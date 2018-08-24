2018-08-24T10:55:52+03:00
Политика

Владимир Путин: Не нужно говорить, насколько важно взаимодействие с нашим главным союзником - с Белоруссией

Президент назначил Михаила Бабича послом в Минске
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Президент РФ Владимир Путин и бывший полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич во время встречи в Ново-Огарево. ФОТО Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАССПрезидент РФ Владимир Путин и бывший полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич во время встречи в Ново-Огарево. ФОТО Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Первый практический итог личной встречи Владимира Путина с Александром Лукашенко последовал уже через сутки — президент России назначил нового посла в Белоруссии. В Минск отправляется экс-полпред в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич.

- Не нужно вам говорить, насколько важным является взаимодействие с нашим главным союзником, партнером – с Белоруссией, – насколько для России важно это направление работы, - напутствовал Бабича глава государства. - Это не только страна, с которой мы граничим, это страна, прежде всего, с которой нас связывают особые отношения: и исторические, и этнические, и языковые, и экономические.

Путин напомнил, что новому послу предстоит заниматься не только дипломатической работой, но и сферой экономики, представляя интересы России как спецпредставитель.

- Мы с вами будем регулярно встречаться, будете докладывать о том, как идет эта работа, - поручил президент. - Рассчитываю, что будете влиять на все эти процессы, происходящие в наших межгосударственных отношениях самым позитивным и самым активным образом.

- Масштаб поставленных задач понимаю, осознаю свою личную ответственность и сделаю все, чтобы оправдать ваше доверие, - подтвердил Бабич. - Полномочия специального представителя, которыми вы меня наделили, безусловно, позволят значительно повысить эффективность работы.

В ТЕМУ

Кто такой Михаил Бабич, посол России в Белоруссии

Новым российским послом в Беларуси назначен Михаил Бабич. Официальный указ подписал Владимир Путин. Другим документом Бабич освобожден от должности полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе, которую он занимал последние шесть с лишним лет. (подробности)

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