University of California, Santa Cruz) провели генетический анализ. Они выделили из фаланги так называемую митохондриальную ДНК (мтДНК) - короткую молекулу, которая передается из поколения в поколение только по материнской линии. Сравнили полученные образцы с геномом современных людей - кроманьонцев, нескольких неандертальцев, шимпанзе и карликовых шимпанзе бонобо. В итог оказалось, что косточка мизинца принадлежала девочке возрастом 6-7 лет, которая сильно отличается и от современных людей, и от неандертальцев. Ее ДНК расходится с человеческой в 385 "буквах", с неандертальской - в 202.

Иными словами, девочка была иной. Вид человека, к которому она принадлежала, решили называть денисовским — по названию пещеры. Представителей вида окрестили денисовцами.

Знаменитая пещера

Денисова пещера — она же Аю-Таш — это своего рода пещерный дом. Находится в правом борту долины реки Ануй в 6 километрах ниже по течению от села Черный Ануй и в 40 км от районного центра Солонешное Алтайского края. Высота над уровнем моря 670 метров, над современным уровнем реки — 28 метров.

Пещера горизонтального типа, с широким входом. Ее протяженность 110 метров. Для археологии была открыта в 1977 году Николаем Оводовым, который заложил два первых разведочных шурфа. В итоге при раскопках пещеры было обнаружено более 20 культурных слоев различных эпох, начиная с 300 тысяч лет назад.

Ежегодно пещеру посещают сотни ученых из разных стран. Здесь работает «Международный центр гуманитарных и биосферных исследований в Сибири».