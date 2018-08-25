Олимпийский чемпион Максим Траньков: Если бы не фигурное катание, я бы давно сидел в тюрьме

СЕГОДНЯ 01:09 2018-08-24T18:03:13+03:00

В 2015 году Максим Траньков и Татьяна Волосожар стали мужем и женой. Сейчас они участвуют в ледовых шоу и воспитывают полуторагодовалую Анжелику. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В издательстве «Бомбора» выходит книга «Две стороны одной медали», в которой Максим Траньков и Татьяна Волосожар без прикрас рассказала о своем пути наверх

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Максим Траньков и Татьяна Волосожар навсегда вписали свои имена в историю российского спорта, получив две золотые медали на Олимпиаде в Сочи в 2014-м году. Им же принадлежит мировой рекорд в короткой программе и множество наград, в не менее важных мировых соревнованиях.

Читаешь книгу «Две стороны одной медали» - и страшно становится, что пришлось пройти спортсменам, чтобы стать первыми. Мы встретились с Татьяной и Максимом в Сочи, в Олимпийском парке, перед ледовым шоу «Ромео и Джульетта», в они сейчас танцуют.

«В 35 лет - ты глубокий старик для катания»

- Почему вы решили написать книгу в таком еще, можно сказать, юном возрасте (Максиму всего 35 лет, Таня на три года моложе)? Это же явно не подведение итогов...

Максим Траньков: - Мы не то чтобы умудренные жизнью аксакалы, которые решили поделиться опытом. А скорее рассказываем о нашей спортивной карьере, как она складывалась. Можно сказать, что мы ее завершили - больше не участвуем в соревнованиях. Вид спорта у нас довольно молодой - в 35 лет ты считаешься уже, условно, глубоким стариком. Не секрет, что фигурное катание - это очень нелегко: не просто надел костюм с блестками и выиграл Олимпийские игры. Сейчас Не так давно на Первом канале идет шел проект «Ледниковый период. Дети». Телезрители заваливают канал письмами - что это за издевательства над малышами, они все время плачут. А мы просто приоткрыли дверку, показав этот мир изнутри. Дети на самом деле счастливы - они пять минут поплакали, потом снова пошли заниматься. Но то, что их ждет потом в их спортивных школах, с их тренерами - это в разы жестче.

Книга «Две стороны одной медали»

- Да, не так давно был скандал с сыном Яны Рудковской и Евгения Плющенко после того, как их сын Саша рассказал, что его иногда наказывают. Яна тогда удивительно хладнокровно отреагировала - мол, это большой труд и, если хочешь добиться успеха, ребенка надо заставлять.

М.Т.: - Как мы воспитываем детей: мы заставляем их мыть руки, заставляем ходить в школу. И есть период, когда практически любой ребенок начинает сопротивляться, капризничать. И тогда родитель, действительно, должен заставить его идти на тренировку. Вот у нас удивительная история - Таня любила спорт, а я нет. Но сейчас я понимаю - если бы меня не заставляли заниматься фигурным катанием, то сейчас я бы уже сидел в тюрьме.

- Да, у вас криминальный район был в Перми, откуда вы родом…

М.Т.: - Почти каждый парень из моих детских компаний имеет судимость. И двор наш был еще более-менее благополучным. Да что уж там говорить - ребята, с которыми я катался, которые показывали высокие результаты, выступали на мировых соревнованиях, вернувшись в Пермь, попадали в истории, находились под следствием. И я точно знаю, что повторил бы их путь. Я особо не стремился быть фигуристом.

- Но спорт вы откровенно не любили.

М.Т.: - Так ходил, время убивал: есть где жить, еду купят, на улицу не выгонят. Но потом появился стимул, когда пошли результаты.

- Татьяна, а вы как загорелись фигурным катанием?

Татьяна Волосожар: - Видимо, мама эту любовь мне с генами передала, хотя сама она не имела возможности заниматься. Мы переехали из маленького города в Днепропетровск, рядом с домом был каток, и мама настояла на том, чтобы меня взяли в абонементную группу. Я не прошла кастинг, но после испытательного срока меня взяли.

