В Ростовской области увековечили скачущих коней

СЕГОДНЯ 18:50 2018-08-28T19:51:53+03:00

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Донская земля немыслима без казаков и их коней. Поэтому в Ростовской области так много конных памятников. 24 августа их список пополнила целая композиция, которая разместилась не на одном постаменте, а в целом сквере. И сам сквер, открывшийся на месте пустыря, стал большим событием для местных жителей.

Речь идет об Аксае - городе-спутнике Ростова-на-Дону. Там, на пересечении улиц Речников и Садовой, в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» разбили новый сквер под названием «Кони». За этот проект проголосовало большинство местных жителей (всего в голосовании участвовали семь тысяч человек), так что данный объект можно по праву считать народным. Об этом говорит и количество людей, собравшихся на торжественном открытии, - территория сквера была заполнена до отказа!

В тенистом сквере так приятно отдохнуть всей семьей.Фото: Иван БОГОЛЮБОВ

Место, и вправду, необычное. Декоративная плитка, урны, скамейки, фонари - стандартный набор для удобного городского сквера. Но через всю эту комфортную среду «скачут» пять скульптур коней. Бронзовые животные перепрыгивают через специально созданный водоем, а небольшие фонтаны создают брызги под их копытами. И вся эта сцена красиво подсвечена.

- Основная идея этой композиции - лошади, которые бегут из города на волю. Это аллегория того, что все мы рвемся на свободу, - рассказал «КП» архитектор проекта Александр Дорохов.

На открытии сквера жители Аксая сразу оценили бронзовых коней - они не только красивые, но и прочно установлены. Дети тут же стали забираться на застывших в скачке лошадок, чтобы сфотографироваться, и ни родители, ни авторы проекта не волновались, что скульптуры рухнут или погнутся.

Такой игровой площадки дети еще не видели.Фото: Иван БОГОЛЮБОВ

Что касается детей, то в новом сквере для них создана необычная детская площадка. Качели и турники выполнены из толстых брусков дерева, что делает их прочными и даже антивандальными. Ребятня с радостью опробовала игровые снаряды, а родители и бабушки оценили скамейки под деревьями, с которых удобно наблюдать, где сейчас бегает твое чадо.

Интересно, что строительством сквера занимались дорожники. ООО «Дорстрой» сдает уже третий подобный объект в городе и гордится тем, что все они стали излюбленными местами отдыха людей. Рабочие шутят, что уже переквалифицировались из дорожников в паркостроителей.

- У нас появилась добрая традиция - каждый год сдавать объект комфортной городской среды, - рассказал руководитель организации Сергей Рожков. - Этот проект оказался очень сложным с инженерной точки зрения. Здесь и фонтан, и сложная скульптурная композиция, и полив газона. Сквер, я считаю, получился очень достойный и по наполнению, и по качеству исполнения. Это, безусловно, прорыв в благоустройстве.

Каждый может почувствовать себя всадником.Фото: Иван БОГОЛЮБОВ

Строительство сквера по программе «Формирование комфортной городской среды» обошлось в 26,7 миллиона рублей, 4 из которых выделил город, остальное - средства из бюджета Ростовской области. Примечательно и то, что на открытии объекта присутствовали первые лица региона, в том числе и губернатор Василий Голубев.

- Получилось очень уютное место отдыха для горожан, - отметил глава региона. - Донские скакуны - один из главных символов нашего Тихого Дона. Сложно было бы представить другую тему композиции здесь, на пути в станицу Старочеркасскую - древнюю столицу донского казачества.

Добавим, что в 2018 году в программе заложено 1,7 миллиарда рублей на 99 объектов в 25 муниципальных образованиях области. В очереди на благоустройство 70 дворов, 28 общественных пространств и один парк. Но, самое главное, именно жители решают, какие территории будут облагорожены за бюджетные деньги.