Отец Дмитрий Смирнов: Залюбили наших мужчин. Вот они и боятся жениться

СЕГОДНЯ 01:03 2018-08-27T01:23:39+03:00

Россия снова оказалась на краю демографического обрыва. В детородный возраст вступает поколение кризисных 1990 годов — самое малочисленное в современной истории. Как спасти Россию от вымирания?

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В эфире Радио «Комсомольская правда» об этом поспорили протоиерей Дмитрий Смирнов и журналисты «КП» Роман Голованов и Дина Карпицкая.

«МУЖИКИ СТАЛИ МАМЕНЬКИНЫМИ СЫНКАМИ»

Голованов: Отец Дмитрий, говорят, вся надежда сейчас - на многодетные семьи. А сколько детей должно быть в семье?

Смирнов: Сколько Бог даст. Сто лет назад у нас средняя семья имела 8 детей. Было и по 15 ребятишек.

Карпицкая: В начале прошлого века, по статистике, средняя продолжительность жизни была 22 года. Все из-за высокой детской смертности. Из этих 8 деток доживало до совершеннолетнего возраста только половина.

Смирнов: Выживали самые сильные. Это естественный отбор. Поэтому и народ был такой мощный. Так мы колонизовали шестую часть суши на лошадях. А теперь у нас для армии многие ребята не годятся: сколиоз у 70%. Не остается в России здоровых старшеклассников.

Карпицкая: Для нормальной семьи главное условие - сильный и ответственный отец. А женщина – существо домашнее.

Смирнов: Мужей настоящих выращивают только в многодетной семье. Поэтому маме, у которой много деток, должны платить зарплату. Увы, наше государство этого не делает. А когда ребеночек один, вырастить из него мужчину родителям очень трудно. Настоящие воины воспитываются в конкурентной среде. Вот у нас дома было три брата. И были постоянные битвы.

Карпицкая: А у меня брат вырос среди двух сестер. И стал таким нежным и трогательным…

Смирнов: И такие тоже нужны. Обычно, эти мальчики женятся на девушках, которые для них заменяют маму.

Протоиерей Дмитрий СмирновФото: Анатолий ЖДАНОВ

«БОГ НАМ ДАЛ ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР»

Голованов: Почему Церковь выступает против планирования семьи. Якобы не должны родители загадывать, сколько деток им родить.

Смирнов: А как это можно спланировать?

Карпицкая: Ну есть же контрацепция, можно предохраняться.

Смирнов: Так мы вообще снимаем механизм, данный нам Богом – естественный отбор. Рождаются младенцы нежизнеспособные. А какое у них потом будет потомство? Ленин, негодяй, в 20-е годы ввел аборты. Успел! И после этого мы потеряли огромные территории. За сто лет не выросло число нашего населения, зато приумножилось количество выпиваемого алкоголя.

Голованов: Почему мужчины у нас стали «трусливее»: боятся жениться, содержать семью и брать на себя ответственность?

Смирнов: Большинство из них – маменькины сынки. Это потому, что они росли единственными детьми. Мамы и бабушки кружились вокруг них. Залюбили наших мужчин. Я вот уже понял, что правильно устроенная семья начинается с пятого ребенка. Дети разного возраста и распределение ролей в семье начинает выправляться. У меня в детском доме 30 ребятишек, и я замечаю: детки всегда хотят, чтобы их было больше, они очень любят нянчиться с малышами.

Карпицкая: Вот сейчас чиновники обсуждают идею ограничить число приемных детей в одной семье тремя. А надо ли ограничивать?

Смирнов: Есть много людей, которые злоупотребляют этим делом. Они набирают детей, на которых им наплевать. Но тут нужен индивидуальный подход. Если удачная семья – можно дать больше детей.

Карпицкая: Многодетные приемные семьи уже бьют тревогу, что им запретят брать еще детей.

Смирнов: Чиновники у нас всех почему-то мерят по негодяям. Они работают, как машина. Но закон не может противоречить здравому смыслу. У нас в стране почти 150 миллионов человек. Всех под одну гребенку грести нельзя.

Когда ребеночек один, вырастить из него мужчину родителям очень трудно. Настоящие воины воспитываются в конкурентной средеФото: Алексей БУЛАТОВ

«РУССКИЙ МАЛЬЧОНКА МЕЧТАЕТ СТАТЬ СОЛДАТОМ»

Андрей (слушатель радио): Почему, по мнению батюшки, все мальчики должны служить в армии?

Смирнов: Ну, похоже, Андрюха наш просто боится армии. Так всегда бывает, когда сыночек один в семье. Будь служба в войсках хоть бриллиантовая, мама никогда не отпустит туда своего сыночка. Он будет у нее под юбкой прятаться. Нормальное стремление русского мальчонки – быть солдатом. Это у него инстинкт многовековой. Русь всегда воевала. Приходилось наподдавать то французам, то шведам, то немцам.

Голованов: Что делать, чтоб в России не повторилась демографическая яма 90-х.

Карпицкая: Вот как раз мы подходим к теме денег. В те годы людям не на что было содержать семьи.

Смирнов: Деньги – это не главное. Важна любовь.

Карпицкая: Что вы говорите? Я не замужем, но у меня есть дочь 12 лет. И я бы еще раз с удовольствием стала мамой, и не один раз. Я не могу себе этого позволить. Мне придется выбрать нищенский образ жизни. Можно забеременеть и без мужа. Но денег мне никто не принесет. А нужно ребёнка не только родить, но и содержать: пеленки, подгузники, еда.

