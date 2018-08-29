Виталий Савельев переизбран генеральным директором «Аэрофлота»

СЕГОДНЯ 15:30 2018-08-29T15:43:18+03:00

В ближайшее время он представит Президенту страны обновленную Стратегию развития компании

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Совет директоров ПАО «Аэрофлот» переизбрал действующего генерального директора компании Виталия Савельева еще на пять лет. Заседание Совета директоров прошло 28 августа под председательством Михаила Полубояринова.

Савельев возглавил «Аэрофлот» 10 апреля 2009. Тогда компания была не в лучшем состоянии, являясь по сути перевозчиком регионального уровня. Перед новым руководителем Президент страны поставил задачу сформировать полноценный авиационный холдинг. Под крыло «Аэрофлота» передали ряд региональных перевозчиков — с этого началось построение группы «Аэрофлот».

В 2011 Савельев представил президенту РФ Стратегию развития группы «Аэрофлот» до 2025 года. Главной задачей было поставлено возвращение в число крупнейших авиакомпаний мира. Планировалось, что к 2025 «Аэрофлот» войдет в топ-5 европейских и топ-20 мировых авиахолдингов. Достичь этого удалось намного раньше — уже в 2017.

Пассажиропоток вырос в разы — с 8,6 миллионов человек в 2009 до 32,8 в 2017. А с учетом дочерних компаний и вовсе получаются рекордные 50,1 миллиона пассажиров.

Настоящим прорывом эксперты называют создание первого в нашей стране классического лоукостера — компании «Победа». Первый ее рейс состоялся 1 декабря 2014. О значимости «Победы» для россиян говорит хотя бы тот факт, что за первые два года ее работы больше миллиона человек впервые смогли позволить себе путешествие на самолете.

Виталий Савельев инициировал важнейшие для отрасли изменения в российском законодательстве: введение невозвратных билетов, платный провоз багажа, возможность нанимать пилотов-иностранцев, «черные списки» авиадебоширов.

Бренд «Аэрофлота» второй год подряд признается самым узнаваемым среди авиакомпаний мира. Да и других премий у компании великое множество — семикратное звание «Лучшей авиакомпанией Восточной Европы», дважды полученный титул «Любимой иностранной авиакомпании в Китае».

При Виталии Савельеве «Аэрофлот» планомерно наращивал авиапарк отечественных самолетов. Сейчас он крупнейший эксплуатант современной российской авиатехники. На рейсах компании работают 50 машин новейшего поколения Sukhoi Superjet 100. А в ближайшие годы производитель поставит 50 лайнеров МС-21.

Менеджмент компании и лично Виталий Савельев подготовили обновленную Стратегию развития группы «Аэрофлот» до 2023 года. В ближайшее время она будет представлена Президенту РФ Владимиру Путину.