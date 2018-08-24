2018-08-24T17:34:40+03:00
В мире

Правительство США опубликовало содержание первого пакета антироссийских санкций

Новые ограничения Вашингтона запретят американские кредиты, а также экспорт оружия и продукции двойного назначения
Денис СУХОВ
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Правительство США опубликовало содержание первого пакета антироссийских санкцийПравительство США опубликовало содержание первого пакета антироссийских санкцийФото: REUTERS
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Очередные антироссийские санкции США, предпринимаемые в рамках первого пакета ограничений, запретят Москве получать американские кредиты, а также экспортировать оружие и продукцию двойного назначения. Об этом говорится в документе, опубликованном в Федеральном регистре — официальном печатном органе правительства США.

Формальная публикация санкционных мер и вступление их в силу ожидается в понедельник.

Новые санкции запретят любым американским учреждениям выдавать кредиты, кредитные гарантии или оказывать любую другую финансовую поддержку российскому государству. Также ограничивается возможность какой-либо помощи Москве, кроме «срочной гуманитарной», поставок продуктов питания или сельскохозяйственной продукции.

Кроме того, Госдепартамент перестанет выдавать российским государственным предприятиям лицензии на экспорт оружия и продукции двойного назначения. Запрещается экспорт в РФ продукции, чувствительной с точки зрения национальной безопасности. Исключением станут поставки, необходимые для сотрудничества в космосе и обеспечения безопасности полетов гражданской авиации.

Основанием для новых санкций стало так называемое «дело Скрипалей»: в документе утверждается, что Госдепартамент якобы «установил» причастность России к использованию химического оружия против собственных граждан в британском Солсбери.

Второй, более жесткий пакет санкций последует в ноябре в случае, если Москва откажется предоставить доступ международным экспертам на интересующие их объекты на территории РФ, а также не даст гарантий неприменения химоружия. Предполагается, что санкции ударят по крупнейшим российским банкам с госучастием, и еще сильнее ограничат экспорт и импорт товаров между странами.

Напомним, в начале мая британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы в критическом состоянии в британском городе Солсбери. По версии Лондона, они подверглись воздействию токсина, якобы произведенного в России.

Впрочем, никаких доказательств причастности российской стороны предоставлено не было. Более того, британские эксперты не смогли установить страну происхождения отравляющего вещества.

К настоящему времени Сергей и Юлия Скрипаль уже поправились и выписаны из больницы.

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