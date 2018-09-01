Самые необычные райдеры в шоу-бизнесе: Шнур требует банку варенья, а Лобода коньяк и 12 пар носков

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-29T02:40:28+03:00

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Еще недавно звездные прокатчики уверяли «КП»: мол, из-за кризиса артисты затянули потуже пояса, черной икры и шампанского «Кристалл» в их райдерах больше не встретишь.

Мы решили выяснить, так ли это.

Вино не моложе 2007 года

Вот запросы самой на сегодняшний день популярной певицы Светланы Лободы.

Проживать артистка желает в отеле не менее 5 звезд. Причем номер Светланы должен выходить на тихую сторону улицы. Передвигается на гастролях Лобода исключительно на авто представительского класса не старше пяти лет.

Еще из требований.

✔ Температура воздуха в гостиничном номере и в гримерке должна быть не менее 24 градусов тепла.

✔ Помимо гонорара за выступление прокатчики должны выплатить суточные в размере 200 евро. Суточные выплачиваются вне зависимости от того, обеспечено питание или нет!

В гримерке.

✔ Все окна помещения должны быть завешены или заклеены плотной тканью.

✔ К приезду певицы должны быть куплены короткие спортивные носки (белые и черные, 6 пар) и черные и бежевые капроновые носочки (6 пар). Для каких нужд, не уточняется. И набор лейкопластырей от влажных, сухих и врастающих мозолей.

Остановимся на гастрольном рационе Светланы. В гримерке у певицы должна быть мясная нарезка (язык, куриный рулет, телятина), деликатесы (пармская ветчина, прошутто), различные виды сыра, фрукты, большая тарелка ягод.

Помимо гонорара Лобода требует от организаторов суточные - 200 евро. Фото: Persona Stars

«Качество закусок - только ресторанная подача, - гласит райдер. - Горячее для артистки подается дважды - до и после выступления. Это лосось запеченный или приготовленный на гриле с картофелем или с отварным рисом. Или кускус, спаржа на гриле без соусов. Плюс два вида салата на выбор - цезарь или руккола с черри и креветками. Либо любой фирменный салат без майонеза. В гримерной комнате после выступления обязательно наличие морковного или яблочного фреша».

Помимо сока и чая Лобода просит и алкоголь: красное и белое сухое итальянское вино (не моложе 2007 года) и два вида коньяка.

Читаем далее: «В случае нарушения (или невыполнения) одного или нескольких пунктов данного райдера артист оставляет за собой право отказаться от выступления без возвращения предоплаты по гонорару».

Неожиданный пункт - запрет фото- и видеосъемки во время выступления. И это в эпоху смартфонов! Однако менеджмент звезды грозит: если во время концерта артистка заметит съемку, то она вправе прервать выступление без возврата гонорара.

Зверева называть только суперзвездой

Кристина Орбакайте тоже просит организаторов концертов внимательно отнестись к ее просьбам.

«Певица не летает на старых советских и российских самолетах. Артистку должен встречать автомобиль представительского класса иностранного производства не старше трех лет», - написано в райдере Орбакайте.

В гримерке у Кристины все скромно, чай (обязательно наличие ромашкового), кофе, сахар, фрукты, овощи, бутерброды (сыр только иностранных производителей).

У Сергея Зверева в запросах некоторые странности. Артист прописал в райдере, чтобы принимающая сторона обращалась к нему не по имени, а называла исключительно суперзвездой. И еще стилист просит, чтобы на гастролях к нему был приставлен оператор, который будет фиксировать каждый его чих.

И Зверев со своими выходками не одинок. По словам известных прокатчиков, раньше они удивлялись: мол, почему «Отпетые мошенники» просят закупить к их концерту десятки рулонов туалетной бумаги. Выяснилось, что бумага нужна артистам для одного из номеров. Удивляла промоутеров и бейсбольная бита в райдере Доминика Джокера. Потом экс-«фабрикант» пояснил, что вписал в райдер биту, чтобы проверить, читают ли прокатчики райдер.

А вот у Филиппа Киркорова, несмотря на его звездный статус, райдер без капризов.

Король поп-сцены обожает фастфуд, поэтому, если Филипп завязывает с диетой, в его райдере тут же нарисовываются картошка фри, кола, а также - контрольный выстрел в талию - зефир в шоколаде. Если Киркоров на диете (как сейчас), то из этого списка обязательна лишь кола-лайт.

Шоколадное молоко - «Ленинграду»

У Сергея Шнурова райдер, понятное дело, не может обойтись без алкоголя.

«Водка, мартини, пиво, минералка, сок, жрачка», - кратко обозначил свои требования прокатчикам лидер группы «Ленинград».

- Водичка, кофемашина, пепельница - вот и весь мой райдер, - уже более скромный список огласил недавно журналистам сам Шнуров.

В последнее время Сергей Шнуров больше налегает на минералку.Фото: Instagram.com

Впрочем, репортеры «КП» как-то оказались в гримерке Шнура перед его выступлением в Сочи. По требованию артиста организаторы мероприятия занесли туда приличный продуктовый набор: 18 бутылок минеральной воды, различные виды сыра, мясную нарезку, кофе, чай, фрукты (виноград, яблоки), красную икру, два пакета шоколадного молока. И... банку варенья. Видимо, к чаю.

