Создателей сериала про Штирлица консультировал реальный эсэсовец

СЕГОДНЯ 01:12 2018-08-28T23:14:50+03:00

Фильм про Штирлица стал одним из самых любимых в СССР. Фото: кадр из фильма

45 лет назад, в августе 1973 года, страна впервые увидела на телеэкранах «Семнадцать мгновений весны»

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Это был первый советский фильм, где фашисты изображались не карикатурными персонажами, а серьезными противниками. Что повышало роль наших разведчиков, действовавших в тылу врага. Такую установку, говорят, дал шеф КГБ Юрий Андропов, прекрасно понимавший роль пропаганды. По его указанию писатель Юлиан Семенов и был допущен в секретные архивы для работы над книгой и сценарием о Максиме Максимовиче Исаеве - Штирлице.

Напомню, события «Семнадцати мгновений весны» разворачиваются в феврале - марте 1945 года. Советский разведчик Максим Исаев (Вячеслав Тихонов), по легенде - штандартенфюрер СС Макс Отто фон Штирлиц, внедрен в РСХА - главное управление имперской безопасности Третьего рейха. Штирлиц работает в VI отделе РСХА (внешняя разведка) у бригаденфюрера СС Вальтера Шелленберга (Олег Табаков).

Штирлиц получает задание Центра выяснить, кто из нацистских вождей ведет сепаратные переговоры о мире с американским резидентом в Швейцарии Алленом Даллесом (Вячеслав Шалевич), будущим организатором и шефом ЦРУ. И по возможности их сорвать...

В Швейцарии действительно шли сепаратные переговоры нацистов с англосаксами. Даллес назвал это операцией «Санрайз» - «Восход солнца». Получив донесение разведки, Сталин отправил гневное письмо американскому президенту Рузвельту, обвинив союзников в сговоре с противником за спиной СССР...

Сегодня «Комсомолка» впервые рассказывает о секретном консультанте знаменитого сериала, чья фамилия не указана в титрах. В 1971 году со съемочной группой режиссера Татьяны Лиозновой в Берлине работал бывший оберштурмфюрер СС Хайнц Фельфе.

Общее место службы

- С 1943 года Фельфе, как и наш киногерой Штирлиц, работал в РСХА в отделе Шелленберга, - говорит ветеран внешней разведки полковник в отставке Виталий Коротков, много лет действовавший в Германии, Австрии. - О переговорах нацистского генерала Вольфа (в сериале - Василий Лановой) с Даллесом знал все едва ли не из первых рук. Ведь он курировал в РСХА Швейцарию. Через его отдел нацисты стремились устанавливать контакты с американцами в этой нейтральной стране. Фельфе удалось подвести к специальному уполномоченному президента США Аллену Даллесу, главному резиденту американской секретной службы в Швейцарии, своего агента под псевдонимом Габриэль. Молодого немца, который для маскировки выдавал себя за человека, оппозиционно настроенного по отношению к нацистскому режиму. Габриэль стал доверенным лицом Даллеса и уже с 1943-го передавал в Берлин куратору Фельфе ценные сведения.

- Неужели оберштурмфюрер СС Фельфе и есть тот самый Штирлиц?

- В годы войны Фельфе с нами не сотрудничал. Но помните характеристику Штирлица? Истинный ариец. Характер нордический, выдержанный. С товарищами по работе поддерживает хорошие отношения. Безукоризненно выполняет служебный долг. Беспощаден к врагам рейха. Это в полной мере относилось и к Хайнцу. Родился он в 1918 году в семье полицейского. В 1931-м вступил в гитлерюгенд, в 1936-м - в СС. Был охранником нацистских бонз. В 25 лет - оберштурмфюрер в центральном аппарате РСХА. Наш киношный Штирлиц начал там служить, когда ему было за сорок.

Таблетки для мужской потенции

- Что еще известно про молодого Фельфе?

- Например, его рапорт о разработке таблеток для повышения мужской потенции и продаже в Швейцарии за крайне необходимую Третьему рейху валюту. Идею одобрил сам рейхсфюрер СС Гиммлер. После этого рапорта инициативного новичка вызвал Шелленберг. С тех пор он был облечен доверием шефа.

Сообщения внедренного к Даллесу агента Габриэля о сепаратных переговорах в Швейцарии Фельфе вопреки субординации сразу отправлял Шелленбергу. Оттуда они шли к шефу РСХА Кальтенбруннеру и рейхсфюреру Гиммлеру. Непосредственный начальник Хайнца, курировавший Западную Европу, получал лишь копию. Ситуация с переговорами в реальности была несколько иной, чем показано в сериале.

- Как же тогда наша разведка и Сталин узнали об операции «Санрайз»?

- В первую очередь от наших источников в американских спецслужбах. Затем - из английских. И в какой-то мере из Германии. Но не от самого Фельфе.

- Когда он стал работать с нами?

- В мае 1945-го он попал в плен к англичанам. Поскольку на разведчике не было крови, его не расстреляли. В 1946-м выпустили. Фельфе работал журналистом. В 1951-м мы его завербовали. Хайнц Фельфе согласился сотрудничать с нами на идейной основе. Хотя и материально мы ему помогали. Строить домик в Баварии, например.

- Бывший эсэсовец стал коммунистом?

- Нет, конечно! По его признанию, было две важные причины работать на СССР против Запада. Первая - варварская бомбардировка американцами и англичанами его родного Дрездена в феврале 1945-го. Неоправданная с точки зрения военных действий. Скорее это была акция устрашения СССР. Ведь город отходил в советскую зону. Дрезден был стерт с лица земли. Фельфе рассказывал, как плакал на месте, где прежде стоял родительский дом. Вторая причина - любовь к фатерланду. Сталин предлагал после разгрома гитлеровского режима сохранить Германию целой, но сделать нейтральной, демилитаризованной. Как это позже случилось с Австрией, откуда победители вывели войска и базы. Но Англия, США и Франция настаивали на разделе Германии.

