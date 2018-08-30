«Я сам себе судья»: 20 главных правил жизни Иосифа Кобзона

СЕГОДНЯ 14:00 2018-08-30T14:36:53+03:00

Ушёл Иосиф Кобзон. Народный, но великий... Вспомним мудрость, которой он делился с миром [фото, видео]

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Не стало Иосифа Кобзона. Певец всего две недели не дотянул до 81-летия... Но в сердцах миллионов россиян продолжат звучать его душевные песни и мудрые слова. Вспомним же 20 главных правил жизни, которые народный артист озвучивал в интервью разных лет.

1.

Я не хотел бы никакой другой жизни кроме той, что состоялась. Мне всегда хотелось быть первым. Я спешил на стройки Сибири, на целину, на Самотлор, первым из артистов полетел на остров Даманский, когда там случился конфликт с китайцами, первым был в Афганистане, Чернобыле. Я всегда считал, что певец в СССР больше, чем певец.

2.

Как только увижу полупустой зал, считайте это моим последним концертом.

3.

И я когда-то покину эту Землю. Но я оставляю за собой право надеяться на то, что меня здесь нескоро забудут.

В нашей памяти Иосиф Давыдович останется самым народным артистом. Фото: ИТАР-ТАСС/Архив

4.

Любовь в моей жизни значит очень много, она играет наиглавнейшую роль. У меня ко всему любовь. Я люблю состояние любви.

5.

Биография уже написана, все предначертано. Меня Бог хранит. Если я нужен в этом мире, нужен своей семье, значит, со мной ничего не произойдет.

6.

Самое главное в жизни - получать удовольствие от того, что ты делаешь.

7.

Я сам себе судья.

8.

У меня есть дальняя комната – комната печали. Там фотографии тех, кто ушел из жизни. А здесь, в этой комнате, собраны все, кто были и есть в моей жизни. В том числе и Березовский. Он был в моей биографии. И нужно с уважением относиться к истории своей жизни. Знаете, почему ко мне все время приходит публика на концерты? Я пою им поэзию. И не обманываю. Они мне верят. Знаете, что я вам скажу? Никогда никому не надо приспосабливаться. Надо быть верным своим принципам и своим устоям.

9.

Для меня не существует Украины, в которой существует фашистский режим. Поэтому я не хочу быть почётным гражданином.

10.

Модные нынче диеты не для меня. И спортом я не занимаюсь. Специальный режим тоже не поддерживаю – некогда. Но, наверное, то, что веду столь насыщенный образ жизни, помогает держать себя в форме.

Никто не забудет его баритон с благородным тембром! Фото: ИТАР-ТАСС/Архив

11.

Человек, узнаваемый публично, не должен позволять себе слабости.

12.

Бог не зря сделал нас разнополыми, поэтому все должно происходить, как природа диктует, а все остальное - извращение.

13.

Если певица не удивляет голосом, значит, должна удивить нас длинными ногами или пышной грудью.

14.

Я никогда не заглядываю в Интернет, и не по возрасту, мне неинтересно. Я просто не хочу пользоваться этой жёлтой грязной прессой, которая распространяется и позорит нашу культуру и быт… И по-мужски, если бы нашелся этот человек, который открыто бы сказал: «Да, я так считаю», то я вызвал бы его на физический поединок и дал бы по роже, извините за грубость. Я не вижу другого способа заставить человека думать, что он живёт среди людей.

15.

Вот вы, когда целуетесь, вы волнуетесь? Сцена - это тоже самое. Это секс, это наркотик! Разве можно получить кайф, если вы что-то без желания делаете?

16.

Если делаешь людям добро - это тебе самому добавляет и здоровья, и оптимизма.

В сердцах миллионов россиян продолжат звучать его песни... Фото: ИТАР-ТАСС/Архив

17.

Сколько бы мы ни говорили о подвиге ветеранов, всё равно останемся в неоплатном долгу.

18.

Нужно любить страну. Даже если Родина-мать не совсем здорова, нужно сделать все для того, чтобы поднять ее на ноги.

19.

Корпоративы я бы просто убил, потому что они убили искусство.

20.

Мне стыдно только перед теми людьми, кого я обидел в своей жизни... Мне не стыдно ни за творчество свое, которому я отдал полвека, мне не стыдно перед друзьями, мне не стыдно перед страной, мне не стыдно перед родными и близкими. Я считаю, что я прожил нормальную жизнь.

***

У Иосифа Давидовича остались жена, двое детей и 10 внуков. Соболезнуем родным и близким легендарного артиста...

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