2018-08-24T18:00:58+03:00
Политика

Вернувшийся с курорта Алексей Навальный призвал своих сторонников на новые несогласованные акции

При этом его не пугает, что сотни человек могут попасть под административный арест
Сергей ДЕМИДОВ
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Скандальный блогер Алексей Навальный выступил в соцсетях с очередным призывом к своим активистам. Он призвал их выйти 9 сентября на несогласованные акции.

По информации некоторых СМИ этим летом Навальный ездил отдыхать в Европу. Как пишет в твиттере блог «Актуальная политика», 42-летний юрист вернулся «загорелый и отдохнувший». В соцсетях он разместил очередное видео с призывами выйти на несанкционированные акции.

При этом Алексей Навальный довольно прохладно относится к перспективе, что послушавшие его граждане в итоге могут пострадать.

- Нужно выйти на эту штуку. Наплевав на все и готовым быть задержанным! - говорит Навальный в новом видеоролике. - Они могут задержать по всей стране три тысячи человек, пять тысяч человек. Ну хорошо, пусть задержат.

То есть Навальный понимает, что его сторонники будут нарушать закон.

- Могут несколько сотен человек посадить под административный арест. Ну хорошо! - говорит блогер. - Вероятность оказаться среди задержанных или посаженных на 10 суток есть. Ну и наплевать! Все равно нужно идти.

Напомним, 9 сентября в России пройдет единый день голосования. В 26 субъектах РФ пройдут выборы губернаторов (в том числе - выборы мэра в Москве, - Авт.), в 7 - дополнительные выборы депутатов в Госдуму, а в некоторых муниципалитетах будут выбирать местные советы депутатов.

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