2018-08-24T17:25:25+03:00
Тест на ВИЧ: Экспедиция

«Тест на ВИЧ: Экспедиция» пришла в Курганскую область

III Всероссийская акция Минздрава России предоставляет возможность пройти бесплатно анонимное обследование на ВИЧ-инфекцию
Павел ЧЕРНЫШОВ
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Стартовавшая на Дальнем Востоке III Всероссийская акция Минздрава России «Тест на ВИЧ: Экспедиция», которую проводят совместно с Горьковским автомобильным заводом (ГАЗ), приближается к центру России - Сибирь позади, участники мероприятия уже ведут работу на Урале. С 26 по 29 августа в городах Курганской области специалисты Курганского областного центра профилактики и борьбы со СПИД в МПТ (Мобильные пункты тестирования) проведут экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию, где любой желающий сможет бесплатно и анонимно узнать свой ВИЧ-статус и получить необходимую консультацию. Завершится акция в Калининграде. Мобильные пункты тестирования (МПТ) проследуют через 30 регионов России, охватив 120 городов.

Одной из задач акции является увеличение количества граждан, сделавших тест на ВИЧ-инфекцию, которые в своей обычной жизни не задумывались о том, чтобы пройти тестирование. Проводимая третий год подряд акция Минздрава России по бесплатному анонимному экспресс - тестированию способствует ежегодному увеличению их числа. Дотестовые и послетестовые консультации также способствуют повышению уровня знаний населения о ВИЧ-инфекции.

29 августа по итогам проведенной в Курганской области акции, состоится торжественное мероприятие, где будут озвучены результаты тестирования в регионе. Представители Курганской области символически передадут флаг своего региона Челябинской области в знак преемственности в проведении акции.

Время и место тестирования в населенных пунктах Курганской области:

Курган – 26 и 28 августа

26 августа

Место проведения: город Курган, ул. Т.Невежина, 3/10 (территория парковки у ТРЦ РИО).

Время: 12:00 – 20:00

28 августа

Место проведения: город Курган, Гагарина, 23 (территория парковки у ТЦ «Метрополис»).

Время: 12:00 – 20:00

Шадринск – 26 августа

Место проведения: город Шадринск, ул. Октябрьская, 103 (территория парковки у ТЦ «Метрополис» на ул. Комсомольской).

Время: 12:00 – 18:00

Каргаполье – 27 августа

Место проведения: поселок Каргаполье, ул. Калинина, 35 (Центральная площадь. Территория около здания Администрации города).

Время: 11:00 – 17:00

Куртамыш – 28 августа

Место проведения: город Куртамыш, ул. 22 Партсъезда,15 (площадь им.Ленина, территория около Районного Дома культуры).

Время: 12:00 – 18:00

Следите за ходом акции в разделе «ТЕСТ НА ВИЧ: ЭКСПЕДИЦИЯ» и на сайте о профилактике ВИЧ/СПИДа: O-SPIDE.RU.

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