Смирнов: Ребенок должен рождаться в семье с мамой и папой. Большевики и так выгнали женщин из дома на работу и заставили ишачить на заводах.

Карпицкая: Я бы не побежала за мужчиной только ради денег. Нужен надежный человек рядом, который не убежит к молодой вертихвостке и не бросит жену с ребенком. Сейчас много одиноких женщин, которые ищут даже доноров спермы. Им уже по 35 лет, а деток все нет. Хоть от кого-нибудь готовы забеременеть. А вы нам тут идеал рисуете. Его нет в жизни! Есть много женщин, которые воспитали бы детей и в одиночку. Но от государства мать-одиночка получает мизерное пособие, на которое не прожить. Вы нам рассказываете красивую сказку, что деньги — не главное.

Смирнов: У нас до 1940-го года все незамужние женщины в стране, практически, были девственницами. Это немцы проводили такое исследование на захваченных землях. Нацисты сделали вывод, что наш народ непобедим в силу своей нравственности. В Германии уже было далеко не так. Женщины должны вернуться к исполнению заповеди «не прелюбодействуй». Тогда мужчины перестанут их тащить в кровать. Они будут за нее воевать. Мужики начнут предлагать не койку, а сердце и руку.

Карпицкая: Ой, в каком красивом мире вы живете. У меня есть подруга, которая до 28 лет себя берегла. Теперь ей 31 год. И она так и не построила семью.

Смирнов: Это должна быть национальная программа. Когда все матери, все бабушки и юные леди возьмутся - все мужчины будут в их руках.

Голованов: Это что получится? Национальная программа по сохранению девственности? Даже звучит как-то странно в наше-то время.

МОЛОДЕЖЬ ОТКАЗЫВАЕТСЯ РОЖАТЬ

Валентин (слушатель): Вот вы сейчас про нравственность, про деньги говорите. Вы не видите главной проблемы. В крупных городах – будь то Москва или Екатеринбург – мальчики и девочки до 30 лет женятся и просто не хотят детей. У многих есть и деньги, и квартиры - они не ютятся в коммуналках. Но им интереснее тусоваться, смотреть на мир. Они думают, что дети станут им обузой.

Смирнов: Я уже долгую жизнь прожил и понял, что самое сладкое в ней – выращивать детей. В ручном режиме я занимаюсь детскими домами. Это дает ощущение радости и нужности. Это лучшая самореализация. Ну объездил я мир и всю нашу Россию. Но это не сравнимо с тем, когда на твоих глазах растет и раскрывается ребенок, как цветок.

Голованов: Тогда почему ребята 20-30 лет сознательно отказываются рожать детей?

Смирнов: На них действует пропаганда эгоизма. Показывают все время гламур.

Карпицкая: Сейчас все не так! Теперь модно иметь детей. Я стала мамой в 22 года. Подружки на меня смотрели, как на сумасшедшую. Звонили, говорили: «Ой, бедняга, как рано ты родила!» А вот моя младшая сестра наоборот хочет родить. Звезды соцсетей с миллионами подписчиков – многодетные. У моей дочери в классе 10 семей, у которых по 3-4 ребенка. А я на родительские собрания прихожу, как ущербная, с одним. Главное – нормальный отец, который позволяет женщине не работать, а заниматься детьми. У нас девушки тоже не дуры. Они не будут рожать много детей с мужчиной, который гуляет или пьет.

Смирнов: А когда я был маленький, мы – три брата – ездили с мамой на автобусе в детсад. И звучал от пассажиров один и тот же вопрос: «А это все ваши?» В школе мы были единственной семьей, где было трое детей.

НАС ПОГУБЯТ АБОРТЫ?

Борис (слушатель): Батюшка тут ругается на Ленина, говорит, что советская власть была плохая. Но лучше всего жилось при Брежневе. В СССР была эталонная модель семьи.

Смирнов: Да не было никакого эталона. Я при Хрущеве по 4 часа зимой стоял в очереди за двумя пакетами муки. Какой там эталон? Я вообще при Сталине родился. Прекрасно помню, как мы жили в бараке, как клопы пикировали с потолка на нас. Ни разу мы не дотягивали до зарплаты. Была жизнь впроголодь.

Голованов: Отец Дмитрий, вы говорили, что все наши беды от абортов. Берем статистику. В 2017 году – 600 тысяч случаев прерывания беременности. А в 1990 было 4 миллиона 100 тысяч. Абортов уже меньше. Что дальше делать? Не запрещать же.

Смирнов: Надо довести до ума людей, что вы убиваете своих детей. Мы же смирились с тем, что надо практически отменить смертную казнь. Теперь террористы, наркоторговцы пожизненно в тюрьмах. А младенцев у нас продолжают убивать абортами. Чем они провинились? Нет большей подлости, чем уничтожать своих детей. Это надо внушать со второго класса школьникам.

Карпицкая: В Польше запрещены аборты. И там ужас творится. Женщины заказывают себе с китайских сайтов таблетки, чтобы самостоятельно сделать аборт. От этого умирают молодые и красивые девушки, которые потом могли стать мамами, завести семьи с нормальными мужьями. В Советском Союзе тоже были запрещены аборты. Так беременные со шкафов прыгали, чтобы добиться выкидыша.

Смирнов: Эти женщины идут на убийство и самоубийство. Никто не будет сейчас прыгать со шкафа. Но надо внушить, промыть мозг девочкам, что они могут остаться бесплодными после аборта. И всю жизнь об этом жалеть, каяться.

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