Зарубежные страны заинтересовались автомобилями проекта «Кортеж»

СЕГОДНЯ 08:44 2018-07-14T08:44:54+03:00

В продаже эти машины появятся в 2019 году под брендом Aurus.

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Стало известно об интересе зарубежных стран к автомобилям проекта «Кортеж». Об этом заявил один из разработчиков этих машин - глава Центра компьютерного инжиниринга Алексей Боровков.

По его мнению, интерес связан в первую очередь с тем, что президент РФ Владимир Путин ранее показал автомобиль наследному принцу Абу-Даби Мухаммеду Аль-Нахайяну. Как отметил Боровков, ОАЭ являются богатой страной, в которой живет много людей, готовых покупать машины такого класса. «Я думаю, что это в первую очередь связано с тем, что наш президент показывал (автомобиль) руководителю Арабских Эмиратов, пригласил его в машину посидеть и так далее», - сказал разработчик РИА Новости.

Также Боровков заметил, что перед встречей президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, которая должна пройти в Хельсинки 16 июля, автомобиль главы нашего государства был вывезен в финскую столицу, что также вызвало интерес.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 7 мая Путин приехал на инаугурацию на новом автомобиле - на лимузине проекта «Кортеж». А 1 июня российский лидер показал свой лимузин принцу Абу-Даби.