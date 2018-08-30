2018-08-30T01:46:02+03:00
Звезды

Не хуже Ирины Шейк? Новая пассия Криштиану Роналду дебютировала на Венецианском фестивале в нескромном наряде [фото]

Футболист, ставший звездой итальянского «Ювентуса», обеспечил Джорджине Родригес приглашение на кинофорум [фото]
Ирина СУХАНОВА
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Джорджина Родригес дебютировала на Венецианском кинофестивале.Джорджина Родригес дебютировала на Венецианском кинофестивале.Фото: REUTERS
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Новой подруге Криштиану Роналду явно не дает покоя слава его бывшей возлюбленной Ирины Шейк. 32-летняя россиянка давно стала звездой красных дорожек, ее приглашают на самые престижные светские мероприятия планеты – от Каннского фестиваля до вечеринок «Оскара». Джорджина, заняв место Ирины в сердце футболиста, такой известностью похвастаться не может. Ее охотно зовут на спортивные мероприятия, а вот на светские – со скрипом, и то на вечеринки не первой величины. Все дело в том, что на момент встречи с Роналду у Ирины уже был статус модели с обложек, а у Джорджины – только карьера продавщицы в одном из мадридских бутиков и шаткое звание «начинающей манекенщицы». Видимо, честолюбивая испанка решила, что пора менять ситуацию. Тем более, что подвернулся удобный случай: Венецианский кинофестиваль. Криштиану, как известно, с недавних пор – ведущий игрок «Ювентуса» и главная футбольная звезда Италии. Кто же откажет в приглашении его девушке?

Оставив на один вечер ребенка дома с папой (в ноябре прошлого года Джорджина родила Роналду дочь Алану), 24-летняя брюнетка появилась в числе голливудских звезд и супермоделей на церемонии открытия 75-го Венецианского кинофестиваля. Дебют получился весьма нескромным: Джорджина выбрала для красной дорожки прозрачный кружевной наряд, не скрывавший ее прелестей. Образ дополнили длинные бриллиантовые серьги.

Подруга Роналду выбрала прозрачный наряд. Фото: REUTERS

Подруга Роналду выбрала прозрачный наряд.Фото: REUTERS

На пальце Джорджины почему-то отсутствовало кольцо с бриллиантом стоимостью в 500 тысяч евро, которое ей подарил Криштиану, как поговаривали, по случаю помолвки. С внушительным камешком подруга Роналду впервые появилась в Москве на Чемпионате мира по футболу-2018. Но с тех пор она почему-то практически не носила это кольцо.

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Excited to take part of the Venice Film Festival
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Когда стало известно о переходе Роналду в «Ювентус», Джорджина, не колеблясь, последовала за бойфрендом в Италию. Джорджина растит собственную дочку и заботится о других детях Криштиану, рожденных от суррогатных матерей. Девушка отлично поладила с Криштиану-младшим и близнецами Евой и Матео. В Инстаграме Джорджины царят страсть и полная семейная идиллия: то они с Роналду кусают одну клубничку на двоих, то картинно позируют дома с детьми на диване. Но теперь, похоже, подругу спортсмена перестал устраивать статус домохозяйки и матери его младшей дочери, и она решила стать супермоделью и светской львицей.

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С бывшей продавщицей мадридского бутика Gucci спортсмен начал появляться на публике осенью 2016 года. В свои 33 года Криштиану – четырежды папа. Когда Роналду только начал встречаться с российском моделью Ириной Шейк, СМИ узнали, что у него родился ребенок. Старший сын звезды футбола Криштиану появился на свет 17 июня 2010 года в частной клинике в США. Спортсмен долго скрывал от общественности, кто мама мальчика. Окружение Криштиану рассказывало прессе, что ребенка якобы родила американская официантка, которая случайно забеременела от футболиста после бурной ночи любви. Мол, португалец выложил кругленькую сумму, чтобы откупиться от мамы мальчика и воспитывать сына в одиночку. И лишь прошлым летом Роналду неожиданно признался: его сын родился от двух суррогатных матерей-мексиканок. Одна из женщин дала свою яйцеклетку, другая выносила малыша. Ни одна из суррогатных матерей никогда не видела ребенка и даже не знает, кто у нее родился — мальчик или девочка.

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Expectativa vs Realidad hahaha Feliz fin de semana... Mucha paz y amor para todos
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После расставания с Ириной Шейк Криштиану стал отцом близнецов: Ева и Мэтью так же появились на свет с помощью суррогатных матерей, дети родились в клинике Лос-Анджелеса в июне 2017 года. А еще спустя пять месяцев, в ноябре 2017 года Джорджина Родригес родила ему дочку. Девочку назвали Алана Мартина.

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