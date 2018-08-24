2018-08-24T11:10:23+03:00
Политика

Кто такой Михаил Бабич, новый посол России в Белоруссии

Российскую дипмиссию в Минске возглавил полковник ВДВ и опытный, решительный политик
Алексей ИВАНОВ
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Новый посол России в Республике Беларусь Михаил Бабич.Новый посол России в Республике Беларусь Михаил Бабич.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Новым российским послом в Беларуси назначен Михаил Бабич. Официальный указ подписал Владимир Путин. Другим документом Бабич освобожден от должности полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе, которую он занимал последние шесть с лишним лет.

Возможное назначение Бабича послом в Белоруссию обсуждали уже несколько месяцев. Показательно, что окончательное решение было принято лишь после встречи Путина и Лукашенко 22 августа в Сочи.

Эксперты оценивают назначение Михаила Бабича как намерение укрепить российский форпост в Минске и связи двух стран в рамках Союзного государства. К тому же Бабич одновременно назначен спецпредставителем президента по развитию торгово-экономического сотрудничества с Белоруссией. Раньше должности послов и спецпредставителя президента совмещали только послы на Украине Виктор Черномырдин и Михаил Зурабов.

Для Бабича это первое дипломатическое назначение в карьере (хотя его кандидатуру Москва уже предлагала на пост посла на Украине на замену Зурабова, но Киев не дал на это согласие, видимо, испугавшись получить слишком сильного представителя России в своей стране), однако биография Михаила Викторовича изобилует работой на ответственных участках. Он служил в войсках ВДВ, воевал в горячих точках, вышел в отставку в звании полковника. В начале «нулевых» работал премьером послевоенной Чечни, а затем делал карьеру в федеральных органах власти - был помощником министра экономики, избирался депутатом Госдумы. За время его работы на посту полпреда в регионах Приволжского федерального округа прошли громкие антикоррупционные кампании, в том числе были арестованы бывшие губернаторы Марий Эл и Удмуртии.

Люди, работавшие с Бабичем, называют его волевым, решительным политиком, который будет жестко отстаивать государственные интересы России на любом участке работы.

Михаилу Бабичу 49 лет. Он женат, воспитывает троих детей. Награжден государственными наградами: орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени, орденом Почета, орденом Дружбы и медалью «За отвагу» (она дается за личное мужество в боевых действиях). Михаил Бабич - кандидат в мастера спорта по дзюдо.

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