Статс-секретарь - заместитель Министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов: Доля отечественных товаров с каждым годом растет

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-29T21:11:28+03:00

Виктор Евтухов уверен, что российские производители могут успешно конкурировать с импортом: и по цене, и по качеству. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Изменить размер текста: A A

Министерство промышленности и торговли активно занимается развитием легкой промышленности. За прошлый год отрасль выросла более чем на 5%. Во многом это произошло благодаря поддержке малого бизнеса и отечественных производителей. Причем помогать нужно на всех этапах: от производства до сбыта. Стимулировать спрос на российскую продукцию могут малые форматы торговли. Какова в целом ситуация в отрасли? Что такое комфортная потребительская среда? И почему в ведомстве активно продвигают ярмарки одежды? Об этом мы поговорили с замглавы и статс-секретарем Минпромторга Виктором Евтуховым.

«ЛЕГПРОМ ВОСПОЛЬЗОВАЛСЯ ОКНОМ ВОЗМОЖНОСТЕЙ»

- Виктор Леонидович, какая сейчас ситуация в легкой промышленности? Растет ли доля отечественной продукции на нашем рынке?

- Минпромторгу России вместе с отраслевыми союзами и бизнесом удалось вывести отрасль на позитивную динамику. Легкая промышленность воспользовалась окном возможностей в рамках импортозамещения. Да, поставки готовой продукции из-за рубежа продолжают расти, но мы смогли заместить их в сегменте спецодежды, специальных тканей и спецобуви. В последние три года идет стабильный рост доли товаров отечественного производства. Сейчас она составляет более 25%. Кроме того, лидеры отрасли занимают новые рыночные ниши. Одна из тенденций - они запускают производство продукции, востребованной смежными отраслями.

- Что это значит?

- Например, налажен выпуск высокотехнологичных тканей и нетканых материалов для строительства домов и автодорог, для нужд сельского хозяйства, медицинской и мебельной промышленности. В сегменте спецодежды наши предприятия освоили выпуск высокотехнологичных тканей со специальными защитными свойствами. Плюс у нас страна богата ресурсами. А нефть, газ и лес - это основа для синтетических волокон и нитей. Активно ведем переговоры с крупными лесопромышленными компаниями по производству вискозной целлюлозы. Количественный рост сопровождается переходом на новый качественный уровень. За сравнительно небольшой период произошел мощный рывок в создании высокотехнологичной спортивной экипировки и товаров для активного отдыха. Одежда для спорта, активного отдыха, работы в экстремальных условиях с маркировкой «Сделано в России» вызывает все больший интерес у зарубежных потребителей.

- То есть даже на экспорт уже можем поставлять?

- И можем, и поставляем. Уже сейчас по применяемым технологиям и качеству производства российские компании конкурируют с ведущими мировыми аналогами. А в сегменте товаров для использования при низких и сверхнизких температурах мы уверенно выходим в мировые лидеры. И не только насыщаем свой рынок, но и наращиваем экспортный потенциал.

- Есть ли госпомощь для компаний легпрома?

- Мы примерно три миллиарда рублей тратим на поддержку отрасли. Плюс есть программы льготного кредитования и субсидирования у Фонда развития промышленности и корпорации МСП. Тем не менее очень многие в отрасли работают на свой страх и риск, инвестируют собственные средства, таланты, компетенции, привлекают кредиты. Пожалуй, это самая конкурентная отрасль.

На ярмарке одежды, которая прошла в Москве, свою продукцию представили десятки производителей из различных регионов страны. Фото: Предоставлено "Рустекстиль"

«ТОВАР НА ЯРМАРКАХ УНИКАЛЬНЫЙ»

- Спецодежда - это хорошо. Но массовому потребителю нужны вещи для повседневного использования. Например, Минпромторг стал организатором ярмарок одежды в крупных российских городах. Для чего?

- В конце июля у нас прошла пятая Всероссийская ярмарка одежды, обуви и текстиля - на этот раз в центре Москвы. Наша основная цель - поддержка отечественных производителей одежды, обуви, текстиля и аксессуаров и обеспечение российских граждан качественными товарами повседневного использования по доступной цене.

- Почему именно ярмарка? В каждом городе теперь куча торговых центров. Разве нужно что-то еще?

- Торговый центр, торговая сеть и ярмарка - принципиально разные торговые форматы. Ярмарка - это не только торговая площадка, это еще и площадка для общения. Многие из наших постоянных участников изменили подход к изготовлению продукции. Речь идет о размерном ряде, силуэтах, цветах и качественном составе изделий. На ярмарке производитель и конечный потребитель находятся в прямом контакте. Это позволяет производителю ориентироваться на своего покупателя. Что очень важно, потому что развивает здоровую конкуренцию на рынке, стимулируя развитие малого и среднего бизнеса в швейной индустрии. Это продукция ежедневного спроса отечественного производства. Более того, часто товар, представленный на ярмарках, уникален. Его не найти в крупных торговых сетях и магазинах ведущих брендов, поскольку мелкие производители часто не могут обеспечить товаром даже один магазин. Не будет ярмарок - не будет таких производителей. Поэтому мы считаем, что местные власти должны помогать тем, кто хочет организовывать подобные ярмарки. Только так, собственно, они и могут помочь производителям - через организацию им каналов сбыта.

