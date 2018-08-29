Опыт старшего поколения оказался мусором

СЕГОДНЯ 14:02 2018-08-29T14:07:07+03:00

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В недавнем интервью мы с научным руководителем Центра исследований современного детства Института образования НИУ ВШЭ Катериной Поливановой разбирались в том, что происходит с нашими детьми. Во второй части беседы мы попытались понять, к чему приведет взрослых увлечение новыми моделями родительства.

Территория детской свободы сокращается

- Катерина Николаевна, сегодня для многих взрослых дети превратились в родительский проект, в который вкладывается огромное количество времени, денег, усилий. Многие мамы бросают работу, для того чтобы помочь детям стартануть. Такого раньше не было.

- Сейчас мы закончили очень сложное исследование, которое показывает: сегодня центром детского образования является семья. Именно семьей все определяется. Речь не только о том, чтобы выбрать ту или иную школу. Мы говорим про образовательные возможности, которые ребенку доступны. Допустим, он хочет заниматься астрономией или движением космических кораблей. Возникает вопрос: а где ты будешь заниматься? И как ты туда доберешься? Деньги тут далеко не на первом месте. Кто-то должен встретить из школы, отвезти, подождать, пока он будет заниматься, а по дороге обратно помочь ему сделать уроки в машине. Родители реально вкладываются в создание образовательного пространство для своих детей.

Здесь, правда, есть одна грустная для меня вещь, о которой мы мало говорим, это исчезающий детский досуг.

- То есть время, когда они предоставлены сами себе?

- Да! Есть такая чУдная книжка Марии Осориной «Секретный мир детей в пространстве мира взрослых». Она про какие-то секретики у девочек, казаки-разбойники, гуляния по району, куда нельзя ходить, но очень хочется. Например, исследование заброшенной стройки - тут и риск, и приключения, и игра, то есть все то, что наполняло наше детство. Все это сегодня исчезает, во всяком случае, в большом городе. Это связано с тем, что город воспринимается как источник опасности. Хотя я не думаю, что угроз стало больше. Но сегодня дети все время находятся под контролем родителей. Поэтому, когда ребенок закончил уроки, что ему делать? Свободное гуляние, если и появляется, то гораздо позже, чем раньше. Телевизор они сейчас тоже не смотрят, зато с удовольствием заглядывают в экран ноутбука или планшета. Сейчас дети очень много времени проводят в кафе, в торговых центрах, причем они даже не тратят денег. Просто сидят компанией там, где есть свободный вай-фай. Экранное время растет, и если родителей это беспокоит, они начинают ему придумывать какие-то развлекалки. Но чем бы они ни занимались - квесты или пейнтбол - всегда есть взрослый, который это все обустраивает. Даже детские праздники и дни рождения редко обходятся без участия аниматоров. Мы видим, что территория детской свободы стремительно сокращается.

- Такое детство дает ребятам какие-нибудь конкурентные преимущества, перед «дикарями», которые сами росли в городских джунглях?

- Если бы мы знали, где они будут конкурировать! Мы не понимаем, каким будет мир через 15 лет. Вот, например, сегодня мы точно знаем, несмотря на весь визг и писк, что компьютерные игры в действительности дело неплохое. Да, есть опасность залипания, но такая угроза есть всегда, и зависимость может сформироваться к чему угодно. Но некоторые мозговые функции у геймеров очень хорошо развиваются. У нас это немодная тема, но есть западные исследования на эту тему. Так что здесь нет греха, но мы не знаем, будут ли востребованы эти навыки, когда ребенок вырастет. Понимаете, ребенок - это тот, кому я передаю опыт. Сегодня вы свой жизненный опыт своему отпрыску передать уже не можете, потому что он ему даром не нужен. Например, мои дети работают в таких областях, которых еще 20 лет назад просто в природе не существовало.

Взрослых свергли с пьедестала

- Возникает ситуация, когда яйца учат курицу...

