Опрос ВЦИОМ накануне учебного года: 6400 рублей тратит семья на школьника каждый месяц

СЕГОДНЯ 11:52 2018-08-29T11:52:55+03:00

Родители уже привыкли к тому, что учеба даже в муниципальной школе не бывает бесплатной. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Потихонечку, медленно, но верно меняется отношение родителей к школе. И это, на мой взгляд, самый важный вывод из опроса ВЦИОМ, проведенного накануне учебного года. За что я зацепился в первую очередь: почти треть пап и мам, к которым дозвонились специалисты, считают главным индивидуальный подход педагога к ребенку. А уже потом – умение доступно доносить материал, заинтересованность в своем деле. Еще недавно родители, выкованные советской школой, на первое место ставили способность учителя напичкать голову ребенка знаниями (сможет он ими пользоваться и сколько их вообще осядет в сером веществе – дело десятое; «нас так учили и вот же выросли грамотными людьми»).

Очень трудно поэтому простая идея – “каждый ребенок – отдельная личность, и нужно уметь отыскать в нем талант и помочь раскрыться” – пробивала себе путь в нашем образовании. Только в последние годы наметился перелом. Когда стали открываться «Кванториумы» для будущих инженеров, «Сириусы» для юных ученых, артистов, музыкантов, спортсменов, перестроил работу с одаренными ребятишками «Артек».

Задача системы образования на будущие пять-шесть лет – дать возможность каждому ребенку проявить себя и по максимуму проявить свои способности. Страна развивается, а в следующее десятилетие школьников, а потом и студентов станет меньше. В общем, каждый молодой человек на счету. И важно, что родители этот приоритет государства почувствовали и по-своему сформулировали.

И второе – родители привыкли к тому, что учеба даже в муниципальной школе не бывает бесплатной. То есть сами занятия, понятное дело, финансируются из казны. А вот то, что за форму, рабочие тетради, дополнительное образование, репетиторов приходится раскошеливаться, – факт. Причем, почти 72% семей говорят о финансовых трудностях при сборе ребенка к 1 сентября. Средняя сумма трат родителей на одного школьника в месяц – 6400 рублей. Основные статьи расходов - покупка школьной формы/одежды (87%), рабочих тетрадей (76%), питание ребенка (68%).

Эта сумма вполне сочетается с результатами исследования РАНХиГС, о котором я рассказывал совсем недавно. Получалось 2756 рублей в месяц (без школьной формы). Социологи академии не проводили обследования в крупных городах. А ВЦИОМ посчитал Москву, Питер и другие миллионники с более высокими, чем в среднем в регионах зарплатами.

Что мне показалось в новом исследовании странноватым – вопрос про то, учимся ли мы в школе на «уровне мировых стандартов». Я не знаю организацию, которая бы такие стандарты выработала. И в каждой стране учат по-своему. Есть сравнительные международные исследования. И по последним результатам Россия на довольно приличных местах. У нас – свой путь и свои стандарты (в нашей стране, как раз есть ФГОС – федеральные государственные стандарты). Но это наш собственный инструмент обеспечения качественного образования. Кстати, большинство опрошенных – 36% - считает, что наше образование соответствует этим самым неведомым мировым стандартам.

И еще я не понял вопрос про удовлетворенность учебными пособиями. Как книжки должны удовлетворять родителей? По качеству подачи материала, но оформлению, весу, плотности бумажных страниц? Параметров много. И если бы мне задали такой вопрос, я бы надолго задумался, пытаясь понять, что имеют в виду социологи.

Ну и в общем-то не верю я в объективность ответов на вопрос о том, лучше ли современные учителя учат детей по сравнению с теми, кто учил вас. Конечно, результат очевиден – «в наше время и солнце было ярче, и трава зеленее». Хотя по сравнению с опросами прошлых лет и здесь возок двинулся – каждый пятый опрошенный все-таки признал, что сегодня учат лучше.

КСТАТИ

49% участников опроса считают российскую систему школьного образования эффективной, 40% придерживаются противоположного мнения.

Как вам школьное образование в России?

Устраивает Не устраивает

Качество обучения 67% 26%

Качество учебников 58% 34%

Материально-техническая база школы 65% 28%

Помогает ли школа подготовить ребенка к современной жизни?

Да 51%

Нет 37%

В мое время школьников учили лучше, чем сейчас 45%

Сейчас учителя учат лучше, чем в мое время 14%

Сегодня учат, как и раньше 29%

Сколько вы тратите на обучение...

Жители Москвы и Санкт-Петербурга 10321*

Жители городов от 1 млн. человек 6 110

Жители городов 500-950 тыс. человек 7 022

Жители городов 100-500 тыс. человек 6 476

Жители городов менее 100 тыс. человек 5 644

*здесь и далее - в рублях в месяц на одного ребенка

…и на что конкретно (топ-10 статей расходов)

Покупка школьной формы/одежды

Рабочие тетради

Питание ребенка

Проведение внеклассных мероприятий

Оплата кружков/секций

Ремонт в школе

Репетиторы для ребенка

Учебники

Охрана в школе

Закупка оборудования для класса

По данным ВЦИОМ.

КСТАТИ

25 тысяч в год - расходы семьи школьника на репетиторов, кружки и секции

Значит так: классику – «драмкружок, кружок по фото» вместе со студией вокала («а еще мне петь охота...») вычеркиваем, как устаревшие. Родители, да и школьники теперь пошли прагматичные и совсем другому отдают предпочтение. (подробности)