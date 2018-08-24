2018-08-24T13:43:24+03:00
Происшествия

Мэра Оренбурга оставили в СИЗО до 14 октября

Ранее не была удовлетворена и апелляционная жалоба замглавы города Геннадия Борисова
Екатерина САРЫЧЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Евгений Арапов в помещении суда.Евгений Арапов в помещении суда.Фото: Ержан УТЕГУЛОВ
Изменить размер текста:

Оренбургский областной суд не удовлетворил апелляционную жалобу задержанного 14 августа по подозрению во взяточничестве главы Оренбурга Евгения Арапова, который был не согласен с заключением его под стражу.

Напомним, что глава города был задержан по подозрению в получении взятки. По версии следствия, 19 мая 2018 года заместитель мэра по градостроительству, земельным вопросам и дорожному хозяйству Геннадий Борисов по предварительному сговору с градоначальником Евгением Араповым получил от гендиректора одной из коммерческих организаций взятку в размере 600 000 рублей за общее покровительство и попустительство в сфере строительства и реализации объектов недвижимости. При этом 400 000 рублей предназначались Арапову.

В прошлый раз в суде Евгений Арапов ссылался на плохое состояние здоровья, кстати, в зал суда его доставили прямо с койки оренбургской железнодорожной больницы, где он находился на лечении с обострением хронической желудочной болезни. К тому же мэр растит четверых детей, трое из которых малолетние. Адвокат подозреваемого говорил очень убедительно. Градоначальник не был пойман с поличным и объяснил наличие у него более четырех миллионов рублей (это деньги семьи после получения наследства). Но суд оказался суров и непреклонен. Дабы руководитель города не смог сбежать (хотя Евгений Сергеевич предлагал сдать свой загранпаспорт), а также оказать воздействие на свидетелей и следствие, его заключили под стражу.

Сегодня облсуд рассмотрел апелляционную жалобу подозреваемого во взятке мэра Оренбурга на избрание ему слишком жесткой меры пресечения в виде заключения в СИЗО на 2 месяца. В прошлый раз районный суд избирал меру пресечения Евгению Сергеевичу на протяжении более четырех часов. Сегодня заседание длилось чуть меньше, непосредственно в зале суда мэр не присутствовал, общался по видеосвязи. Своей вины в преступлении за эти дни он так и не признал. И все-таки Евгения Сергеевича оставили в СИЗО № 3. Там он пробудет до 14 октября, пропустив празднование юбилея родного города, на которое приглашены многочисленные делегации из других регионов и даже стран.

Ранее также не была удовлетворена и апелляционная жалоба на меру пресечения в виде заключения под стражу замглавы города Геннадия Борисова, который просил отпустить его под домашний арест, уверяя, что в СИЗО станет калекой.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Полковника из колонии строгого режима задержали с 300 тыс. рублей, за которые он обещал устроить УДО заключеному
Появилось видео задержания начальника новокуйбышевской ИК Андрея Гурьянова, которого пять лет назад уже собирались уволить за комнаты свиданий повышенной комфортности
Новости 24
Песков: Путин не планирует участие в заседании Генассамблеи ООН в сентябре
В США начал извержение вулкан, спавший 104 года
Концерн "Калашников" начнет поставлять свои электрокары в ОАЭ
Родственники Шумахера говорят, что он плачет, смотря на горы
Порошенко: Украина разрывает все связи с "Российской империей" и РПЦ
Эксперты установили причину пожара в ТЦ "Зимняя вишня"
Порошенко намерен законодательно закрепить курс Украины на евроинтеграцию
Власти ЮАР задержали российский сухогруз из-за проблем с документами
Порошенко открыл военный парад цитатой из "Марша украинских националистов"
Матч Спартак - Динамо: на главную игру 5 тура чемпионата России проданы все билеты
Глава МИД Турции сообщил о скорой встрече Эрдогана и Путина
В СК РФ сообщили о подготовке "Правым сектором"* убийства 50 россиян
Солдат Почетного караула упал в обморок во время речи Порошенко
Пожар на заводе Tesla в Калифорнии потушен, никто не пострадал
На Украине узаконят националистическое воинское приветствие
В Москве пройдет встреча Шойгу и министра обороны Турции
В Совфеде объяснили, почему Трампу не объявят импичмент
Ученые назвали главную причину ожирения
Президент Польши поздравил украинцев с Днем независимости
Меркель заверила, что Евросоюз и НАТО не являются врагами России
Московский "Спартак" выразил соболезнования в связи со смертью Алексея Парамонова
Игорь Паньшин назначен и.о. полпреда президента РФ в Привольжье
Срок заключения экс-президента Южной Кореи был увеличен до 25 лет
Обстрелявший полицейских в Москве мужчина умер в больнице
В Москве скончался легенда ФК «Спартак» Алексей Парамонов
Путин назначил Бабича новым послом России в Белоруссии
Новым премьер-министром Австралии стал казначей кабмина Скотт Моррисон
В России предложили нормировать пестициды во фруктах