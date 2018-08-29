2018-08-29T17:46:41+03:00
Звезды

«Встаю, передвигаюсь»: Сергей Жуков перенес операцию

Солист «Руки вверх» рассказал о своей состоянии после тяжелого хирургического вмешательства [видео]
Петр СИМОНОВ
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Певец вынужден был отменить все концерты, назначенные на время леченияПевец вынужден был отменить все концерты, назначенные на время леченияФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Сегодня сложно найти группу, которая бы собирала больше аншлаговых концертов, чем «Руки вверх». Уже больше 10 лет всю команду тянет на себе Сергей Жуков — с прежним участником коллектива Алексеем Потехиным они перестали сотрудничать с 2006 года.

Их фанаты - подросшие девушки и дамы, а также их мужья - они все когда-то отплясывали под нехитрые ритмы и незамысловатые строчки песен «Руки вверх» на дискотеках 90-х и 2000-х. Промоутеры давно называют группу Сергея Жукова одним из гастрольных лидеров по полностью раскупленным залам и числу заказняков.

Такой бешеный ритм едва не сломал главного солиста, автора песен и лидера группы. Сергей Жуков уже не первый месяц беспрерывно лечится.

Сегодня 42-летний музыкант сообщил миллионам фанатов о том, как прошла его операция — он о ней предупреждал заранее.

- Друзья! Операция моя прошла успешно! Я уже нахожусь в палате, встаю, передвигаюсь, чувствую себя очень хорошо и позитивно!!! Хочу сказать огромное спасибо моим хирургам, докторам, медсестрам, всей стране, всем Вам за поддержку и переживания, за 8 тысяч чистосердечных комментариев, за десятки тысяч молитв и добрых слов! Теперь предстоит реабилитация и я надеюсь, что уже скоро я смогу порадовать вас и своим творчеством и новым здоровым и возрожденным Жуковым:) В ближайшие дни, постараюсь записать для вас видео! СПАСИБО!!! - написал артист.

Напомним, что в начале августа Сергей лично и на камеру рассказал о происходящем с ним.

sezhukovsezhukov
Сергей Жуков - о своем здоровье
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- За последние несколько лет мы дали неимоверное количество концертов, то была большая серьезная работа и поэтому и здоровье мое пошатнулось, - объясняет Жуков. - Летом я решил заняться своим здоровье полечить все болячки, которые скопились за эти долгие годы.

В начале июня я начал лечение, но, к сожалению, стало становится не лучше, а хуже. Раны перестали заживать и мне пришлось обратиться к целому консилиуму врачей, которые решали эту проблему. Сразу хочу сказать, что это не одна из страшных болезней.

Я не прикован к постели, я подвижен, жизнеспособен. Но я должен ежедневно находится в больнице, принимать процедуры.

Певец вынужден был отменить все концерты, назначенные на время лечения. Теперь потребуется еще какое-то время, чтобы лидер «Руки вверх!» полностью восстановился.

Напомним, Сергей Жуков второй раз женат.

https://www.instagram.com/p/Bk-NFLrn4kT/?taken-by=burdregina

Его избранница — Регина Бурд, экс-солистка группы «Сливки». У них трое детей: 9-летняя дочь Ника, 8-летний сын Энджел, 3-летний сын Мирон.

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