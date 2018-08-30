2018-08-30T01:59:43+03:00
Экономика

Плюсы грядущего повышения пенсионного возраста: прибавки к выплатам и не только

5 плюсов грядущего повышения пенсионного возраста
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Повышение пенсионного возраста позволит увеличивать пенсии каждый год вдвое быстрее - на 1000 рублей. Причем уже с 2019 года.Повышение пенсионного возраста позволит увеличивать пенсии каждый год вдвое быстрее - на 1000 рублей. Причем уже с 2019 года.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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1. Увеличатся выплаты

Повышение пенсионного возраста - не самоцель. Президент поставил правительству задачу - увеличивать пенсии опережающими темпами. Сейчас в законе гарантирована индексация пенсий на величину инфляции. Последние 3 года прибавка была от 400 до 500 рублей в год. Повышение пенсионного возраста позволит увеличивать пенсии каждый год вдвое быстрее - на 1000 рублей. Причем уже с 2019 года.

- Если бы мы не принимали решение по возрасту, то мы бы имели в 2024 году размер пенсии примерно на треть меньше, чем тот, который мы сейчас ожидаем, - заявил первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, после реформы пенсия должна составлять не менее 40% от той зарплаты, которую получал человек.

2. Вырастут вложения в здравоохранение

Число пенсионеров каждый год растет, из-за этого происходит колоссальная нагрузка на Пенсионный фонд. Известно, что своими средствами он давно уже не может обеспечить выплату всех пособий - приходится помогать из бюджета. Речь идет о сотнях миллиардов рублей, которые можно было бы вложить в развитие и инфраструктуру.

Повышение пенсионного возраста позволит получить дополнительные деньги в бюджет. Значительную долю направят на повышение пенсий, а другую часть - на различные социальные нужды.

- Часть от сэкономленных бюджетных ресурсов должна пойти на финансирование здравоохранения, - заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин. - Получается, и через повышение пенсий, и через улучшение медицинских услуг мы будем больше заботиться о пенсионерах. Весь основной эффект, полученный от повышения пенсионного возраста, пойдет на поддержку пенсионеров.

3. Не будет дискриминации при приеме на работу

Главное опасение будущих пенсионеров - остаться без работы в предпенсионном возрасте. Работодатели неохотно нанимают сотрудников за 50 - нет смысла вкладываться в человека, переучивать его, если скоро он уйдет на заслуженный отдых.

В правительстве считают, что реформа изменит существующее положение вещей. На рынке острая нехватка квалифицированных специалистов. Если работодатель понимает, что впереди у работника еще 10 - 15 лет в запасе, он, наоборот, будет бороться за ценные кадры. Плюс правительство обещает следить за дискриминацией по возрасту на рынке труда.

При этом молодежь новая реформа заставит поднапрячься.

- Конкуренция со зрелыми сотрудниками заставит получать дополнительные знания и навыки, повышать квалификацию, чтобы быть конкурентоспособными на рынке труда, - говорит Ксения Войтенко, руководитель группы общего подбора кадровой компании Manpower. - Таким образом молодые сотрудники станут куда более квалифицированными, чем сейчас.

4. Появится стимул дольше жить

Пусть для кого-то метод повышения пенсионного возраста и кажется шоковым, но он стимулирует жить дольше. Как минимум - задуматься о собственном здоровье. Причем не тогда, когда проблемы уже дали о себе знать, а заранее. Заложенный в молодости фундамент здоровья - важное условие хорошего самочувствия в зрелом возрасте. Отказ от вредных привычек, регулярное обследование у врачей, занятия спортом: все эти пункты войдут в программу по развитию здравоохранения. И это тоже станет частью пенсионной реформы.

5. Станет больше возможностей для маневра

Отложенный выход на пенсию позволяет рассматривать жизнь как долгий проект. Определиться, кто ты в этой жизни, чего ты действительно хочешь, в эпоху неограниченного выбора крайне сложно. А в возрасте до 25 лет и вовсе невозможно. Сдвигая вперед пенсионный возраст, мы предоставляем возможность молодым людям чуть замешкаться на старте, лучше подготовиться. Определить и применить свои сильные стороны. Знаменитая фраза главной героини в фильме «Москва слезам не верит» про то, что в 40 лет жизнь только начинается, будет максимально близка к реальности.

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

ВАЖНО ПОНИМАТЬ!

Для уже вышедших на пенсию изменений не будет

Программа изменения пенсионного законодательства никоим образом не затрагивает нынешних пенсионеров - для них абсолютно ничего не меняется (кроме повышения самой пенсии). А это более 40 млн. получателей пенсий (как по линии ПФР, так и силовых ведомств). Ни отбирать, ни сокращать пенсии никто не собирается. Как и сейчас, нынешние пенсионеры будут получать все положенные им пенсионные и социальные выплаты в соответствии с приобретенными пенсионными правами и льготами. Более того, эти люди являются главными выгодоприобретателями. Пенсионная система теперь будет заточена на помощь людям более старшего возраста - их финансовое обеспечение от государства будет расти вдвое быстрее инфляции.

Переходный период продлится 10 лет

В пенсионных системах нельзя делать резких движений. Для замены одной системы на другую требуется время. С пенсионным возрастом - то же самое. Чтобы реформа не стала неприятным сюрпризом для тех, кому до пенсии осталось совсем чуть-чуть, во всех странах мира вводится переходный период. В России он тоже будет.

КОГДА НАЧНЕТСЯ И КОГО ЗАТРОНЕТ

Изменение пенсионного законодательства предполагается начать с 1 января 2019 года. И будет достаточно длительный переходный период. Он составит 10 лет. Увеличиваться трудоспособный возраст будет не каждый год, а на один год раз в два года. То есть впервые на пенсию начнут выходить позднее (в 61 год и 56 лет соответственно) только в 2020 году, в 65 лет мужчины и в 60 лет женщины начнут выходить на пенсию только в 2028 году.

ПЛЮСЫ ДОЛГОЛЕТИЯ

Развитие технологий и медицины, улучшение условий труда привели к более активному долголетию. Новая пенсионная система - это изменение отношения к себе, переоценка своего образа жизни, отношения к своему здоровью. Достижение этой задачи - переориентация на здоровый образ жизни, на профилактику, а не оперативное лечение. Многие женщины обижаются, когда в Пенсионном фонде их заставляют написать заявление на оформление пенсии «по старости». На смену подобным понятиям приходят другие.

ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Более поздний выход на пенсию не только повысит уровень жизни людей старшего возраста, но и подтолкнет к ускоренному развитию экономики. Будет расти число работоспособных людей. Кадровый ресурс - хороший стимул для инвестиций и роста. Все это суммарно скажется на качестве и уровне жизни россиян. А поскольку пенсия - это производная от зарплаты, то в долгосрочном плане это приведет и к дополнительному росту пенсий.

Безусловно, те, кто немощен, нуждаются в заботе и опеке. Но записывать в старики по дате рождения в паспорте - это прошлый век. «Слабым заботу, сильным работу» - это и про людей старшего поколения тоже. Тем более что от этого зависит и социальный статус человека. Отношение к пенсионерам и работающим всегда различается. Первые вызывают жалость и желание помочь перейти дорогу, а вторые, наоборот, воспринимаются как люди, полезные обществу, создающие экономику страны.

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