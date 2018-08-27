2018-08-27T12:00:54+03:00
Звезды

«Рак отступает»: Караченцову помогли российские врачи

О здоровье актера «КП» рассказала его жена Людмила Поргина
Мария РЕМИЗОВА@Maria_Remizova
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Николай Караченцов прошел успешный курс химиотерапии.Николай Караченцов прошел успешный курс химиотерапии.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Уже больше года 73-летний Николай Караченцов сражается с новой бедой.

У актера, который так до конца и не оправился после давней автомобильной аварии, в которой он получил множественные травмы, нашли раковую опухоль в левом лёгком.

Артиста отправили лечиться в Израиль, мол, там лучше делают лучевую терапию, которая была необходима в случае Караченцова. Три миллиона рублей на лечение помогли Николаю Петровичу собрать друзья и фонд Никиты Михалкова. Увы, лечение не помогло, опухоль снова начала расти.

По приезду Караченцов обратился к российским врачам, те созвали консилиум и отправили Николая Петровича на новый курс химиотерапии. По словам близких Караченцова, рак отступает, ему стало намного лучше.

- Мы перешли на химиотерапию. Опухоль уменьшается, - сказала «КП» жена Караченцова Людмила Поргина. - Мы боремся! Мы молодцы!

- Удалось отдохнуть летом?

- Коля на даче сидит, ему никуда нельзя выезжать, поскольку через каждые три недели у него химиотерапия. А я в Болгарии была недельку с внуками и сейчас возвращаюсь к мужу.

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73-летний Николай Караченцов вернулся из Израиля, где прошел курс лечения рака легкого в одной из лучших клиник. По словам российских и израильских врачей, они боятся делать Николаю Петровичу операцию, мол, актер может не пережить этого вмешательства (подробности)

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У легендарного актера Николая Караченцова диагностировали рак легкого. Жена Николая Петровича Людмила Поргина надеялась вылечить мужа силами российских врачей. В Москве Караченцов прошел шесть курсов химиотерапии, опухоль уменьшилась, но полностью победить ее пока не удалось. Артисту посоветовали продолжить лечение в Израиле. Но врачебные услуги там дорогие (подробности)

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