“Яндекс” отказался выполнять требования Роскомнадзора об удалении ссылок

СЕГОДНЯ 12:55 2018-08-29T13:39:21+03:00

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Руководство “Яндекс” ответило на претензии Роскомнадзора. Напомним, надзорный орган потребовал удалить из поисковой выдачи пиратский контент, нарушающий права нескольких телеканалов группы “Газпром-медиа”. В пресс-службе поисковика заявили, что требования ведомства “необоснованны и не соответствуют законодательству”.

Всего было четыре уведомления от Роскомнадзора, говорят в “Яндексе”. Основание - определения Московского городского суда, куда обратились телеканалы.

- “Яндекс” выступает за честный интернет, в котором пользователю доступен качественный легальный контент, а правообладатели зарабатывают на нем свои законные деньги, - заявил пресс-секретарь компании Илья Грабовский. - Яркими примерами тому служат “Яндекс.Музыка”, которая за последние несколько лет кардинально изменила музыкальный рынок, и “КиноПоиск”, активно инвестирующий в легальный видеоконтент.

В “Яндексе” подчеркнули, что поисковая система работает в полном соответствии с законодательством, а требование о блокировке пиратского контента на поисковики не распространяется.

- В соответствии с ФЗ “Об информации, информационных технологиях и о защите информации” механика такова: пиратский контент блокируется на стороне владельца сайта и на так называемых зеркалах этого сайта, - говорит Грабовский. - Требования блокировки не распространяются на поисковики. Система работает так уже давно.

Таким образом, в компании уверены, что решение противоречит нынешнему российскому законодательству. В связи с этим в “Яндексе” планируют обжаловать определения суда.

- Сейчас же, в ответ на обращение телеканалов, Московским городским судом были вынесены определения, кардинально противоречащие его собственной ранее сложившейся практике по этому вопросу. Что еще хуже, они не решают проблемы спорного контента, так как ресурсы с таким контентом будут доступны в других поисковых системах, социальных сетях и так далее.

Мы считаем требования в наш адрес необоснованными и не соответствующими законодательству и будем обжаловать определения Московского городского суда.

Как поисковая система “Яндекс” работает в полном соответствии с законодательством.

Мы будем работать с участниками рынка, чтобы найти решение в рамках существующего правового поля, - подытожил Грабовский.

Напомним, уведомления были направлены 28 августа. По словам заместителя руководителя Роскомнадзора Вадима Субботина, у “Яндекса” есть трое суток, чтобы удалить ссылки на нежелательный контент.

Поводом к этому стала позиция медиахолдинга “Газпром-медиа” (управляет НТВ, ТНТ, ТВ-3) и “Национальной медиагруппы” (РЕН ТВ, “Пятый канал”), которые убрали с главной страницы “Яндекса” свои онлайн-трансляции. Они обвинили руководство поисковика в пиратстве и будут готовы вернуть контент, только если поисковик “вычистит пиратские версии” из выдачи.