Фаворит реалити-шоу «Замуж за Бузову» тайно встречается с Ольгой

СЕГОДНЯ 00:22 2018-08-28T00:26:14+03:00

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После первого эфира телепроекта «Замуж за Бузову» (в реалити-шоу 15 холостяков сватаются к Ольге и сражаются за ее руку и сердце в разных конкурсах) определился фаворит. По мнению зрителей, им стал 33-летний бизнесмен Денис Лебедев. Мужчина хорош собой, у него спортивная фигура: между прочим, Денис мастер спорта по карате и рукопашному бою. К тому же Лебедев обеспеченный парень – у него собственный завод по производству сыров и молочной продукции. Еще из плюсов – умен и образован: 3 высших образования. У предпринимателя, юриста и экономиста Дениса Лебедева есть малолетний сын. Но бизнесмен не женат, а значит не нарушил правил реалити-шоу.

Почему в социальных сетях после просмотра первой серии проекта у телезрительниц фаворит один – Денис Лебедев? Вот несколько отзывов о сыроваре: «Он слишком хорош для Бузовой, она не оценит». «Я влюбилась в него, когда он рубил дрова без рубашки в ролике». «Пришел и сразу сделал рекламу своего сыра». «Вылитый Флин Райдер из «Рапунцель», а заодно и Принц из «Шрека». «Он самый честный, такой точно не предаст». «Самый милаш. Такой добрый и открытый. Одним словом, сырник». «Да ясно же все – Ольгу с ним в бане видели…»

Пользователи социальный сетей предполагают, что на фото Денис Лебедев с Ольгой Бузовой и ее подругой.Фото: СОЦСЕТИ

Ясно, но не до конца. Действительно: Дениса Лебедева ни в первый раз замечают в обществе Ольги Бузовой, но это вовсе не означает, что он выиграл. Это подтверждает лишь тот факт, что Ольга и Денис встречаются. Возможно, что их связывает дружба, а возможно и взаимные чувства. Пару недель назад пользователи социальных сетей, благодаря storiesв инстаграме, вычислили: в одно и тоже время Бузова и Лебедев отдыхали в одном спа-центре. После этого «провала» Денис закрыл свою страницу в инстаграме и удалил «улики».

Но «шило в мешке не утаишь»: и вот новая волна обсуждений – Лебедева с Бузовой видели у одного из домов на проспекте Вернадского в Москве. Ольга была с подругой, а Денис составлял им компанию. Учитывая, что съемки проекта давно завершены, эти встречи что-то да значат.

ИНТЕРВЬЮ

Ольга Бузова: Если любви ко мне нет - пусть берут деньги и уходят

Два года назад Ольга Бузова с кровью разводилась с мужем, футболистом Дмитрием Тарасовым. Грамотно распорядившись популярностью, артистка начала ковать железо: гастрольные туры, новые клипы, свой ресторан (второй на подходе). По итогам с годовым доходом $3,9 миллиона она попала в десятку рейтинга звезд шоу-бизнеса и спорта Forbes. Но с личной жизнью пока проблемы. Причины анализировать 33-летняя артистка не стала, а решила принять участие в шоу телеканала ТНТ «Замуж за Бузову», где будет пытаться строить уже свою любовь. С 26 августа мы увидим, как под итальянским солнцем 15 мачо будут из кожи вон лезть, чтобы понравиться недоверчивой Ольге (подробности)

КСТАТИ

Дура ли Ольга Бузова или только притворяется. Пусть это будет главной загадкой нашей страны

Давайте по-честному: Ольга Бузова многих откровенно раздражает, но от нее просто некуда деться. Вот она поет, собирая полные залы, вот - ведет «Дом-2», отвечает на нападки других артистов, выступает на премии, позирует для «Плейбоя»... Про нее можно прочитать и в либеральных изданиях, и в самых консервативных. Десятки тысяч подписчиков ее страниц в соцсетях жадно следят за каждым ее шагом, не сдерживаясь в эмоциях. И задаваясь вопросом - кто за ней стоит, ведь невозможно поверить, что она сама так быстро и мощно раскрутилась. Ее принято считать глупой, и смеяться над некоторыми ее поступками и фразами. Когда мы узнали, что у нас будет интервью с Ольгой, то друзья забросали нас вопросами, которые должны были точно вывести ее на чистую воду: «Когда она выпустит свой алфавит? Планирует ли стать лицом «Автоваза»? Что она думает о блокаде Катара? Какие субсидии регионам она бы сократила, а какие субвенции бы добавила?". Буквально миллиарды вопросов накопились к девушке, которая начала в 2004 скромной участницей «Дома-2», а нынче претендует на целую империю, включающую свою критповалюту. (подробности)