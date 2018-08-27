Семейный подряд: вдова Джона Маккейна может занять его кресло в американском сенате

СЕГОДНЯ 15:10 2018-08-27T15:30:28+03:00

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Несмотря на то, что губернатор Аризоны объявил, что не будет обсуждать кандидатуру на замещение поста покойного сенатора до его похорон через неделю, американские газетчики уже прочат эту должность вдове Джона Маккейна - Синди Маккейн.

Политикой она никогда не занималась. До брака работала в школе для детей с синдромом Дауна, с помощью отца основала некоммерческую организацию «Американская добровольческая медицинская группа», которая собирала средства для лечения детей из стран "третьего мира". Сейчас Синди Маккейн занимает пост председателя совета директоров в компании отца и продолжает активно участвовать в благотворительной деятельности.

Сообщение о том, что ее кандидатура рассматривается среди других на место сенатора от штата Аризона, которое занимал Джон Маккейн, опубликовала газета The New York Times.

С кончиной Маккейна у республиканцев осталось 50 мест в сенате против 47 у демократов (еще два сенатора - независимые). В преддверии промежуточных выборов в конгресс 6 ноября, республиканцы, ожидаемо, желают закрепить свои позиции. Но вряд ли президент Трамп будет обрадован, если Синди Маккейн займет кресло мужа. Покойный сенатор нынешнего хозяина Белого дома совершенно не жаловал и яростно критиковал. Известно, что его вдова всецело доверяла супругу и, скорее всего, продолжит его линию.

«Мне повезло, что я в течение 38 лет проживала это любовное приключение с этим невероятным мужчиной. Он ушел так, как он жил - на своих условиях, в окружении людей, которых он любил, в том месте, которое он любил больше всего», - заявила вчера Синди.

Джон Маккейн скончался в субботу от рака мозга на собственном ранчо через два дня, после того, как принял решение прекратить лечение в связи с необратимо прогрессирующим заболеванием. Перед смертью он распорядился не приглашать на свои похороны Дональда Трампа.

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