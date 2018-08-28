2018-08-28T16:31:42+03:00
Звезды

«Жесть как жестоко»: Садальский показал 77-летнюю Людмилу Максакову после душа

На народную артистку России обрушились с критикой любители естественного старения
Петр СИМОНОВ
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Стас Садальский поделился фотографией Людмилы Максаковой после душа.Стас Садальский поделился фотографией Людмилы Максаковой после душа.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Люди-артисты когда-то мечтали о славе и популярности, они очень хотели, чтобы их узнавали на улице. Тех, о ком так любит напоминать своим поклонникам Стас Садальский узнают фанаты уже лет так 50. Несмотря на то, что добрые подруги Стаса наверняка устали от постоянного внимания, им приходится следить за своей внешностью по долгу службы.

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Стас Садальский
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Татьяна Васильева и Людмила Максакова с таким товарищем, как Стас Садальский, лишний раз становятся объектом для восхищения или яростной критики с легкой руки актера.

Недавно, к примеру, актер выложил 77-летнюю Максакову в купальнике.

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И там же 71-летнюю Васильеву.

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Татьяна Васильева.
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И если Татьяна давно не скрывает своих походов к пластическим хирургам, то Людмила о том, как умудряется выглядеть на 40-50 не распространяется.

На этот раз Стас Садальский решил опубликовать фото Людмилы Васильевны, которая только что вышла из душа. И моментально фанаты начали делать очевидные выводы секретов красоты народной артистки России.

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Несмотря на то, что Садальский просит дам не обижать, а лишь сравнить, кому больше идет головной убор, народ только и делает, что обсуждает, каким образом женщины пытаются сохранить увядающую красоту.

Tbesson77: Как же пластика женщин делает ужасными. Максакова просто вообще на себя не похожа!

Rochkovatl: Почему они неадекватно воспринимают возраст? Бояться стариться… Операции убирают морщины, но уродуют черты лица.

Okarelina: Зачем выкладывать не самые удачные фото этих женщин? Ведь каждая женщина хочет быть красивой. Это просто жесть как жестоко.

Iren8253: Мама дорогая страх-то какой!!!!жуть какая.

di_karka07: Свят, свят, свят.. страх Господний! Там уже подтягивать нечего

iren8253: Стас, пожалейте женщин.

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