- Речь ведь об очень мелких предпринимателях. Как ярмарки могут помочь отрасли в целом?

- Как ни удивительно, легпром в части швейного производства во всем мире - это прежде всего и есть малый бизнес. И им-то труднее всего со сбытом по тем причинам, о которых мы говорили. Если дать им возможность без издевательств торговать на ярмарках, наш малый швейный бизнес имеет практически неисчерпаемый резерв для роста. У нас все-таки много людей, которые умеют и хотят шить. Повторюсь, проблема только в сбыте и в налаживании контакта мелкого производителя с покупателем для обратной связи - чтобы точно знать, чего хочет покупатель, и шить то, что нужно, а не то, что хочется. Ярмарки в этом смысле - самый эффективный инструмент решения проблем и со сбытом, и с обратной связью. За счет развития малых и средних (и крупных, безусловно) производств мы сможем дать дополнительный импульс развитию нашего легпрома. В последние годы нас радует, что отрасль растет в среднем на 5 - 6% в год. Хотя есть сегменты, которые дают и 30 - 40%. С учетом тех сложностей, которые были у нас в последние годы, мы считаем, что это очень хороший, позитивный тренд.

- Откуда на ярмарки, организованные Минпромторгом, приезжают производители? Что они продают?

- В ярмарках участвуют российские предприятия и дизайнеры из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Рязани, Костромы, Республики Коми, Краснодарского края, Нижегородской, Ивановской, Волгоградской, Воронежской областей, Ставрополья и других регионов страны. В числе их товаров - текстиль, изделия из хлопка, льна и шерсти, кожгалантерея и аксессуары ручной работы, а также собственные дизайнерские коллекции.

Динамика развития российской легкой промышленностиФото: Дмитрий ПОЛУХИН

«ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА - КОМФОРТНАЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ СРЕДА»

- В конце июля в России отмечался День работника торговли. Какие основные направления отрасли сейчас разрабатывает Минпромторг? На что будет сделан акцент в новой стратегии развития торговли?

- Торговля всегда играла ключевую роль в развитии полноценной экономической системы любого государства. Сфера потребительского рынка - торговля, общественное питание и бытовые услуги - составляет больше 15% ВВП страны. Торговля не получает ни копейки государственных средств и субсидий. Подчеркну - отрасль полностью рыночная. Мы предлагаем сделать формирование комфортной потребительской среды главной задачей стратегии.

- Этот термин - «комфортная потребительская среда» появился недавно. Что он значит?

- Мы вводим его в оборот впервые. Он необходим, так как без него не складываются воедино отдельные составные элементы торговли. Невозможно оперировать долгосрочным планом без четкого понимания идеальной картинки - той цели, к которой мы должны стремиться. И комфортная потребительская среда и есть такая целевая модель, к которой необходимо стремиться при развитии торговли и сектора потребительского рынка того или иного региона, города, территории.

- Что под этим подразумевается?

- В городе человек везде, в пределах шаговой доступности, должен иметь возможность, исходя из своих доходов, купить еду, одежду, товары первой необходимости для дома, а также приобрести готовую еду или поесть - как в формате быстрого питания, в том числе уличного, так и в формате кафе и ресторана. Помимо этого, человек должен иметь в месте своего жительства в комфортной транспортной доступности услуги, предоставляемые современными торговыми центрами, гипер- и супермаркетами, крупными магазинами строительных материалов и товаров для дома, дачи, сада, иными специализированными магазинами. Наконец, должна быть максимальная представленность в торговле брендов: как товаров, так и торговых операторов.

- В чем еще приоритеты министерства в развитии торговли?

- Первое - это всяческое содействие частной инициативе, дерегулирование и снятие административных барьеров. Важно, чтобы бизнес чувствовал себя уверенно и развивался, не опасаясь новых дополнительных регулирований и ограничений. Второе - создание условий для развития всех форматов торговли, прежде всего малого торгового бизнеса, которому, к сожалению, особенно нелегко. С возрождением малой торговли начнется развитие ориентированного на нее мелкого и среднего производства. Необходимо решать вопрос по возрождению розничных рынков. За десять лет их стало в пять раз меньше. Основная причина - опять же неоправданно жесткое регулирование. Возвращаясь к нашей главной теме, должны процветать ярмарки - это самый простой и дешевый способ вывести свой товар на рынок.

Отрасль в цифрах и фактахФото: Дмитрий ПОЛУХИН

СЛОВАРИК «КП»

«Ярмарка» - слово произошло от немецкого сочетания Jahr («год») и Markt («базар, рынок»).

ЕЩЕ ПО ЭТОЙ ТЕМЕ

Российские производители одежды: Покупатель стал экономным и рациональным

Чтобы выжить на конкурентном рынке, приходится изощряться

Ситуацию в отрасли представители ведомства и профильные эксперты постоянно обсуждают на «круглых столах» и пленарных дискуссиях. В нынешней экономической ситуации для отечественного легпрома есть как плюсы, так и минусы. Эксперты отмечают сразу несколько основных тенденций. (подробности)