Врачи не разрешали Наталье Гундаревой играть, но она все равно выходила на сцену

СЕГОДНЯ 01:21 2018-08-28T01:22:04+03:00

Сегодня исполнилось бы 70 лет артистке, народной не только по официальному званию, но по тому, как ее воспринимали зрители

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Актриса, свободная в любой роли, хоть многодетной матери, хоть императрицы Елизаветы Петровны и привокзальной пьянчужки-уборщицы, такой была Наталья Гундарева. Во время съемок фильма «Собачий пир» она решила проверить, насколько убедительна в образе «низов общества». В перерыве между съемками пошла обедать в кафе самообслуживания. Переодеваться не стала, явилась в затрапезной одежонке с фонарем под глазом. Встала с подносом в очередь. К ней - администратор: «Гражданка, идите отсюда». «В чем дело?» - запротестовала «алкоголичка». «От вас ужасно пахнет». Она была настолько достоверна, что люди из очереди унюхали «ужасный запах», которого не было. Гундарева была счастлива.

НЕ АНГЕЛ, НО ЗВЕЗДА

Мы попросили коллег великой актрисы вспомнить, какой она была при близком общении.

С Арменом Джигарханяном Гундарева снялась в десятке фильмов и сотни раз выходила в спектаклях Театра им. Маяковского.

- Я до сих пор удивляюсь ее таланту, - рассказал «КП» Армен Борисович. - Всегда было интересно смотреть, как она работает. Каждую роль Наташа делала частью себя. Она завоевывала партнеров. За некоторых выходила замуж. Я ее устраивал только как партнер по спектаклю - дальше сцены между нами ничего не было. С теми, кого она принимала, была замечательной. Если мы с Наташей на гастролях, значит, обязательно будем вместе обедать. Она все устроит, позаботится, чтобы все были сыты. «Я ваша мама», - говорила она даже взрослым мужикам, которые были старше ее. Она создавала вокруг свой мир.

- Наташа могла быть жестокой и строгой, а могла быть нежной и беззащитной, - подхватила мысль Армена Джигарханяна актриса Евгения Симонова. - Чем больше в актере намешано, тем лучше для профессии. В Наташе было много всего, поэтому-то она и создавала неповторимые образы. Она была замечательным партнером, но существовать рядом с такой сильной личностью непросто.

Художественный руководитель Театра им. Маяковского, режиссер Андрей Гончаров обожал Гундареву, и в театре это было всем известно. Она была его страстью. Они друг друга чувствовали и понимали. Как однажды признался актер Игорь Костолевский, Андрею Гончарову вообще никто по-настоящему не был нужен, кроме Гундаревой и Джигарханяна. Для него это были идеальные актеры его уровня и его темперамента. Остальных такое «распределение», вероятно, не сильно радовало.

- Когда Наташа только пришла в театр и ее ввели на небольшую роль в спектакль «Дети Ванюшина», сразу было видно, что она очень талантливый человек, несмотря на то, что она была молоденькой, еще не снималась в кино, за ней не шел шлейф славы, - рассказывает Светлана Немоляева. - Потом состоялся ее роскошный дебют в спектакле «Банкрот...» по Островскому, где она играла Липочку. Она была и трагическая, и безумно смешная, и очень заразительная актриса. И хотя я старше, я у нее училась. У нее был безграничный талант, которому подвластно все, и огромное трудолюбие. На репетиции приходила с выученным текстом. Она записывала от руки свою роль в тетрадку. Обычно актерам дают листы с уже напечатанным текстом, но у нее была своя манера работать. Поэтому если кто-то, с ее точки зрения, профессионально не соответствовал, она могла себе позволить быть жесткой и требовательной. От нее некоторым здорово доставалось.

Последняя роль актрисы - роль свахи Саввичны в сериале «Саломея», который не был закончен из-за инсульта Натальи Гундаревой и аварии, в которую попал Николай Караченцов. Фото: Кадр из фильма

ПЛАСТИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ ПОДОРВАЛА ЗДОРОВЬЕ

- Наташа была не очень здорова, - продолжает Светлана Немоляева. - Когда мы играли спектакль «Бег», она говорила: «Мне плохо, задыхаюсь, давление». Я даже не верила: ну как в таком молодом возрасте можно жаловаться на давление?

Действительно, у Гундаревой были проблемы со здоровьем, в театр вызывали «Скорую помощь». Но вместо того чтобы ехать в больницу, она поднималась и выходила на сцену. Однажды во время гастролей в Киеве - было лето, жара, - Гундарева загорала, купалась, и у нее прихватило сердце. Врач не разрешил ей играть спектакль. Гундарева настаивала, что будет играть. И тогда врач взял на себя смелость, вышел к зрителям и объяснил ситуацию. Зал в один голос закричал, что нельзя рисковать здоровьем любимой актрисы. Когда Гундареву проводили к машине, зрители вынесли ей букеты, которые для нее приготовили.

Как считают друзья актрисы, сильно подорвала ее здоровье пластическая операция, которую Гундарева сделала на пороге своего 50-летия. В глазах поклонников она выглядела сногсшибательно, похудела, помолодела. Но сама актриса испытала огромный психологический дискомфорт: ее лицо с богатой мимикой превратилось в застывшую маску.

В июле 2001-го на даче под Дедовском у нее случился обширный инсульт. Почти две недели Гундарева провела в коме. Когда пришла в себя, училась заново говорить, ходить, через боль разрабатывала руку. Четыре года боролась за жизнь и верила, что снова выйдет на сцену. Но этого не случилось. 15 мая 2005 года актриса скончалась от легочной тромбоэмболии.

5 лучших фильмов:

- «Сладкая женщина»

- «Осенний марафон»

- «Отпуск в сентябре»

- «Одиноким предоставляется общежитие»

- «Дульсинея Тобосская»