М.Т.: - Мир подростка он очень хрупок. Тут же важно не передавить. Достаточно вспомнить историю олимпийской чемпионки Юлии Липницкой. Год назад все копья сломали, чтобы понять, почему она решила покинуть большой спорт. Писали, что ее именно передавили с мотивацией…

Максим Траньков и Татьяна Волосожар навсегда вписали свои имена в историю российского спорта. Фото ТАСС/ Валерий Шарифулин

«Фигурное катание одной ногой в шоу-бизнесе»

- Меня поразило, сколько ритуальных действий делают спортсмены, чтобы у них все прошло хорошо. У вас было какое-то пончо, вы старались сидеть на одном и том же месте во время объявления оценок…

М.Т.: - Да, я, конечно, по привычке до сих пор начинаю шнуровать коньки с левой ноги. Но это некий тренинг, который позволяет тебе оставаться сконцентрированным и уверенным в себе. Такая стабильность. Но с другой стороны, если умный соперник увидит и просчитает твою психологическую подготовку, это может дорогого стоить.

- Но мир фигурного катания вроде бы не так жесток, как мир балета, вряд ли у вас толченое стекло в коньки подкладывают…

М.Т.: - У нас тоже такие истории были. Вы видели фильм «Тоня против всех», который получил «Оскар» - в нем конкурентке ноги палкой перебивают? Сейчас в спортивной жизни соперники ведут себя по большей части достойно - все боятся дисквалификации. И в раздевалке и кулуарах ничего такого не происходит конфликтного. Плюс сейчас еще в Интернете все можно увидеть, поэтому надо аккуратно, чтобы не «ославиться» на весь мир.

- А на что должен быть готов фигурист ради победы? Я вот читала историю японской спортсменки Юко Кавагути, которая отказалась от гражданства и в итоге ничего и не приобрела...

М.Т.: - Да, есть спортивная судьба, но есть и решения, которые ты принимаешь. Да, они с тренером приняли неправильное решение - заменить четверной выброс, на тройной в последний момент - и проиграли заветную медаль в Ванкувере. Юко в этом не виновата, но судьба у нее правда трагическая. Приехать в начале этого века из Японии в Новогорск на базу, которую российские спортсмены называли «тюрьмой». Это сейчас там красиво и удобно, а тогда там был полный упадок. Другая еда, природа, языковой барьер. От всего отказаться ради медали и проиграть все одним тренерским решением - это драма. Но чемпионат Европы они выиграли дважды. Заслуги все равно есть.

- Я знаю, что ты, например, можешь оказаться на улице после окончания карьеры в Лондонском Королевском балете. Фигуристы тоже рано заканчивают. Так есть ли смысл столько времени напрягаться, выйти на пенсию в 35 лет и не знать, куда себя толком применить?

М.Т.: - У фигурного катания есть одно неоспоримое достоинство - это вид спорта, который одной ногой в шоу-бизнесе. Есть огромное количество ледовых шоу по всему свету. Если ты - чемпион, то тебя ждут в крутых шоу. Ты можешь обрести второе дыхание на телевидении в разных проектах, которые сейчас очень популярны. Если ты не найдёшь себя в этой стране, то можешь уехать в другую и тренировать. Больше сильных школ, кроме нашей, нет. Может, еще канадская, но она все построена на наших специалистах.

- В советские годы фигурное катание было очень модным. Потом был провал, а потом, лет 10 назад, случился ренессанс. Как думаете, долго ли эта мода продлится?

М.Т.: - Была перестройка, разруха, и было не до этого. Потом в 2006-м году мы выиграли много медалей, Авербух сделал большое шоу. Сейчас уже новые победы: Тарасова - Морозов, Медведева и Загитова. Популярность этого вида спорта сейчас не на высоком уровне, но падать она вряд ли будет.

Максим Траньков и Татьяна Волосожар выиграли две золотые медали на Олимпиаде в Сочи в 2014-м годуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«У нас дома нет иконостаса - медали отнесли в банковскую ячейку»

- Я узнала из книжки, что свои олимпийские медали вы куда-то спрятали и начали жить дальше, будто их и не было. А где вы их храните?

М.Т.: - В банке. Но не в трехлитровой. Сняли ячейку и положили, чтобы не украли. Ну а что, иконостас создать и любоваться круглосуточно? Я видел передачу про одного известного волейболиста, не самого титулованного, но активного в соцсетях. И показывают, как у него дома висит его огромный портрет с волейбольным мячом, вокруг какие-то медали, полусдутые мячики с автографами, кубки. Для меня это гротескный кошмар. У нас где-то припрятаны кубки, дочка медалями играет. Раньше мы все родителям отправляли, поэтому за каждой медалью шли, как за новой вершиной.

- Неужели вам чуждо тщеславие?

