Мэра Оренбурга оставили в СИЗО до 14 октября

СЕГОДНЯ 13:25 2018-08-24T13:43:24+03:00

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Оренбургский областной суд не удовлетворил апелляционную жалобу задержанного 14 августа по подозрению во взяточничестве главы Оренбурга Евгения Арапова, который был не согласен с заключением его под стражу.

Напомним, что глава города был задержан по подозрению в получении взятки. По версии следствия, 19 мая 2018 года заместитель мэра по градостроительству, земельным вопросам и дорожному хозяйству Геннадий Борисов по предварительному сговору с градоначальником Евгением Араповым получил от гендиректора одной из коммерческих организаций взятку в размере 600 000 рублей за общее покровительство и попустительство в сфере строительства и реализации объектов недвижимости. При этом 400 000 рублей предназначались Арапову.

В прошлый раз в суде Евгений Арапов ссылался на плохое состояние здоровья, кстати, в зал суда его доставили прямо с койки оренбургской железнодорожной больницы, где он находился на лечении с обострением хронической желудочной болезни. К тому же мэр растит четверых детей, трое из которых малолетние. Адвокат подозреваемого говорил очень убедительно. Градоначальник не был пойман с поличным и объяснил наличие у него более четырех миллионов рублей (это деньги семьи после получения наследства). Но суд оказался суров и непреклонен. Дабы руководитель города не смог сбежать (хотя Евгений Сергеевич предлагал сдать свой загранпаспорт), а также оказать воздействие на свидетелей и следствие, его заключили под стражу.

Сегодня облсуд рассмотрел апелляционную жалобу подозреваемого во взятке мэра Оренбурга на избрание ему слишком жесткой меры пресечения в виде заключения в СИЗО на 2 месяца. В прошлый раз районный суд избирал меру пресечения Евгению Сергеевичу на протяжении более четырех часов. Сегодня заседание длилось чуть меньше, непосредственно в зале суда мэр не присутствовал, общался по видеосвязи. Своей вины в преступлении за эти дни он так и не признал. И все-таки Евгения Сергеевича оставили в СИЗО № 3. Там он пробудет до 14 октября, пропустив празднование юбилея родного города, на которое приглашены многочисленные делегации из других регионов и даже стран.

Ранее также не была удовлетворена и апелляционная жалоба на меру пресечения в виде заключения под стражу замглавы города Геннадия Борисова, который просил отпустить его под домашний арест, уверяя, что в СИЗО станет калекой.