- Когда я делал концерт Шнура, у него еще не было в райдере банки варенья, только целое меню минеральных вод, - смеется звездный промоутер Сергей Лавров. - Кстати, Шнур очень хорошо относится к своим музыкантам, просит для них большие суточные. Что касается алкоголя, сейчас, насколько я знаю, особо не пьет. Не нужно думать, что все артисты алкоголики. Многие певцы перед выступлением могут себе позволить рюмочку коньяка - это раскрывает связки.

Вода через трубочку для Долиной

- Особенность всех артистов старой школы - им все равно, какая будет гримерка и что в ней. Главное, чтобы гримерка была у сцены, - продолжает Сергей Лавров. - К примеру, София Ротару часто работает на гастролях в цирках. Мы подчеркиваем в райдере, что гримерка должна быть рядом с ареной. Как-то директор цирка расстарался ради любимой певицы, отдал ей самую лучшую комнату в цирке, купил туда новый диван. Рабочие поклеили новые обои, постелили ламинат. София Михайловна приехала, посмотрела на все это великолепие, но была непреклонна: «Мне нужна гримерка у арены». Директор цирка удивился: «Там вонь, там животные! А тут, смотрите, чистота, комфорт!» На что Ротару сказала: «Готова сидеть в вони, но только у сцены».

У Софии Ротару указаны в райдере сырые яйца. Все думают, что она их пьет для голоса, а на самом деле София Михайловна любит хорошо сваренные всмятку яйца. Ее домработница (она же костюмерша и врач) эти яйца в гримерке до правильной кондиции готовит и перед выступлением подает певице.

А еще меня удивила одна особенность райдера Ларисы Долиной. Воду администратор ей должен подавать в бутылочке, обязательно с трубочкой, чтобы народная артистка губы не пачкала. И главное, чтобы трубочка в бутылочке не бултыхалась (это меня больше всего поразило), ее нужно салфеткой обкладывать!

Басков засыпает под телевизор

Райдер Стаса Михайлова, по словам самого артиста, такой, что проще не придумаешь.

- У Стаса вообще нет бытового райдера, - рассказал «КП» друг Михайлова Сергей Кононов. - Никаких излишеств нет и в помине. До концерта Стас вообще не ест. Алкоголь артист не употребляет ни в каком виде. И не курит.

- Не понимаю артистов, которые требуют: «Свари мне курицу или какого-нибудь цыпленка особенного!» Это глупость, - сказал «КП» сам Стас Михайлов. - Сейчас я прошу только чай, мед, фрукты, воду. Это есть везде. И шансов меньше, что отравишься.

Скромен в запросах и Николай Басков.

- Никаких условий в райдере у меня нет. Главное - если я остаюсь ночевать в гостинице, чтобы напротив кровати был телевизор, - рассказывает «Комсомолке» Николай. - Мне обязательно надо, когда я засыпаю, чтобы кто-то говорил у меня под ухом.

АППЕТИТЫ

Собчак хочет массажный стол и лучший отель в городе

Довольно обширный райдер у Ксении Собчак, которая колесит по стране с мастер-классами и корпоративами.

А еще Ксения требует двух отдельных специалистов - визажиста и парикмахера.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Только лучший отель в городе. Температура в помещении не должна превышать 20 градусов. В номере всегда должен быть сложенный массажный стол и дополнительные полотенца», - подчеркивает в своем райдере Собчак.

Больше страницы занимают требования по еде.

- В гримерке обязательное наличие: салат овощной (без лука, без болгарского перца), куриный бульон, гречка с грибами (без лука, несладкая), цыпленок жареный с кетчупом или жареный картофель с грибами по-домашнему (или пюре), куриные котлеты, картофельные драники со сметаной. А на закуску: зефир со вкусом пломбира, горький шоколад, фрукты, орешки, мед. В гримерке (по возможности) нужен официант (для кофе, сока и т. д.).

НУ И НУ!

Леонтьев просит побольше мешков для мусора

- Недавно меня удивил райдер Евгения Петросяна, - признается промоутер Сергей Лавров. - Евгений Ваганович на протяжении всего гастрольного тура хочет жить только в одной гостинице. Обычно артисты ездят цепочкой: сегодня здесь, завтра там. А Петросян готов ездить туда-обратно, лишь бы жить в одном отеле. Причем переезды должны быть не больше 200 км. Выезжает только на маленькие туры - четыре концерта.

Я разговаривал с его молодой красивой помощницей (Татьяной Брухуновой. - Ред.), она сказала: «Надо беречь Евгения Вагановича, учесть все его пожелания». Впрочем, это не так сложно. Вот к приезду Валерия Леонтьева приходится готовиться тщательнее. У Валерия Яковлевича есть особенность в райдере: артист требует в номер много мешков из-под мусора. Он ими окна в отеле заклеивает, чтобы солнце не мешало.

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Для Лолиты - отдельный вагон

Практически у всех знаменитостей есть одинаковые требования к транспорту и уровню гостиницы. Большинство артистов на гастроли летает бизнес-классом, ведь они зачастую проводят в самолетах больше времени, чем пилоты. В аэропорту они предпочитают ждать посадки в VIP-зале, а останавливаются в номерах-люкс 4-5-ти зведных отелей. Так же артистам необходима удобная и хорошо прогретая машина. Этот пункт организаторы концертов всегда выполняют четко, ведь даже небольшой сквозняк может привести к болезни, а значит концерт или тур будет отменен. Но есть и те, у кого особые требования к способу передвижения. (подробности)