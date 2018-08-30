Отвечаем на главные вопросы об изменениях в пенсионной системе

СЕГОДНЯ 01:41 2018-08-30T01:59:43+03:00

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1. Теперь половина мужчин не доживет до пенсионного возраста?

Статистика смертности лукавая. Многие мужчины умирают в молодом возрасте. К примеру, большая смертность в промежутке от 35 до 40 лет. И причины совсем не связаны со старением. Главным убийцей является алкоголь. По его вине происходит большинство аварий на дорогах и бытовых конфликтов, приводящих к смертельным случаям. Но это, естественно, не повод устанавливать пенсионный возраст на уровне 35 лет.

Как подсчитали эксперты Высшей школы экономики, в ближайшие годы ожидаемая продолжительность жизни в России будет расти. Время на заслуженном отдыхе первого поколения мужчин, которое выйдет на пенсию после увеличения пенсионного возраста до 65 лет, составит 14,5 года. А женщин, достигших 60 лет, - около 25 лет. Это средние общемировые показатели. Именно столько на пенсии живут и в развитых странах мира.

2. А как быть тем, у кого не хватит стажа для назначения пенсии?

Чтобы получать трудовую (или страховую) пенсию, нужно наработать минимальный официальный стаж. Сейчас этот ценз - 9 лет. А к 2024 году увеличится до 15 лет. Дальнейших повышений пока не планируется. Граждане, которые не наработали необходимого стажа, претендуют только на социальную пенсию. К слову, таких людей очень мало - 42 тысячи человек на всю страну.

Ужесточение требований в плане пенсионного возраста коснется и этих людей. Теперь социальная пенсия будет назначаться не в 60 (женщинам) и 65 лет (мужчинам), а в 65 и 70 лет соответственно. Повышение тоже будет плавным. Для многих это плюс - они смогут добрать официальный стаж и все-таки получить страховую пенсию. Она обычно в полтора раза выше социальной.

Еще одна категория граждан, которые имеют право на социальные пенсии, - инвалиды. Если человека признают нетрудоспособным, он сразу становится получателем пособия от государства. Средний размер социальной пенсии с 1 апреля 2018 года составляет 9072 рубля.

3. Работающим пенсионерам не индексируют пенсии на уровень инфляции. После повышения пенсионного возраста ждет ли их прибавка?

Пока информации на эту тему нет. По предварительным заявлениям чиновников, эффекта от повышения пенсионного возраста работающие пенсионеры не почувствуют. По крайней мере до тех пор, пока будут работать. Ускоренное повышение пенсий пока предусмотрено только для неработающих.

По данным ПФР, продолжают трудиться на пенсии около 12 млн. человек. Их пенсия увеличивается лишь на величину заработанных за прошедший год пенсионных баллов - в среднем прибавка составляет 100 - 200 рублей в год. Тем не менее, когда человек уходит с работы, пенсия у него вырастает на величину всех пропущенных индексаций.

4. Сейчас, если отложил назначение пенсии, даются повышенные коэффициенты. Сохранится ли этот механизм?

Сейчас действует такая схема - если продолжаешь трудиться и не обращаешься за назначением пенсии, начинает работать повышенный коэффициент. К примеру, если отложить на 5 лет, пенсия вырастет на 45%, а если на 10 лет - вдвое.

Такую схему вводили несколько лет назад. По идее она должна была стимулировать граждан позже обращаться за пенсией. Но даже такая щедрая мотивация не сработала. Большинство предпочитали синицу в руках. Вполне возможно, что сейчас эту схему отменят вместе с баллами. Хотя логично было бы оставить. Ведь в ней только плюсы - и для государства, и для пенсионеров.

У кого сохранится право на досрочную пенсию

Пенсионные системы во всех странах мира комплексные. Они учитывают множество нюансов, в том числе профессиональные и социальные различия.

Металлурги и многодетные мамы

Совсем никаких изменений для досрочного выхода на пенсию не будет для тех, кто работает на вредных производствах (шахтеры, металлурги, железнодорожники и др.). Это профессии, входящие в так называемые малые списки. За работу с тяжелыми и вредными условиями труда и в горячих цехах пенсии сейчас получают 4,6 млн. человек. На пенсию в 2017 году вышли 103 тыс. человек.

По социальным мотивам досрочную пенсию без изменений оставят для нескольких категорий: женщин, родивших пять и более детей, женщин, родивших и воспитавших ребенка-инвалида до 8 лет, инвалидов по зрению I группы, лилипутов (карликов), а также людей, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС. Президент смягчил условия и для матерей, у которых трое и четверо детей (они смогут выйти на пенсию на три и четыре года раньше).

Сейчас такие пенсии получают 1,34 млн. человек. В прошлом году досрочно вышли на заслуженный отдых 52 тыс. человек.

Другие льготные категории смогут выходить на пенсию, как и раньше, досрочно. Но пенсионный возраст для них тоже вырастет - пропорционально общему повышению.

Северяне

Снижение пенсионного возраста для северян было обусловлено в 50-е годы сложными условиями проживания в этих районах. Фактически полное отсутствие инфраструктуры для работы и жизни предопределило такой низкий возраст. Но теперь даже на Камчатке появился высокоскоростной интернет. А продолжительность жизни на Севере растет, как и во всей стране. Поэтому льготы у жителей отдаленных регионов останутся, но пенсионный возраст для них тоже поднимется.

Например, если у мужчин, работающих на Крайнем Севере, было право выйти на пенсию в 55 лет, то теперь этот ценз постепенно передвинется к 60 годам (к 2028 году). Сейчас пенсию на этом основании получают 2,9 млн. человек. В прошлом году вышли 85 тысяч человек.

При этом для коренных малочисленных народов Севера условия не изменятся.

Педагоги и врачи

Льготы для педагогических, медицинских и творческих работников тоже останутся. Во-первых, не будет ужесточения требований по специальному стажу. Для разных категорий они составляют от 15 до 30 лет. Этот ценз повышаться не будет.

Но исходя из общего увеличения трудоспособного возраста для этих граждан возраст выхода на досрочную пенсию постепенно повысится на 5 лет. На рабочих местах данных категорий работников отсутствует фактор вредности, который может привести к утрате здоровья и как следствие утрате трудоспособности. Кроме того, как правило, эти категории работников при полной выслуге продолжают работать в профессии.

Досрочную пенсию по этим основаниям получают 1,8 млн. человек. Из них 38 тысяч получили право на нее в прошлом году.

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ

А как же военные?

Пенсии военным платит не Пенсионный фонд, а Минобороны, поэтому для них пока никаких изменений не будет. Но глава Минфина Антон Силуанов уже намекнул, что эту систему тоже неплохо бы реформировать. Решение по этому вопросу будут принимать позже.

NOTA BENE

По статистике, в среднем 70 - 80% досрочников из разных категорий продолжают работать даже после назначения пенсии. Это говорит о том, что большинство из них находятся в трудоспособном возрасте.