М.Т.: - Ты понимаешь, что на твой результат работает огромная команда. Мы, как минимум, обязаны порадовать налогоплательщиков и вернуть им этот должок, что в нас было вложен. Но проблема в том, что когда большое событие заканчивается, то сразу же денег нет. На хореографов, еще на что-то, опять все из своего кармана даешь. Вот сейчас был чемпионат мира по футболу - все «спортивные» деньги срезали и отправили туда. Тоже не правильно.

- Но, по крайней мере, в этом году как раз мы, те самые налогоплательщики, от футбола результат получили.

Т. В.: - Да, наши футболисты - молодцы, подарили людям праздник, и не только нам, но и всему миру. Все ждали чуда.

М.Т.: - А я вот с этим не согласен. Но мы настолько привыкли, что не выходим из группы, что обрадовались и такому результату. Страна-хозяйка чемпионата подарила «чудо»... Почему чудо? Это игра, мы должны быть привычными к тому, что нам выйти из группы это - раз плюнуть.

- Но это же не только от игры зависит. Последние несколько лет нас так прессуют в спорте - все эти допинг истории...

М.Т.: - Футбол-то особо не прессуют. Но да, приятного мало. Мы отчасти из-за этого не поехали на нашу вторую совместную с Таней Олимпиаду, чтобы не тренироваться впустую. Чтобы не выяснилось в последний момент, что нас «не пригласили», как это случилось со Столбовой и Климовым, Букиным и Степановой, которых без причин не позвали. Как поступили с Леной Исинбаевой, которая год не видела ребенка, тренировалась, готовилась к Олимпиаде в Рио, а потом ей сказали, что она не едет. Поэтому мы решили «сложить оружие».

«Зачем шить ребенку на первые соревнования костюм за 100 тысяч»

- Вы будете свою дочь отдавать в спорт?

Т.В.: - Всегда говорила: «Вот попросится - поставим». Но сейчас я посмотрела, как эти малыши мило смотрятся на льду, и решила: в ближайшие годик-два поставлю дочку на коньки.

М.Т.: - Если бабушки, мама готовы ходить на тренировки, 24 часа с ней заниматься, то здорово. Я же буду ходить на соревнования и радоваться, а лично все это контролировать не смогу.

- Важный вопрос - финансы. Вырастить чемпиона - это дорогое удовольствие: костюмы, тренер, хореограф, лечение травм... Как быть маме из маленького городка, которая одна растит ребенка и у нее нет средств на вот это все? А ребенок очевидно талантлив.

М.Т.: - Сейчас многие делают в Инстаграме так - отмечают на фото своего ребенка эккаунты разных именитых спортсменов. Это дает маленький шанс, что его увидят. Плюс еще небольшой шанс, если отправить его на региональные соревнования. Он там что-то выиграет, его заметят и пригласят дальше. Если тренер хочет результат - выиграть, например, Олимпиаду, то ему тоже нужен талантливый ребенок. И он будет его искать. Вот, например, Дима Алиев. Его ни один тренер не брал, а Женя Рукавицын разглядел в нем талант. И сейчас парень - призер Чемпионата Европы, участник Чемпионата мира и Олимпийских игр.

- Татьяна, вы сейчас работаете с маленькими детишками. Как с малышами управляетесь?

Т.В.: - Самый сложный процесс и возраст у них сейчас. Родители хотят все и сразу. А потом через год приходят и говорят - я не могу такие деньги вкладывать. А зачем ты шил ребенку костюм за 100 тысяч рублей на первые соревнования?

- А что делать, если твой ребенок не талантлив?

Т.В.: - Забирать его из большого спорта.

М.Т.: - Дело в том, что для соревнований важен возраст. Бывает, что в пять лет ребенок - звезда, а в шесть уже ничего не показывает. Или в 12 лет он звезда, а в 15 уже все. Сейчас жесткая система отборов и тестов для детей, не прошел тест - тебя отчислили. Мне кажется, что из-за нее мы теряем много талантов. Мальчик, например, может начать расти, и из-за этого у него немного нарушится координация. Потом он может окрепнуть и стать хорошим партнером в парном катании.

- Сложно было и кататься, и жить вместе?

М.Т.: - Проблемы, не связанные со спортом, мы всегда их обсуждаем. Мы доверяем друг другу.

Т.В.: - Мы привыкли разговаривать. Если даже поссоришься на тренировке, то дома пару часов помолчишь, но потом обсудишь ситуацию. Поставишь точку и едешь дальше.

М.Т.: - Я уверен, что женщины всегда мудрее, чем мужчины. Мне проще на Танины плечи ответственность переложить, я приму ее любое начинание и решение.