- Тут еще важен один аспект: кто учит, тот и музыку заказывает. Отношения ребенок - родитель или ребенок - педагог это еще и отношения власти. Когда меня мой ребенок начинает учить, как пользоваться приложением на смартфоне, то главный он, а не я. Эта перемена говорит о том, что эти отношения власти в семье задрожали и начали осыпаться.

- То что жизнь свергает родителей с пьедестала Зевса-громовержца - чем это нам аукнется? Какими станут отношения родителей и детей?

- Фигура бога-отца, из рук которого все кормятся и который за все отвечает, сейчас уходит в тень. Помните Зигмунда Фрейда и его Эдипов комплекс? Персонаж греческой мифологии Эдип поднимает руку на своего отца, забирает у него эту власть, женится на своей матери... Что с ним происходить в итоге? Узнав правду о своем происхождении, он ослепляет себя, подвергается изгнанию - в общем, он наказан. И взросление это был своего рода бунт против бога-отца, попытка освободиться от диктата родителей, которые требовали, заставляли, подгоняли и т.д. А сейчас зачем отделяться от родителей, стремиться к самостоятельности, если на тебя никто не давит, если все в семье и так вертится вокруг твоих интересов? Вот сейчас в области психотерапии идет очень интересное, подробное обсуждение ошибок, которые сделало предыдущее поколение родителей. То есть сегодняшние 30-летние с очень большой критикой относятся к тому, как их воспитывали. А воспитывали их по доктору Споку, это режим дня, отдельная кроватка, четкое время кормления... Сейчас все делается по другому: малыш спит с матерью, его кормят по требованию, грудное кормление очень долгое. Сегодня появляются новые модели воспитания, к примеру, так называемое интенсивное родительство. Проблема заключается в том, что мы не можем сказать хорошо это или плохо.

- Почему?

- Потому что для этого вам нужно взять двух однояйцевых близнецов, одного воспитывать в режиме, условно говоря, интенсивного родительства, а второго по-другому, а через 30 лет сравнить. А сейчас мы не понимаем, как это отзовется.

Мы их мало ругаем...

- Возможно нынешнее детки, когда вырастут, скажут, что мы их не тому учили?

- Может быть, они скажут: «Мама, мне нужно было, чтобы ты меня отругала, как следует, а ты меня все время гладила по головке». Мы вынуждены понять и принять, что мы не можем подготовить детей к будущему, которое нам совершенно неизвестно. И новые теории или модели родительства, вполне интересные и здравые, это только еще один вариант, а не истина в последней инстанции. Можно им следовать, но все-таки главное: понимаю ли я, что делаю? Или следую книжке, не задумываясь о смысле своих действий? Если по книжке - это плохо. Другое дело, если я, зная разные рецепты, прислушиваюсь к ребенку, вижу его, знаю его и в зависимости от этого меняю свое поведение. Условно говоря, по науке надо бы его пропесочить, но я чувствую по его состоянию, что сейчас не лучшее время, поэтому перенесу-ка разговор на завтра.

- К кому же идти за советом?

- В том-то и проблема, что сегодня человек один отвечает за свою жизнь. И воспитывать своего ребенка будет каждый сам и отвечать за то, что получится, тоже сам. Ты должен лично принимать решения, перекладывать ответственность сегодня не на кого. И это то, с чем мы не справляемся. Кто-то ищет спасения у психотерапевта. Я боюсь, что следующий этап это психиатрия. Потому что количество изменений в жизни начинает зашкаливать, мы не можем все время импровизировать, играть с листа и каждый свой шаг заново продумывать. Адаптационные возможности человека все-таки ограничены. Появляется новый гаджет, или новая технология, или новая теория воспитания, и ты снова должен приспосабливаться. Еще несколько лет назад было круто освоить новое электронное устройство. Сегодня люди начинают от этих возможностей отказываться, потому что они слишком устали от этих новшеств.

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