Фельфе был против раздела фатерланда. Поэтому и согласился работать с Москвой против западных спецслужб.

Ветеран службы внешней разведки Виталий Коротков побывал на Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM).Фото: Иван МАКЕЕВ

Прослушка сгорела

По нашему заданию опытный разведчик Третьего рейха смог устроиться в так называемую Организацию Гелена. Это разведывательная служба Германии, созданная американцами после войны во многом из числа бывших сотрудников нацистских спецслужб. Руководил ею гитлеровский генерал Рейнхард Гелен. Фактически это была карманная спецслужба ЦРУ, финансировавшаяся США. Фельфе успешно там показал себя и вскоре возглавил «советский отдел». Благодаря ему мы узнавали о всех операциях геленовцев против Москвы и наших агентов в ФРГ. В 1956-м канцлер ФРГ Аденауэр реорганизовал контору Гелена в официальную разведывательную службу Западной Германии (БНД). Фельфе стал правительственным советником, начальником отдела контршпионажа против СССР и советских представительств на территории ФРГ.

- Конкретно о его работе на СССР рассказать можете?

- Я курировал Хайнца Фельфе, мы сразу нашли общий язык. Один из конкретных примеров: по указанию генерала Гелена он руководил установкой дорогой подслушивающей системы в новом здании советского торгпредства в Кельне. В доме напротив специалисты БНД должны были слушать все переговоры. Получив от Фельфе схему, мы пропустили по системе сильный ток и ликвидировали все жучки.

За 10 лет сотрудничества Фельфе с Москвой на территории Западной Германии у советской разведки не было ни одного провала. Мы своевременно получали от него информацию и выводили из-под удара наших сотрудников, агентуру. Через руки Хайнца проходила и ценнейшая политическая информация. Те же еженедельные политические обзоры, которые БНД готовила канцлеру ФРГ Аденауэру. Но чуть раньше они попадали в Кремль.

Еще пример. В 1955 году Аденауэр впервые приехал в Москву. Фактически подписывать мирный договор. Благодаря Фельфе мы заранее знали, до каких пределов могут пойти немцы, на какие уступки согласятся, где мы можем нажать. Знали всю тактику переговоров канцлера с Кремлем. Включая совет генерала Гелена Аденауэру перед застольями с советским руководством принимать оливковое масло. Чтобы быстро не захмелеть от водки...

За 10 лет сотрудничества Фельфе передал в Центр более 16 тысяч секретных документов!

Обменяли на целый автобус шпионов

- Что было потом?

- В 1961-м Фельфе арестовали. Точная причина провала неизвестна до сих пор. Правила конспирации он соблюдал строго, мы при встречах с ним - тоже. Следствие шло долго. Приговор - 14 лет лишения свободы. Самая высокая мера наказания в ФРГ. Освободиться Фельфе должен был в 1977-м. Но уже в феврале 1969-го

Москва смогла обменять Фельфе на 21 западного агента - их арестовали в СССР и ГДР. Целый автобус!

Переговоры об обмене шли долго, наши противники попытались сорвать его. В тюрьме к Фельфе наведался некий господин, предложил свободу и полмиллиона марок гонорара за мемуары о работе в разведке начиная с Третьего рейха. Огромная на тот момент сумма. Условие - он должен поселиться в одной из нейтральных стран и никогда не посещать СССР и другие государства социалистического блока. Явно готовили шумную пропагандистскую акцию: дескать, «красный агент» предпочел свободу на Западе. Фельфе не знал о готовящемся обмене, но от лестного предложения отказался.

После освобождения он получил гражданство ГДР, поселился в уютном домике с садом в Берлине, преподавал криминалистику в Университете Гумбольдта...

В 1971-м начались съемки «Семнадцати мгновений весны». В Берлин выехала группа во главе с Татьяной Лиозновой. Они несколько недель работали с Хайнцем Фельфе. Он же прекрасно знал обстановку в РСХА, родном шестом отделе Шелленберга, где по сценарию работал Штирлиц, отношения между людьми, манеру общения, другие детали... Лучшего консультанта невозможно было найти.

Хайнц Фельфе получил несколько советских наград. Фото: Mehner/Getty Images

КСТАТИ

Не раз пересматривал «Семнадцать мгновений весны»

- Сам Фельфе смотрел сериал?

- Несколько раз. Ему подарили кассеты. Телеэпопея, я знаю, ему очень понравилась. Мы регулярно переписывались с 1995-го до самой его кончины. Это удивительный человек как по своему жизненному пути, полному превратностей и метаморфоз, так и по эффективности работы. Был награжден орденами Боевого Красного Знамени и Красной Звезды, знаком «Почетный сотрудник госбезопасности». Умер Хайнц Фельфе в 2008 году. Ему было 90.

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В соответствии с названием телеэпопею о подвигах советского разведчика Штирлица в нацистском логове планировали показать весной. Но в мае 1973-го состоялся первый официальный визит Леонида Брежнева в ФРГ. По политическим соображениям премьеру перенесли на 11 августа. Успех был оглушительный. Уже через три месяца двенадцать серий показали вновь. Сериал до сих пор регулярно собирает у телеэкранов миллионы зрителей. Штирлиц стал главным нашим киноразведчиком, героем многочисленных анекдотов. Анекдоты, как известно, народ слагает о любимых персонажах. (подробности)