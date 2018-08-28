«Пластика — это когда все на одно лицо»: в Сети обсуждают «изменившуюся» внешность певицы Пелагеи

СЕГОДНЯ 13:28 2018-08-28T13:31:35+03:00

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«Комсомолка» уже писала о том, что за последний год Пелагея сильно изменилась. Сначала звезда скинула не менее восьми кг, потом увеличила себе грудь, да и судя по всему, стала частным клиентам косметологов и стоматологов. Поклонники не раз отмечали посвежевший вид Пелагеи. Такой эффект достигается благодаря не только сну и правильному питанию, а скорее курсам уколов красоты, которые судя по всему проходила звезда. И глядя на последнее фото, где певица запечатлелась со своей подругой Натальей Подольской, использовала красавица не только мезококтейли, но применяла и ботокс, отчего лицо стало чересчур гладким.

Теперь, по мнению пользователей, наставница «Голоса» сама на себя не похожа. «Пелагею не узнаю»; «О, виниры у Пелагеи»; «Рано или поздно наступает момент, когда виниры лучше, чем свои. Для артиста тем более! Пелагея немного утратила индивидуальность, но так все же лучше»; «Пластика это когда все на одно лицо и.. грудь»; «Пелагея вставила виниры, теперь почти все доделано»; «Они с Подольской одинаковые, одни и те же процедуры и пластика, одни и те же лица», — прокомментировали фотографию фолловеры.

Отметим, что Пелагея не любит делиться подробностями личной жизни. Она отказалась от соцсетей и редко бывает на светских мероприятиях, так как предпочитает проводить время с близкими, поэтому ее свежие снимки – настоящая редкость. Насколько женщина закрыта от поклонников, можно судить по тому факту, что только недавно стало известно, что красавица сыграла вторую свадьбу на Мальдивах, хотя само событие произошло еще несколько месяцев назад.